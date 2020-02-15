Erdoğan, AK Parti'ye yeni üye olan vatandaşları telefonla aradı (3)
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlar ile telefonda konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'ne katıldı.
15.02.2020 20:16 | Son Güncelleme: 15.02.2020 20:20
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlar ile telefonda konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'ne katıldı.
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Kaynak: AA