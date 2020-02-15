Erdoğan: "AK Parti, uluslararası bir coğrafyaya hitap eden bir partidir"
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'ne katıldı.
15.02.2020 19:44 | Son Güncelleme: 15.02.2020 19:47
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'ne katıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti, uluslararası bir coğrafyaya hitap eden bir partidir."
Kaynak: AA