Erdoğan, AK Parti teşkilatıyla video konferans üzerinden bayramlaştı: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizi, 19 yıldır sürdürdüğü, artık yeni bir safhasına geçmeye hazırlandığı demokrasi ve kalkınma hattından çıkarmak için uğraşanlar son viraja girdiklerinin farkındadır.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizi, 19 yıldır sürdürdüğü, artık yeni bir safhasına geçmeye hazırlandığı demokrasi ve kalkınma hattından çıkarmak için uğraşanlar son viraja girdiklerinin farkındadır." dedi.

Erdoğan, video konferans aracılığıyla düzenlenen, 81 ilin AK Parti teşkilatıyla bayramlaşma programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'e çok daha farklı bir şekilde girmenin gayreti içinde olan Türkiye'nin, içeride ve dışarıda yaşadığı sınamaların boyutunun artacağının ve kapsamının genişleyeceğinin anlaşıldığını belirtti. Erdoğan, "Ülkemizi, 19 yıldır sürdürdüğü, artık yeni bir safhasına geçmeye hazırlandığı demokrasi ve kalkınma hattından çıkarmak için uğraşanlar son viraja girdiklerinin farkındadır. Biz de bu kritik sürecin, ülkemiz ve milletimiz için taşıdığı önemi biliyoruz. İşte bunun için her fırsatta Cumhur İttifakı'nın gücüne, AK Parti'nin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sahip çıkmasının ehemmiyetine vurgu yapıyoruz." diye konuştu.

Salgın vesilesiyle verilen aranın ardından, normalleşme adımlarına paralel olarak il ziyaretlerine yeniden başladıklarını hatırlatan Erdoğan, bu ziyaretlerde katıldıkları programlarda, kadınlar ve gençler başta olmak üzere vatandaşların ve teşkilatların heyecanının umut verdiğini, çalışma şevklerini artırdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şu gerçeği sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum, sahada biz varsak, her bir vatandaşımızın kapısını çalıyor, elini sıkıyor, gönlünü alıyorsak, özellikle karşımızdakilerin söylediği yalanlar ve iftiralar sabun köpüğü gibi patlayıp gidiyor. Ama biz sahayı boş bırakırsak işte o zaman söylenen yalanlar birer gülleye dönüşüp tepemize düşmeye başlıyor. Bunun için sahayı tüm gücümüzle kapatacağız. Caddede, sokakta, çarşıda, pazarda, evde her yerde biz olacağız. Vatandaşlarımızın sevinçli günlerinde de acılı günlerinde de yanlarında olacağız. Kamudan sivil topluma kadar tüm kuruluşların faaliyetlerinde bizzat bulunacak, gerektiğinde süreçte vatandaşlarımız adına müdahil olacağız. Unutmayınız, yarın vatandaşlarımız sandıkta şunun veya bunun değil, AK Parti olarak sizlerin yaptıklarını, yapmadıklarını sandığa yansıtacak. Dikkat ederseniz bu söylediklerimi hakkıyla yapmaya, günün 24 saati, haftanın 7 günü az gelir. Sizlerin planlı programlı, bilinçli, etkili çalışmalarınızla 24 saatin üzerine 24 saat daha, 7 günün üzerine 7 gün daha ekleyerek, bu ağır sorumluluğun üstesinden geleceğinize inanıyorum."

Erdoğan, partinin ana kademesi, kadın ve gençlik kolları dahil tüm birimlerle genel merkezden köy ve mahalle temsilcilerine, sandık görevlilerine kadar teşkilatın bu anlayışla çalışması gerektiğini vurguladı.

"Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesine tarihi bir damga vuracağız"

Gelecek 2 yıl boyunca teşkilatın yapacağı her işin, sadece seçime değil, çocuklar ve onların evlatlarının geleceğine yön vereceğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunları sadece kendimiz bilmekle kalmamalı, milletimize de göstermeliyiz. Bir tarafta ülkemizi, siyaseti ve ekonomisiyle eski Türkiye'ye döndürmek isteyenler, diğer tarafta büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmeyi teklif edenler olduğunu milletimize en iyi şekilde anlatmalıyız. Şayet hep birlikte bunu başarırsak sadece seçimleri kazanmakla kalmayacağız, Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesine tarihi bir damga vuracağız."

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak