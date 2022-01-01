Erdoğan AK Parti Teşkilat Akademisi İstanbul Eğitim Programı'na video mesaj gönderdi

Ak Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı'nın Sancaktepe'de düzenlediği 'Teşkilat Akademisi'ne video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Siyasi tükenmişlik yaşayan yalan terörü ve iftira haricinde millete söyleyecek hiçbir sözü olmayan muhalefetin toplumumuzun kutuplaştırmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Ak Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen Teşkilat Akademisi Sancaktepe'de bulunan Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve teşkilatı üyeleri katıldı.

"MİLLETİN VE MİLLİ İRADENİN EGEMEN OLDUĞU BİR TÜRKİYE'YE KAVUŞTUK"

"BİZLERE DÜŞEN OMUZLARIMIZDAKİ YÜKÜN AĞIRLIĞININ BİLİNCİYLE DAVAMIZA DÖRT ELLE SARILMAK"

Erdoğan, "Bu hikayenin kahramanı sizlersiniz. Özellikle siyasi tükenmişlik yaşayan yalan terörü ve iftira haricinde millete söyleyecek hiçbir sözü olmayan muhalefetin toplumumuzun kutuplaştırmasına müsaade etmeyeceğiz. Liderlik okulumuzun ilk derslerinde ifade ettiğim bazı hususların önemine binaen burada tekrarlamakta fayda görüyorum. Türkiye'nin geleceği bizim çalışmamıza sizlerin değer üretmesine, hizmet üretmesine gayret etmesine bağlıdır. Bizlere düşen işte bu büyük sorumluluğun gereklerini bihakkın yerine getirmektir. Bizlere düşen omuzlarımızdaki yükün ağırlığının bilinciyle davamıza dört elle sarılmaktır. Bizlere düşen bir taraftan aramızdaki dayanışmayı güçlendirirken diğer taraftan da siyaset bulvarında ihtiyaç duyduğumuz konularda kendimizi en donanımlı şekilde yetiştirmektir. Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinde bu kadroya yani sizlere çok önemli görevler düşüyor. Unutmayın bu hikayenin kahramanı sizlersiniz. Önce 2023 hedeflerine, ardından da 2053 ve 2071 vizyonuna yürüyen yeniden büyük Türkiye'nin hikayesinin baş kahramanı da sizlersiniz" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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