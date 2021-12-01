Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (5)

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz müsterih olsun, hiçbir insanımızı ne işsizliğe mahkum edeceğiz ne hayat pahalılığı altında ezdireceğiz ne de sahipsiz bırakacağız." dedi.

Erdoğan, AK Parti Tbmm Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, mütefekkir Ferit Kam'ın, bir gün Saraçhane'den, şair ve yazar Mahir İz ile beraber inerken bir tabloyu gördüğünü ve "Ne ar kaldı ne namus kaldı ne ırz kaldı ne haya, gelen geçti, gelen geçti, gelen geçti' dediğini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi aynı durumu yaşıyoruz; ar yok, namus yok, haya yok. Gelen geçti, gelen geçti, gelen geçti, ama biz yolumuzda kararlılıkla yürüyeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece şu üç kalemde vatandaşlarımızı küresel fiyat artışlarına ezdirmemek için kamu kaynaklarından kullandığımız rakam tutarı ne biliyor musunuz? Ey Hanımefendi, bak sana şimdi rakam veriyorum; 150 milyar liranın üzerindedir. Biz vatandaşımızı düşünüyoruz ama siz hırsızları koruyorsunuz. TOKİ'nin varlıklarına el koyan, devletin varlığına el koyanları koruyorsunuz. Bir laf edemiyorsunuz, edemezsiniz de. Çünkü sizin karakteriniz, cibilliyetiniz bunlar üzerine kurulu ve AK Parti olarak biz bunlara müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Alım gücü düşen dar gelirli vatandaşları rahatlatacak ilave adımları birer birer hayata geçirmeye hazırlandıklarını bildiren Erdoğan, "Milletimiz müsterih olsun, hiçbir insanımızı ne işsizliğe mahkum edeceğiz ne hayat pahalılığı altında ezdireceğiz ne de sahipsiz bırakacağız. Yeni ekonomik programımızı uygularken, ihtiyaç duyulacak destek paketleriyle her kesimin yanında yer alıyoruz." açıklamasında bulundu.

İki yeni destek paketi müjdesi

Dün katıldığı bir televizyon programında ilk kez açıkladığı iki destek paketini hatırlatan Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"İlki; küçük ve orta ölçekli işletmelerimize yönelik hazırladığımız ilave istihdama destek paketidir. Bu paketle 50 kişinin altında çalışanı olan firmalarımıza istihdama kattıkları her yeni kişi için 100 bin liraya kadar Kredi Garanti Fonu kefaletiyle krediye erişim imkanı sağlıyoruz. İŞKUR aracılığıyla bu paketten faydalanmak isteyen işletmelerimizin SGK işçi ve işveren payları 12 ayın sonunda kredi faizlerinden düşülecek. Böylece yeni istihdam yapacak işletmelerimize faizsiz kredi imkanı sunmuş olacağız. Amacımız, kısa sürede 11 bin firmamızın toplam tutarı 10 milyar lirayı bulan bu krediden faydalanmasını sağlayarak, 50 bin yeni istihdamın önünü açmaktır.

İkinci müjdemiz; imalata dayalı ithal ikamesi destek paketidir. Bu paketle de uzun vadeli kredi imkanı oluşturarak üretime ve ihracata öncelik veren yatırımları destekliyoruz. Özellikle üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı teşvik bölgelerinde yer alan 58 ilimiz ile ilçelerinde yatırım yaparak istihdam oluşturacak girişimcilerimize 7 puana kadar faiz desteği veriyoruz. Toplam tutarı 10 milyar lirayı bulan bu destekten Hamle Programı kapsamında diğer illerimiz de faydalanabilecek."

"Özel sektörümüzü desteklerle teşvik edeceğiz"

Erdoğan, teknoloji odaklı sanayi hamlesi programıyla Türkiye'de üretilmesi gereken ürünleri ve geliştirilmesi gereken yenilikçi teknolojileri kamuoyuna ilan ettiklerini anlatarak, "Bu listede yer alan 919 orta ve yüksek teknolojili ürünün ithalatı için yılda 60 milyar dolar para harcıyoruz. Her ne kadar orta, düşük ve düşük teknolojide cari fazla veriyor olsak da bu sorunu çözmeden hedeflerimize ulaşamayacağımız açıktır." görüşünü paylaştı.

Savunma sanayisinde araştırma-geliştirme, inovasyon ve insan gücüne yeteri kadar yatırım yapıldığında bu zinciri kırabileceklerini gördüklerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şimdi diğer alanlara yöneliyoruz. İlan ettiğimiz listedeki ürünlerin üretimini teşvik etmek için girişimcilerimize faiz, kar payı, nitelikli iş gücü, enerji, vergi, sigorta primi gibi pek çok destek sunuyoruz. Bu çerçevede makine, ulaşım araçları, üretimde yapısal dönüşüm, sağlık, kimya ve dijital dönüşüm alanlarında çağrıya çıkılmıştı. Makine çağrısında şu ana kadar 20 projeye destek kararı verildi. Bu sayede CNC tezgahları ve servo motorlarının ülkemizde üretimi başladı. Lazer teknolojilerinde de hızlı bir gelişme yaşanıyor. Bu yıl ilan ettiğimiz 4 çağrıya başvuran 800'ün üzerinde projenin 10 milyar lirası araştırma-geliştirme olmak üzere yaklaşık 50 milyar liralık yatırım taahhüdü var. İnşallah ülkemizin ithal ettiği orta-yüksek teknoloji her ürünü kendimiz üretene kadar bu programları sürdürecek, özel sektörümüzü desteklerle teşvik edeceğiz. İhracata yönelik üretim yapan sanayicilerimiz ile küçük ve orta ölçekli işletmelerimize yönelik yeni destek paketleri için de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz, vakti geldiğinde bunların hepsinin de müjdesini sizlerle ve milletimizle paylaşacağız."

"Adalet Bakanlığımız yeni yargı paketinin hazırlıklarına başladı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın tarihte yaşananlardan özellikle çıkarılması gereken en önemli derslerden birinin, demokrasinin kazanımlarına yönelik hak ve özgürlüklere, bunların garantisi olan bağımsız ve tarafsız adalet sistemine sıkı sıkıya sahip çıkma gereği olduğunu belirtti.

"Geçmişte vesayetçilerin, darbecilerin ve vicdanlarını kiraya veren sözde hakimlerin, milletimizin adalet duygusuna vurduğu darbeleri unutmadık, unutmayacağız" ifadesini kullanan Erdoğan, tarihte bu çarpıklıkların, Yassıada yargılamalarından 28 Şubat dönemindeki rezil görüntülere kadar pek çok örneğinin bulunduğunu vurguladı. Erdoğan, "İradesine vurulmaya çalışan nice vesayet zincirini kırıp atmış, tarihin gördüğü en hain darbe girişimlerine canı pahasına geçit vermemiş milletimiz, her alanda olduğu gibi adalet hizmetlerinde de en iyiye layıktır." sözlerini sarf etti.

Türkiye'nin gücüne güç katacak yolun, hukuk ve demokrasiden geçtiği inancıyla, AK Parti hükümetleri döneminde adalet alanında reform iradesini sürekli canlı tuttuklarını söyleyen Erdoğan, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıkladıkları 30 Mayıs 2019'dan bugüne 5 yargı paketini hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Erdoğan, birinci yargı paketiyle hak ve özgürlükleri koruyan ve güçlendiren bir yaklaşımla, özellikle ifade özgürlüğünü ilgilendiren konularda hak arama yollarını genişlettiklerini, ikinci yargı paketiyle infaz sisteminin iyileştirme ve topluma yeniden kazandırma işlevini, insan odaklı bir anlayışla güçlendirdiklerini anlattı.

Üçüncü yargı paketiyle özel hukuk alanında sadeleştirici ve hızlandırıcı yenilikleri hayata geçirdiklerini anımsatan Erdoğan, dördüncü yargı paketiyle vatandaşların masumiyet karinesini, lekelenmeme hakkını güçlendiren adli araçları sisteme kazandırdıklarını ifade etti.

Geçen hafta Meclis'te kabul edilen beşinci yargı paketi ile de icra konularını, çocuklarla ilgili velayet hukuku işlemlerinden tamamen çıkarırken, icra dairelerinde 1932'den beri uygulanan fiziki satış usulüne de son verdiklerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yine bu kanunla engelli kardeşlerimizin de hakim, savcı olabilmelerine imkan sağladık. Bugüne kadar uygulamaya geçirdiğimiz reformlarla milletimizin gelişen, değişen ihtiyaçlarını karşılayacak hukuki düzenlemeler yaptık. Adalet Bakanlığımız, Meclisimizin takdirine sunacağımız yeni bir yargı paketinin daha hazırlıklarına başladı. Bu paketteki düzenlemelerle vatandaşlarımızla idarenin mahkemelik olduğu davaların temeline sulh yolunu koyma anlayışı hakim olacaktır. Tazminat davalarında uzun yargılamadan kaynaklı mağduriyetlerin önüne geçmek için İnsan Hakları Tazminat Komisyonunun, sonucu beklemeden ödeme yapabileceği bir sistem getirilecek. Kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezalarını ağırlaştıracak bir düzenleme üzerinde de çalışılıyor. Memurlarımızın daha iyi özlük haklarına kavuşması konusundaki çalışmalarımızda, adalet teşkilatını ayrı görmüyoruz. Adliye ve infaz kurumları personelimizin beklentilerine cevap verecek kimi adımları da 2022 yılı içinde atacağız."

(Bitti)

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

AA / Sinan Uslu - Son Dakika Haberleri

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