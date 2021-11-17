Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" açıklamasına ilişkin, "Sen önce benim başörtülü kızlarımdan, bacılarımdan git helallik dile." dedi.

Erdoğan, partisinin Tbmm Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme yolculuğuna çıkacağı"na yönelik sözlerini değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu'nun helalleşme yolculuğuna çıkacağını anlattığı video ile önceki açıklamalarında "helalleşme" üzerine farklı ifadelerinin yer aldığı videoyu izlettiren Erdoğan, "Dün helalleşme kavramına böyle bakan bir zatın bugün birden aydınlanma yaşayıp 180 derecelik bir dönüşle helalleşme peşine düşmesi ne kadar ilginç değil mi?" diye sordu.

"Ey Bay Kemal, sen önce benim başörtülü kızlarımdan, bacılarımdan git helallik dile." ifadesini kullanan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Utanmadan, sıkılmadan hala kalkıyorsun diyorsun ki onların hukukunu biz koruduk. Neyi korudun? Hayatın yalan. Biz bu işin gerisindeki niyeti görmesek, Kılıçdaroğlu'nun eline tutuşturulan senaryodaki rolünü oynamadan öte bir işlevi olmadığını bilmesek diyeceğiz ki 'olabilir, insan değişebilir.' Geçmişteki yanlışlarını görüp helalleşmek suretiyle önünde yeni bir sayfa açmaya herkesin hakkı vardır. Bay Kemal, ben seninle ilgili kazandığım davaları geri çektim mi? Çektim ama sen bunların hiçbirinin kadrini, kıymetini bilmedin, anlamadın. Sen de anlayacak yüz de yok. Buradaki sorun şu ki maalesef ortada bir değişim de yok, değişen kimse de yok. CHP aynı CHP, Kılıçdaroğlu aynı Kılıçdaroğlu, zihniyet aynı zihniyet. Sadece bunlara verilen rol değişti. Dün tüm güçleri ve samimiyetleri ile vesayetin bekçiliğine, darbecilerin şakşakçılığına, tarihimize ve değerlerimize düşmanlığa soyunmuşlardı. Bugün biraz zoraki de olsa daha başka şeyler söylüyor, daha başka bir görünüme bürünmeye çalışıyor, tabii yerseniz. Her tarafı lime lime dökülen bu bukalemun siyasetini milletimizin takdirine havale ediyoruz."

"Gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz"

Erdoğan, "Biz 'ne düşünüyorsak onu söyleme, ne söylüyorsak onu yapma' düsturuyla milletimizin gönlündeki yerimizi sürekli daha da güçlendirmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Türkiye'nin siyasi ve ekonomik olarak tarihinin en kritik kavşaklarından birine ulaştığına dikkati çeken Erdoğan, "Bir yanda büyük ve güçlü Türkiye'ye giden yol, diğer tarafta eski Türkiye'ye dönen yol var. Tabii bu gerçeği sadece biz görmüyoruz, herkes bunun farkında. Böyle olduğu için de biz tüm gücümüzle ülkemizi 2053 vizyonu yolunda tutmaya çalışırken birileri de aynı şiddet ve hırsla öteki yolu zorluyor." ifadelerini kullandı.

Son 8 yıldır kesintisiz bir şekilde yaşanılan siyasi, sosyal, ekonomik, askeri sorunların tesadüf olarak görülemeyeceğini belirten Erdoğan, bunların hepsinin aynı amaca yönelik girişimler olduğunu söyledi.

Gezi olaylarından itibaren yaşanılan sosyal ve siyasi saldırıların ekonomik sonuçlarının bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milletimizle birlikte bilhassa 15 Temmuz'un ardından bu kirli kanalları kapatınca bu defa ekonomimiz doğrudan saldırı altına alındı. Öyle ki 2018 Ağustos'undan itibaren Türk ekonomisini tamamen çökertmeyi hedefleyen, rasyonel hiçbir izahı ve gerekçesi olmayan nice hadiseler yaşadık. Türkiye'ye siyasi, sosyal ve askeri alanda diz çöktürmeyi başaramayanların tek umudunun ekonomi kaldığını gördük. Neyse ki küresel salgın krizinin tetiklediği gelişmeler bize bu tuzakları kuranları, daha beter durumlara düşürmüştür. Siz bakmayın herkesi kuyruğu dik tutmaya çalıştığına."

"Gelişmiş ülkeler büyük ekonomik buhranının eşiğinde"

Erdoğan, "Gelişmiş ülkeler 2. Dünya Savaşı sonrasının en büyük ekonomik buhranının eşiğindedir. Bunu sosyal ve siyasi krizlerin izleyeceği aşikardır." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti'nin son 19 yılda kazandırdığı güçlü altyapı sayesinde Türkiye'nin üretim, ihracat ve istihdamda iyi bir yerde olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Reel ekonominin içinde olan ve dünya ile teması bulunan herkes bu gerçeği görüyor, biliyor." diye konuştu.

"2022 ve 2023'ü herhangi bir kırılmaya meydan vermeden, hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyerek geride bırakabilirsek önümüzde hakikaten çok parlak bir gelecek bizi bekliyor." ifadesini kullanan Erdoğan, mevcut sorunlara imkanlar çerçevesinde acil çözüm getirilebilecek konularda gereken adımların atıldığına dikkati çekti.

Salgın döneminde tüm ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında yer aldıklarını dile getiren Erdoğan, hem de üretim ve istihdamın en az zararla süreci geçirmesini sağlayacak tedbirleri aldıklarını anlattı.

"Doğal gazı maliyetinin dörtte birine hanelere ulaştırıyoruz"

Küresel düzeydeki fahiş artışlar sebebiyle birim maliyetleri döviz bazında 3-4 kat artan doğal gaz, akaryakıt, elektrik gibi ürünlerin fiyatlarını kontrol altında tuttuklarını belirten Erdoğan, "Doğal gazı maliyetinin dörtte birine, elektriği maliyetinin yarısına hanelere ulaştırıyoruz. Bay Kemal bunu niye konuşmuyorsunuz? Bunları niye söylemiyorsunuz?" dedi.

Erdoğan, şu şöyle devam etti:

"Dövizle aldığımız petrolden üretilen akaryakıtı Avrupa'nın en ucuz fiyatlarıyla vatandaşlarımıza biz sunuyoruz. Bu niye söylemiyorsunuz? Kamu işçilerine ve memurlarına verdiğimiz yüksek oranlı zamlarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. İnşallah asgari ücreti de benzer bir anlayışla tespit ederek, dar gelirlerinin üzerindeki yükü olabildiğince hafifleteceğiz. Küresel ekonomik sistemin yeniden yapılandığı bir dönemde Türkiye, tarihinde hiç olmadığı kadar büyük bir cazibe merkezi haline gelme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Sadece bölgemizin değil tüm dünyanın tasarım, üretim, lojistik yetişmiş insan gücü merkezi olmamızı sağlayacak bir sürece girdik. Biraz daha metanetle, biraz daha fazla gayretle, biraz daha fedakarlıkla bu süreci zaferle sonuçlandırmamızın önünde hiçbir engel yoktur."

"Faiz sebeptir, enflasyon neticedir"

Erdoğan, enflasyon nedir, yüksek faiz nedir bilmeyen ülkelerin, çift haneli fiyat artışları ve bozulan dengeler karşısında şaşkına döndüğü bir dönemde, Türkiye'nin de bu yaşananların tamamen dışında kalmasının mümkün olmadığını söyledi.

Türkiye'yi diğer ülkelerden ayıran önemli bir farkın olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Onlar giderek daha çok sıkıntıya girerken biz ise önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya başlayacağız. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Biz faize kesinlikle milletimizi ezdirmeyiz. Bunu kabulleneceğiz, bunun başka çıkışı olamaz. Salgın döneminde tüm ülkeler kepenkleri indirirken bizim yatırımlarımıza kesintisiz devam etmemiz, açılıştan açılışa, temel atmadan temel atmaya koşmamız bunun en somut örneğidir, ispatıdır. Hala kalkıp da bu yolda, bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusur bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam" değerlendirmesini yaptı.

(Sürecek)

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Son Dakika Haberleri

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