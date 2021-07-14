Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP tarafının, kendi içinde yaşanan ve artık gizlenemez, saklanamaz hale gelen taciz, tecavüz, hırsızlık, istismar skandallarını gözlerden kaçırmak için başlattığı karalama kampanyalarını bunların başlarına geçireceğiz.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP tarafının, kendi içinde yaşanan ve artık gizlenemez, saklanamaz hale gelen taciz, tecavüz, hırsızlık, istismar skandallarını gözlerden kaçırmak için başlattığı karalama kampanyalarını bunların başlarına geçireceğiz." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP ve şürekasının, yakaladıkları fırsatları değerlendirmek için yalan ve iftira çıtasını sürekli yükselterek milletin yüreğini daraltmaya, zihnini bulandırmaya çalıştığını söyledi.

Yurt dışındaki kimi karanlık çevreler ve sosyal medya mecralarından aldıkları destekle, giderek pervasızlaşan bu kesimin gerçek yüzünü millete göstermenin boyunlarının borcu olduğunu vurgulayan Erdoğan, bunu yaparken, onların gündemlerinin peşine takılmayacaklarını, yalan ve iftiralarının tekrarı hatasına düşmeyeceklerini; sadece hakikatleri ortaya koyarak sergilenen oyunu bozacaklarını söyledi. Erdoğan, "CHP tarafının, kendi içinde yaşanan ve artık gizlenemez, saklanamaz hale gelen taciz, tecavüz, hırsızlık, istismar skandallarını gözlerden kaçırmak için başlattığı karalama kampanyalarını bunların başlarına geçireceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mümkünse sıkıntısını çözerek, olamıyorsa gönlünü alarak vatandaşa kendisine verdikleri değeri gösterecek bir duruş ortaya koymalarının önemine işaret ederek, nüfus artışı ve medya mecralarının gelişmesinin, siyasetin bireyselleşmesini, insan insana yürütülme pratiğini ortadan kaldırmadığına tam tersine daha da önemli hale getirdiğine dikkati çekti. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu gerçek bize siyaseti, sadece medya görünürlüğü ve sosyal medya mesajları gibi yollarla ihmal etmenin mümkün olmadığına işaret ediyor. Ne diyoruz? AK Parti'yi millet kurmuştur, bu partinin tek sahibi 'millettir' diyoruz. Milletin partisine yakışan, milletin içinde olmak, milletle bir olmak, milletle beraber yürümektir. Nasıl kıyılarımızı işgal eden müsilajın üstesinden bilimin ve tekniğin ışığında yürüttüğümüz çalışmalarla geliyorsak, Türk siyasetini de kirleten siyasi müsilajı da aynı şekilde etkisiz hale getireceğiz. İşte bu sebeple ve altını çizerek sizlerden tüm vaktinizi ve enerjinizi milletin gönlünü kazanmaya yönelik faaliyetlere hasretmenizi istiyorum. Bu mevziyi kaybettiğimizde ülkemizin tüm kazanımlarının, milletimizin tüm hayallerinin de tehdit altına gireceğini aklımızdan çıkarmamalıyız."

"Helali hoş olsun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Cumhuriyet'in kuruluşundan sonraki en büyük demokrasi ve kalkınma reformlarıyla uygulamalarına partisinin iktidarında kavuştuğunu; vatandaşların eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, çevreden toplu konuta, spora ve sosyal yardımlara kadar her alanda yıllardır özlemini çektiği hizmet ve eserlerle iktidarları döneminde buluştuğunu dile getirdi.

Temel hak ve özgürlük alanlarında her kesimin sıkıntılarını ortadan kaldıran en önemli kazanımların yine bu dönemde elde edildiğini belirten Erdoğan, "Geride kalan 19 yılın sonunda, bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmelerle ülkemizin geldiği siyasi ve ekonomik seviye göstermiştir ki, Türkiye'nin bugünü gibi geleceğini de inşa edebilecek yegane siyasi yapı yine burasıdır." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin hak ve özgürlük alanlarını genişletme konusunda yeni ihtiyaçlarını giderecek, ekonomik sıkıntılarına çözüm bulacak ve uygulayacak, temel hizmet alanlarında standartlarını yükseltecek reformlarını geliştirecek ve hayata geçirecek olanın, Cumhur İttifakı ve AK Parti olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak bizden başka, derdi olan; derdi millet, insan, devlet olan; derdi evlatlarına büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak olan başka bir siyasi kadro yoktur. Böyle olduğu için de milletimiz, karşılaştığı her meselesinin halli konusunda, başkalarının ne dediğine değil, bizim ne yaptığımıza bakıyor. Ülkeyi yıllarca idareimaslahatçılığın pençesinde ezenlerin aksine biz, hiçbir meseleyi, sıkıntıyı, talebi görmezden gelmedik, gelmiyoruz. Tam tersine milletimiz ne diyorsa, ne istiyorsa onu hayata geçirmek için tüm imkanları kullandık, tüm mekanizmaları harekete geçirdik, var gücümüzle çalıştık. Nitekim salgın dönemi, AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetiyle, karşımızdakilerin boş teneke misali gürültü, patırtıdan ibaret siyaseti arasındaki farkın tüm açıklığıyla görülebilmesini sağladı. Geçmişte inşa ettiğimiz hastanelere karşı çıkanların, aslında herhangi bir şey bildiklerinden veya öngördüklerinden değil, sırf laf olsun diye bunu yaptıkları ortaya çıkmıştır. Aynı gerçeği diğer tüm hizmet alanlarına uyarlamak da mümkündür. Karşı çıktıkları hangi hizmet varsa hepsini de önce ve en çok kullananlar kendileri olmuştur."

Erdoğan, hastaneden köprüye, havalimanından otoyola, üniversiteden toplu konuta her alanda bunun örneklerinin görülebileceğini dile getirerek, "Varsın öyle olsun. Helali hoş olsun. Biz, ülkemize kazandırdığımız her hizmeti, milletimizin tamamının istifadesine, emrine sunuyoruz. Buradaki mesele, muhalefet etmek adına karşı çıkılan, engellenmeye çalışılan projeler, hizmetler, yatırımlar konusunda sergilenen samimiyetsiz, tutarsız, temelsiz yaklaşımın milletimize en iyi şekilde anlatılmasıdır." ifadelerini kullandı.

"Cumhur İttifakı olarak hedef 2023 Haziran"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak bu yola kararlı bir şekilde çıktıklarını vurgulayarak, "Cumhur İttifakı olarak hedef 2023 Haziran. İnşallah 2023 Haziran'ı ile birlikte de ülkemiz yeni bir dönemin adımlarını atacaktır. Bunların; tek taahhütleri yapılanı yıkmak, başlananı durdurmak, atılan temelin üzerini kapatmak, var olanı satmak, dağıtmak olan bir zihniyetin, ülkenin ve milletin hangi meselesine çözüm üretebileceğinin muhasebesini milletimizle birlikte yapmalıyız. Aynı şekilde dişe dokunur hiçbir iş yapmayan kimi muhalefet belediyelerinin, bizim bakanlıklarımızın, kurumlarımızın gerçekleştirdikleri çalışmaları sahiplenme gayretlerine karşı da dikkatli olmalıyız. Her türlü hırsızlık elbette kötüdür, altını çiziyorum, ama siyasi hırsızlık, hizmet hırsızlığı daha da kötüdür. Bu tür girişimlere karşı da iyi bir bilgilendirme çalışması yürütmeliyiz." diye konuştu.

Partisinin, 19 yıldır eser ve hizmet siyasetinde muhalefetle değil kendi kendiyle yarıştığını, halen de aynı şekilde devam ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "Görünen o ki, önümüzdeki seçimlerde ve sonrasındaki yönetimlerimiz döneminde de yine kendimizle yarışacağız. Karşımızda hala yalan, iftira, çarpıtma dışında bir politika yöntemi bilmeyen; esasen öyle bir derdi, öyle bir arayışı da olmayan; tek parti faşizminin özlemiyle yanıp tutuşan bir muhalefet var. Dirayetsizliklerinin seviyesini, çalışıp uğraşarak milletin gönlüne girmek yerine ülkenin ve milletin felaketinden kendilerine iktidar devşirmeyi temenni edecek, hatta bunu açıkça söyleyecek bir yere kadar çıkardılar." değerlendirmelerinde bulundu.

Erdoğan, hem partisinin Genel Merkezi'nde hem de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde dile getirdiği gibi, kimin dediğine, ne yaptığına, hangi senaryonun figüranlığına soyunduğuna, hangi oyunun aparatı haline dönüştüğüne bakmayacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Biz kendi işimize bakacağız. Ülkemize, 81 ilimizin her bir şehrine ayrı ayrı neler yapacağımıza; hangi yeni hizmetleri, eserleri, yatırımları kazandıracağımıza bakacağız. Milletimizin hangi konuda ne sıkıntısı, ne talebi varsa onun gereğini yerine getirmenin yollarını arayacağız. Potansiyelimizi ve imkanlarımızı, hedeflerimizle, hayallerimizle, vizyonlarımızla birleştirip ülkemizi dünyada hak ettiği yere çıkarmanın peşinde koşacağız. Çünkü biz, derdi millet, insan, ülke, hizmet eseri ve yatırım, Türkiye'nin güçlenmesi, büyümesi, kalkınması olan bir partiyiz, böyle bir İttifak'ız. İnşallah 2023'te Cumhur İttifakı olarak halkımızın önüne bu anlayışla çıkacak ve yeniden ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstleneceğiz."

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman