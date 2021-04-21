Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son iki yılda, Merkez Bankası kaynaklarından 30 milyar dolar cari açığın finansmanı için kullanılmıştır.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son iki yılda, Merkez Bankası kaynaklarından 30 milyar dolar cari açığın finansmanı için kullanılmıştır. Yabancı sermaye çıkışı için kullanılan rakam 31 milyar doları bulmuştur. Reel sektörün döviz cinsinden borcunu azaltmak için talep ettiği kaynak da 50 milyar dolara ulaşmıştır. Vatandaşlarımız da 54 milyar dolar karşılığı döviz ve altın alarak tasarruf tercihlerinde değişikliğe gitmiştir. Gördüğünüz gibi, sadece 4 kalemde 165 milyar dolarlık bir rakam ortaya çıktı." dedi.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Merkez Bankasının döviz rezervine ilişkin tartışmalara değinerek, "Gelelim, 128 milyar dolar mevzusuna. Aslına bakarsanız ortada 128 milyar dolar diye bir rakam, gerçekle ilişkisi olan bir rakam yok." dedi.

Merkez Bankası işlemleriyle ilgili analizin hangi tarihten başlatıldığına ve hangi tarihte sona erdirildiğine bağlı olarak pek çok farklı rakamla karşılaşılabileceğini belirten Erdoğan, dinamik piyasa sisteminde yüz milyonlarca doların anlık el değiştirebildiğini, bunun önemli bir kısmı da Merkez Bankası üzerinden gerçekleştiği için rakamın her an yenilendiğini ve büyüdüğünü ifade etti.

Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı, Hazine ve Maliye Bakanı ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın meseleyi etraflıca anlattığını anımsatarak, "Tabii bunlar ancak duymak isteyen kulaklara ulaşıyor. Hatta kendi arkadaşlarının doğruyu söylemelerine bile tahammül edemedikleri için hemen meseleyi kendi mecralarına çektiler. Az önce izlediniz. Sayın Kesici bir şey söyledi ama aradan bir gün geçti Sayın Kesici talimatı aldı, 'genel başkanımın söylediğine katılıyorum' dedi. Bayan ne dedi? 'Yalan söyleyeceksiniz ve büyük yalan söyleyeceksiniz.' Bunların hepsi figüran ve hepsi de rahatlıkla bir saat önce faklı, bir saat sonra farklı." diye konuştu.

Gözleri olup görmeyenlerin, kulakları olup duymayanların, dilleri olup söyleyemeyenlerin, bilhassa da vicdanlarını kiraya verenlerin aynı teraneyi tekrarlayıp durduğunu ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu soruyu soranların amacı gerçekten Merkez Bankası rezervlerindeki değişimi öğrenmekse, bunun yolu çok kolay. CHP'nin içinde az buçuk bilanço okumayı bilenler varsa Merkez Bankası, BDDK ve Strateji Bütçe Başkanlığımızın herkese açık olan internet sitelerindeki verilere bakarak, bu hesabı kolaylıkla çıkarabilirler. Eğer CHP içinde bilanço okumayı bilen kimse yoksa partimizden, grubumuzdan veya bürokrasiden bir uzman göndererek kendilerine yardımcı olabiliriz. Ama biliyoruz ki bunların derdi hakikate ulaşmak, hakikati öğrenmek değil. Karşımızda, yalan ve iftira üzerinden yürüttükleri kirli kampanyaya, ülkenin ve milletin geleceğini ilgilendiren en hayati meseleleri bile meze etmekten çekinmeyen, gözü dönmüş, kalbi kararmış bir güruh var. Mezeyle araları iyidir. Peki, buna rağmen biz bu açıklamalara niçin ihtiyaç duyuyoruz? Ola ki bu sefil kampanya karşısında tereddüde düşen, yüreği yaralanan, kafası bulanan vatandaşlarımız varsa, işte onların kafalarındaki soruları birinci elden gidermek istiyoruz."

"2020 yılı dünyayla birlikte ülkemizde de sıkıntılı geçti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankasının 2019 ve 2020 yıllarında, küresel ekonomide yaşanan gelişmeler ve özellikle salgının yol açtığı zorlu süreci yönetmek için çok ciddi döviz işlemleri yürütmek mecburiyetinde kaldığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bilhassa 2020 yılı dünyayla birlikte ülkemizde de gerçekten sıkıntılı geçmiştir. Çeşitli ülkelerin salgınla mücadele için aldıkları mali tedbirlerin toplamı 16 trilyon doları, merkez bankalarının bilanço genişlemeleri de 10 trilyon doları bulmuştur. Bu çalkantılı ekonomik iklim, elbette ülkemizi de olumsuz etkilemiştir. Cari açığımız negatif yönde artarken turizm gelirlerimiz düşmüştür. Yabancı sermaye çıkışı ve reel sektörün döviz cinsinden borcunu azaltma gayretleri döviz talebini artırmıştır. Böyle dönemlerde vatandaşlarımızın tasarruflarını döviz ve yine dövizle alınan altına yönlendirmeleri de ilave bir talep ortaya çıkarmıştır.

Bu çerçevede son iki yılda, Merkez Bankası kaynaklarından 30 milyar dolar cari açığın finansmanı için kullanılmıştır. Yabancı sermaye çıkışı için kullanılan rakam 31 milyar doları bulmuştur. Reel sektörün döviz cinsinden borcunu azaltmak için talep ettiği kaynak da 50 milyar dolara ulaşmıştır. Vatandaşlarımız da 54 milyar dolar karşılığı döviz ve altın alarak tasarruf tercihlerinde değişikliğe gitmiştir. Gördüğünüz gibi, sadece 4 kalemde 165 milyar dolarlık bir rakam ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı dün çıkmış, 'Bu 128 milyar dolarla şunlar yapılırdı, bunlar yapılırdı, şunlara şu kadar para dağıtılırdı.' diye kürsüden atıp tutuyor. Bu zat herhalde, bu 128 milyar doların kendi cebindeki bir para olduğunu, istediği yere, istediği gibi keyfince dağıtabileceğini sanıyor. Aslında bu sözler, bu şahsın çapsızlığı yanında, kar eden SSK'nin genel müdürlüğü döneminde nasıl iflasa sürüklendiğini de ortaya koyuyor. Şöyle inşallah tekrar Savaş Ay ile yaptığı programı bizim tekrar tekrar burada görüntüye getirmemiz lazım ve bütün milletimiz bunun SSK genel müdürlüğünde neler yaptığını, nasıl iflasa götürdüğünü izlesin."

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay