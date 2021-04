Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (5)

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizle birlikte biz de tüm kalbimizle, darbecilerden temizlenen Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanındayız, yanında olmayı sürdüreceğiz. Rabb'ime, bana böyle bir ordunun 'başkomutanı' sıfatını bahşettiği için binlerce kez hamdüsenalar ediyorum." dedi.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarlarında, milli savunma alanında, sınır ötesi harekatlarla, DEAŞ ve PKK-YPG gibi terör örgütlerini çökerterek, Türkiye'yi güneyden kuşatmayı hedef alan terör koridorunu paramparça ettiklerini belirtti.

Sınırlarda huzuru, güveni ve dirliği hakim kılmak için tüm güçleriyle mücadeleyi sürdürdüklerini anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Buradan Genelkurmay Başkanından erine kadar, karasıyla, deniziyle, havasıyla, özel kuvvetleriyle ve diğer tüm birimleriyle, kahraman ordumuzun tüm mensuplarına sevgilerimi, saygılarımı, şükranlarımı gönderiyorum. Mavi vatanını korumak için aylardır denizlerde bayrağımızı dalgalandıran, hak ve menfaatlerimize göz dikenlere göz açtırmayan denizcilerimizi ayrıca selamlıyorum. Milletimizle birlikte biz de tüm kalbimizle, darbecilerden temizlenen Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanındayız, yanında olmayı sürdüreceğiz. Rabb'ime, bana böyle bir ordunun 'başkomutanı' sıfatını bahşettiği için binlerce kez hamdüsenalar ediyorum.

Tabii, bu emekli amiraller falan, onlar bu işin dışında. Onları karıştırmayalım, o da bize leke olur. Bu emekli amiraller, ne yazık ki talimatı kendi başkomutanları Kılıçdaroğlu'ndan alıyor. Zaten orada onun imzası var. İmzayı atan o. Önce onu temize çıkarması lazım. Temizlenmesi lazım. Temizlenmedikten sonra kendini kurtaramaz. 15 Temmuz gecesi ne yaptın yaptın, kaçtın, Bakırköy'e gittin. Ama şimdi kaçacaksın, kovalayacağız."

"Ulaştırma en çok yatırım yaptığımız alanların başında geliyor"

Ulaştırma alanının, AK Parti iktidarlarının en çok yatırım yaptığı alanların başında geldiğine dikkati çeken Erdoğan, iktidara geldikleri günden bugüne ulaştırma projelerine toplam 932 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarını bildirdi.

Bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 200 kilometreye, otoyol uzunluğunu da bin 714 kilometreden 3 bin 523 kilometreye çıkardıklarına işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kara yolu tünel sayımız 83'ten 438 adete, kara yolu tünel uzunluğumuzu 50 kilometreden 595 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğumuzu 311 kilometreden 701 kilometreye yükselttik. Ama bu arada Osman Gazi, Yavuz Sultan Selim, Nissibi köprüleriyle, Avrasya, Ilgaz, Erkenek, Cankurtaran, Sabuncubeli, Ovit tünelleriyle birlikte nice dev eserleri inşa ederek, milletimizin istifadesine sunduk.

Yine İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, Ankara- Niğde Otoyolu, ülkemize kazandırdığımız eserler arasındadır. Bir başka gurur abidesi projemiz olan Çanakkale 1915 Boğaz Köprüsü'nün de yer aldığı Kınalı-Tekirdağ Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'nun yapımı devam ediyor. Bay Kemal kıskanma, çalış senin de olur. Buna böyle bakacaksın.

Demir yollarında, toplam bin 213 kilometre uzunluğunda hızlı tren ağı inşa ettik. Mevcut altyapımızın tamamına yakınını ifade eden 11 bin 590 kilometre uzunluğundaki demir yollarımızı baştan sona yeniledik. İzmir'de İzban'ı, Ankara'da Başkentray'ı, İstanbul'da Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'nı, çeşitli şehirlerimizde pek çok metro projesini tamamlayıp hizmete sunduk."

"Havalimanı sayısını 56'ya çıkardık"

Havalimanı sayısını 26'dan 56'ya çıkardıklarını belirten Erdoğan, dünyanın en büyükleri arasında yer alan İstanbul Havalimanı'nın yıllık 90 milyon yolcu kapasiteli ilk etabını hizmete açtıklarını anımsattı.

Yurt dışı uçuş noktasını 60'tan 329'a, uçulan ülke sayısını da 50'den 126'ya çıkardıklarını ifade eden Erdoğan, "Salgın sonrası, hava taşımacılığı alanındaki ataklarımızı, inşallah hızlandırarak sürdüreceğiz." dedi.

Denizcilikte, tersane sayısının 37'den 83'e, yat bağlama kapasitesinin 8 bin 500'den 18 bin 545'e yükseltildiğini dile getiren Erdoğan, Filyos ve Rize-İyidere Limanı ile Haliç, Tekirdağ ve Datça Yat limanlarının yapımının sürdüğünü ifade etti.

İnternet altyapısını adeta sıfırdan kurarak, 2002 yılında 3 bin olan geniş bant abone sayısını 85 milyona ve 23,3 milyon olan mobil telefon abone sayısını 84 milyona çıkardıklarını aktaran Erdoğan, yaklaşık 54 milyona ulaşan e-devlet kullanıcısıyla, pek çok kamu hizmetinin internet üzerinden etkin bir şekilde verildiğini anlattı.

"Yakında, 1 milyonuncu konutumuzun anahtar teslim törenini gerçekleştireceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevreyi korumak için, daha önce sadece 145 olan atık su arıtma tesisi sayısını 8 kat artışla bin 170'e, yüzde 35 olan atık su arıtma hizmeti verilen belediye nüfusu oranını ise yüzde 89'a çıkardıklarını bildirdi.

TOKİ kanalıyla, yatırım değeri toplam 180 milyar lira olan 1 milyonu aşkın konut ürettiklerine dikkati çeken Erdoğan, "Yakında inşallah, 1 milyonuncu konutumuzun anahtar teslim törenini gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz 9 yılda ülkemizde 2,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık, halihazırda 300 bin binadaki dönüşüm çalışmaları sürüyor. Şu anda 44 ilimizde 79 tarihi kent merkezimizi yeniliyor, 30'dan fazla sanayi alanımızı şehir dışına taşıyor, il merkezlerimize şehir otoparkları yapıyoruz. Ülke genelinde 45 ayrı projede 7 bin tarım köy konutunun yapımını tamamladık." dedi.

Halen 78 ilde 52 milyon metrekarelik alanda 291 millet bahçesi kurarak, şehirlere nefes aldırdıklarını belirten Erdoğan, bugüne kadar 57 millet bahçesini tamamladıklarını, bunlardan 35'ini hizmete aldıklarını, 22'sinin açılışının da yakında yapılacağını ifade etti.

Sıfır Atık Projesi ile sadece 3 yılda, 315 milyon kilovatsaat enerji, 345 milyon metreküp su ve 50 milyon varil petrolden tasarruf edildiğine vurgu yapan Erdoğan, "Geri dönüştürdüğümüz 17 milyon ton kullanılabilir atıkla ekonomimize 17 milyar lira katkı sağladık, tam 209 milyon ağacımızı kurtardık." diye konuştu.

"Sadece bu yıl, çiftçimize 24 milyar liralık destek vereceğiz"

Tarımsal hasılayı, 37 milyar liradan 333 milyar liraya ulaştırdıklarına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tarım ürünleri ihracatımızı 2002 yılındaki 3,7 milyar dolar seviyesinden 19 milyar dolar sınırına getirdik. Sadece bu yıl, çiftçimize 24 milyar liralık destek vereceğiz. Son 18 yılda çiftçilerimize 160 milyar liraya yakın tarımsal destek ödemesi yaptık. Bizden önce toplam 450 bin hektar alanda arazi toplulaştırması yapılmışken, biz 8,2 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmaları gerçekleştirdik.

Ovalarımızı koruma altına alarak, tarım faaliyetlerinin geleceğini güvenceye bağladık. Orman varlığımızı 20,8 milyon hektardan 22,9 milyon hektara, korunan alan sayımızı 175'ten 616'ya, tabiat parkı sayımızı 16'dan 250'ye yükselttik. Aynı şekilde baraj sayımızı 276'dan 600 ilaveyle 876'ya, HES sayımızı 97'den 590 ilaveyle 687'ye, içme suyu tesisi sayımızı 84'den 262 ilaveyle 346'ya, sulama tesisi sayımızı bin 764'den bin 457 ilaveyle 3 bin 221'e ulaştırdık. Son 18 yılda inşa ettiğimiz 262 adet yeni tesisle 45 milyon kişinin içme suyu ihtiyacını uzun vadeli olarak karşıladık. Daha önce 31 adet olan meteoroloji gözlem sistemi sayısını 2 bin 47'ye yükselterek, bu alanda da önemli bir atılım gerçekleştirdik."

"Her kriz alanında kalıcı çözüm bulunması için hem sahada, hem de masada aktif şekilde çalışıyoruz"

"Dünyanın dört bir yanındaki varlığımızı artırmak, ay yıldızlı bayrağımızı her yerde dalgalandırmak için temsilcilik ağımızı genişleterek, 163'ten 251'e çıkardık." diyen Erdoğan, "dışişleri" alanındaki çalışmalara ilişkin şu bilgiyi verdi:

"Suriye'den Libya'ya, Doğu Akdeniz'den Ege'ye, Kıbrıs'tan Karabağ'a kadar her kriz alanında kalıcı çözüm bulunması için hem sahada, hem de masada aktif şekilde çalışıyoruz. Komşumuz Suriye'nin, toprak bütünlüğü ve milli birliği temelinde bir barış, güven, istikrar iklimine kavuşması için her türlü gayreti göstermeyi sürdürüyoruz. Libya ile imzaladığımız güvenlik ve askeri iş birliği ile deniz yetki alanları mutabakatlarıyla, her iki ülkenin Akdeniz'deki doğal kaynaklar üzerinde var olan haklarını garanti altına aldık. Azerbaycan topraklarının bir kısmı ile Dağlık Karabağ'da 30 yıldır süren işgali sona erdirmek için mücadele eden kardeşlerimizin yanında yer alarak, kazandıkları zafere destek olduk. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İran, Orta Asya ülkeleri, Arap dünyası gibi yakın ilişki içinde olduğumuz yerler başta olmak üzere, herkesle hak ve adalet zemininde ilişkilerimizi geliştirme kararlılığı içindeyiz."

Sanayide, üretimde çarkların kesintisiz çalışması için her türlü gayreti gösterdiklerini belirten Erdoğan, "Salgın döneminde, girişimcilerimizin ve emekçilerimizin gayretleriyle, belirsizliği hızla atlatarak üretimini artıran nadir ülkelerden biri olduk. Bu başarının etkisi, imalat sanayi istihdamında da ortaya çıkmaya başladı." ifadesini kullandı.

Toplam imalat sanayi istihdamının, Ocak 2021 itibarıyla, bir önceki yılın aynı ayına göre 346 bin ilaveyle yüzde 9,2 oranında artış gösterdiğine işaret eden Erdoğan, şunları paylaştı:

"Yatırım tarafında ise 2020 yılında düzenlediğimiz teşvik belgesi adedi, bir önceki yıla göre yüzde 86 artışla 10 bin 505'e çıktı. Bu yatırımlarla öngörülen sabit yatırım tutarı 238 milyar lira, istihdam da 305 bin kişidir. Ülkemizde hala devletin fabrika yapmasını bekleyenler var. Halbuki günümüzde devletler, fabrikaların üzerine inşa edileceği altyapıyı hazırlar, finansman ihtiyacı duyanlara kaynak desteğinde bulunur, ürünleri pazara ulaştıracak yolları inşa eder. Kısaca devlet, yatırım ortamını hazırlar, girişimci de yatırımını yapar.

Geçtiğimiz yıl, 12 yeni organize sanayi bölgesine tüzel kişilik kazandırarak, ülkemizdeki organize sanayi bölgesi sayısını 325'e çıkardık. Artık ülkemizde organize sanayi bölgesi olmayan şehir kalmamıştır. Salgın döneminde sadece organize sanayi bölgelerinde bin 93 yeni fabrikanın faaliyete geçmesiyle buralardaki istihdam 98 bin kişi artmıştır. Bu yıl ise sanayi üretiminden elektrik tüketimine kadar her alanda çok daha güzel gelişmelerin işaretlerini görmeye başladık. Yatırım iştahındaki artış da mart ayında düzenlediğimiz ve tüm zamanların rekoru olan bin 257 adet yatırıma teşvik belgesiyle devam ediyor.

Üretim tarafındaki bu başarının, salgın tedbirlerinin sürdüğü ve turizm sektörünün büyük oranda kapalı olduğu bir dönemde gerçekleştiğini özellikle belirtmek istiyorum. Türk sanayisinin böyle zorlu bir dönemde ortaya koyduğu bu performans yabancı yatırımcıların da dikkatini cezbediyor. Birçok uluslararası şirket diğer ülkelerdeki üretimlerine ara verirken, Türkiye'de vardiya artırdı. Ford-Otosan'ın 2 milyar avroluk ilave yatırım kararı, teknoloji devleri Xiaomi ve OPPO'nun akıllı telefon üretimi yatırımları bu dönemde gerçekleşti. Dünyada ilk olan ve 10 dakikada market ürünleri teslimat modeli fikri ile kurulan GETİR'in 2,6 milyar dolarlık değerlemeye ulaşması da girişimcilerimizin iftihar tablosuna örnektir."

"Savunma sanayisindeki başarılar hız kesmeden sürüyor"

Savunma sanayisindeki başarılarının da hız kesmeden sürdüğünün altını çizen Erdoğan, "Bu alanda 2002 yılında bütçesi 5,5 milyar olan 62 proje yürütülürken, bugün bu sayı 75 milyar dolarlık bütçeye sahip 750 projeyi geride bıraktı. SİHA'larımızdan zırhlı araçlarımıza, güdümlü mühimmatlarımızdan roketlerimize kadar her alanda gıptayla takip edilen ürünlere sahibiz. İnşallah savunma sanayisinde, kendi yeni nesil savaş uçağımızın geliştirilmesi ve üretimi başta olmak üzere, çok daha büyük başarılar bizi bekliyor." dedi.

"Toplam kurulu gücümüzü 96 bin 271 megavata yükselttik

Enerji alanında, toplam kurulu gücü 31 bin 846 megavattan 96 bin 271 megavata yükselttiklerine dikkati çeken Erdoğan, "TANAP ve TürkAkım gibi önemli bölgesel enerji projelerini tamamladık. Karadeniz'deki Sakarya Havzası'nda, Fatih Sondaj Gemimiz ile kazılan Tuna-1 kuyusunda 405 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettik. Akkuyu Nükleer Santrali'mizin inşası devam ediyor, inşallah ilk reaktörde üretim 2023'te başlıyor." diye konuştu.

Kültür alanında, dünya mirası listesinde olan varlık ve alanların sayısını 9'dan 18'e, kültür merkezi sayısını da 42'den 118'e yükselttiklerini belirten Erdoğan, Bakanlar Kurulu Kararlı, Türk kazılarının sayısını 57'den 118'e, yurt dışından getirilen eser sayısını 2 bin 525'ten 4 bin 854'e, restore edilen eser sayısını ise 46'dan 5 bin 450'ye çıkardıklarını kaydetti.

Erdoğan, Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının, 2019 yılında 52 milyon sınırına, turizm gelirinin de 12,4 milyar dolardan 34,5 milyar dolara dayandığına vurgu yaparak, "Geçtiğimiz yıl, salgına rağmen 16 milyon turist ağırladık ve 12,1 milyar dolar turizm geliri elde ettik." açıklamasında bulundu.

"Yeni Atatürk Kültür Merkezi'ni, 29 Ekim'de hizmete açıyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yeni binası, Resim ve Heykel Müzesi, İstanbul Sinema Müzesi gibi yeni değerleri Türkiye'nin kültür-sanatına kazandırdıklarını anımsatan Erdoğan, "Taksim Meydanı'ndaki yeni Atatürk Kültür Merkezi'ni, inşallah 29 Ekim'de hizmete açıyoruz. Yine Taksim Meydanı'nda hamdolsun muhteşem bir camiyi de ramazanın son cumasında, Müslümanların hizmetine alacağız. Yine aynı şekilde, Kadir Gecesi'nde, Zonguldak'ta sahilde Uzun Mehmet Camii bitiyor. Uzun Mehmet Camii'ni de orada Müslümanların hizmetine alacağız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlar vasıtasıyla, dünyanın dört bir köşesinde Türkiye'nin milli ve insani vasıflarını sergileyen faaliyetler yürüttüklerini de dile getirdi.

Erdoğan, "Her başlığı birkaç cümleyle ifade etmemize rağmen, 19 yıllık icraatımızı özetlememiz dahi oldukça uzun sürdü. Milletimden, 19 yıl öncesinin Türkiye'si ile bugünün Türkiye'sini her alanda mukayese ederek, kimin laf ve istismar siyaseti, kimin de eser ve hizmet siyaseti yaptığını takdir etmesini istiyorum. 'Kamil odur ki, koya dünyada bir eser/ Eseri olmayanın yerinde yeller eser.'" diye konuştu.

