Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sadece sosyal koruma kalkanı kapsamında vatandaşlara ve çalışanlara verilen desteklerin 51 milyar lirayı geçtiğini bildirdi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Dünya, salgın tehdidinin ve tedbirlerinin yol açtığı çok ağır sonuçlarla yüzleşiyor. Türkiye olarak biz, hem sağlık altyapımızın ve sistemimizin gücü hem aldığımız ekonomik ve sosyal tedbirler sayesinde, hamdolsun bu süreci nispeten daha az hasarla atlatıyoruz." dedi.

Batılı ülkeler salgınla baş etmekte zorlanırken Türkiye'nin salgın sonrası dönemin hazırlıklarına başladığını bildiren Erdoğan, "Elbette, faaliyetlerine ara verilen esnaflarımız başta olmak üzere, salgından olumsuz etkilenen her vatandaşımızın sıkıntısını biliyor, meselesini yakından takip ediyoruz." dedi.

Sıkıntıların çözümü için sürekli yeni destek programları geliştirdiklerini belirten Erdoğan, hiçbir vatandaşın kendini sahipsiz hissetmemesi için devletin tüm imkanlarını harekete geçirdiklerini söyledi.

"Hazinemiz, tamamen esnafımızın ve milletimizin emrindedir"

Pek çok ülkenin ciddi güvenlik zafiyetleri yaşarken, Türkiye'de polisin, bekçinin, jandarmanın, öğretmenin, imamın gerektiğinde vatandaşın evine kadar giderek onlara yardımcı olduğunu anlatan Erdoğan, "Sadece sosyal koruma kalkanı kapsamında vatandaşlarımıza ve çalışanlarımıza verdiğimiz destekler 51 milyar lirayı geçti. Her kesimden insanımıza destek olmak için doğrudan veya dolaylı olarak yüzlerce milyar liralık kaynağı milletimizin hizmetine sunduk. Bizim şu anda Hazinemiz, tamamen esnafımızın ve milletimizin emrindedir. Bay Kemal, bunları takip edemiyorsa ben ne yapayım? Ama biz, kasamızdan çıkanı biliyoruz. Nereye ne verdiğimizi gayet iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bunları yaparken, yatırım programında yer alan projeleri de ihmal etmediklerinin altını çizen Erdoğan, neredeyse her hafta bir yerde yol, hastane, okul açılışları yaptıklarını dile getirdi.

Dünyada adeta yaprak kıpırdamazken, Türkiye'nin geleceği bakımından hayati öneme sahip projelerdeki gelişmeleri bizzat takip ettiklerini ve tamamlananların açılışını gerçekleştirdiklerini dile getiren Erdoğan, sağlıkta, sadece şu salgın döneminde hizmete açılan hastanelerin bile, pek çok ülkenin toplam kapasitesini aştığını belirtti.

Kalkınmanın temel altyapısı olan ulaşım ve enerjide gelinen seviyeyi, izan ve vicdan sahibi herkesin takdir ettiğini anlatan Erdoğan, "Toplu konuttan çevreye, spordan kültür-sanata kadar her alanda, daha geçen hafta Elazığ depreminden sonra, hemen bir yılı doldurmak, orada ilk etabı biten konutların teslim töreni için Elazığ'daydık. Bu teslim törenini yaptık. Yıl sonuna kadar inşallah kalanları da bitirecek ve onları da sahiplerine teslim edeceğiz. Tavsiye ederim, Bay Kemal şöyle yerinde gidip depremden bu yana bu kadar kısa zamanda nasıl bitti diye bunları görsün, Malatya'yı görsün. Görsün ki belki 'Nasıl da bunları yapmışlar' der." diye konuştu.

"Salgın döneminde yapılan işler bile başlı başına bir başarı hikayesi"

Salgın döneminde yapılan işler bile başlı başına bir başarı hikayesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Belediyelerimiz de, hem vatandaşlarımıza destek olarak, hem yatırımlarımızı sürdürerek salgın döneminde farklarını belli ettiler. Ülkemiz, hizmet etmek, eser üretmek, yatırım yapmak, şehrini geliştirmek isteyen hiçbir belediyenin mazeretlerin arkasına sığınamayacağı esneklikte bir yerel yönetim sistemine sahiptir. Tabii buradaki kritik nokta, şehirde halkına hizmet etmek isteyen bir belediye yönetiminin, böyle bir zihniyetin var olmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İnsanoğlunun unutacağını, bundan böyle sık sık bu hatırlatmaları yapacaklarını kaydeden Erdoğan, televizyonda, İzmir'deki yağışlar sonucu yaşanan sel felaketiyle ilgili bir haberde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir esnafın, "Altyapı İzmir'de gerçekten bitik, bir vatandaş ve esnaf olarak canım yandı, sizden rica ediyorum, burada 35 senedir CHP var, lütfen bu altyapıyı düzeltin" diye sitem ettiğini anlattı.

Kendisi de CHP seçmeni olduğu anlaşılan vatandaşın, 35 yıldır şehrini yöneten ve hiçbir altyapı yatırımı yapmayan belediyeyi, o partinin genel başkanına şikayet ettiğine dikkati çeken Erdoğan, "Tabii aklıma, 'Bu vatandaşımız kimi kime şikayet ediyor' diye gelmedi de değil." dedi.

İzmir'deki Çiğli Tramvayı temel atma töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kendi belediyesinin Hazineden daha uygun şartlarda borçlandığını övünerek anlattığına işaret eden Erdoğan şöyle devam etti:

"Her şeyden önce, İzmir Büyükşehir Belediyesi, bütçesinin neredeyse 2,5 katı borçlu bir belediye olarak, zaten böyle bir borçlanma hakkına sahip değildir Bay Kemal, bunları öğren. İkinci olarak, belediye bu finansmanı, izin aldığı dönemde gerçekleştiremediği, yani işini ciddiyetle takip etmediği için, zaten şu anda böyle bir borçlanma iznine de sahip değildir. Üçüncü olarak, ortada borçlanma izni bulunmadığı için belediyenin şu veya bu oranla herhangi bir kredi kullanımı da söz konusu değildir. Dördüncü olarak, proje finansmanı kredileri ile bütçe finansmanı için yapılan tahvil ihraçları, şartlarından vadesine kadar, birbirleriyle ilgisi olmayan, mukayesesi dahi yapılamayacak konulardır. Beşinci olarak, Kılıçdaroğlu ekonomiden ve rakamlardan anlayan birisi olmadığı için, Hazinenin altyapı yatırımlarımız için sağladığı uluslararası finansman kredilerinin şartlarının, kendi bulduklarını iddia ettikleri krediden, aslında daha uygun olduğunu da bilmiyor. Hepten cahil."

Bunları görünce bir anda 1994 yılında İstanbul Belediye Başkanlığına seçildiği günleri hatırladığına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bak Sayın Kılıçdaroğlu, şunu iyi bil, Hazine ve Maliye Bakanlığı herhangi bir tahvil müsaadesi vermedikten sonra hiçbir belediye bu şekilde bir borçlanmaya gidemez. Önce bunu bilmen lazım. Bu sonunda bana gelir. Benim de bunu onaylamam gerekir. Ben onamadan, böyle bir dış borçlanmayı kesinlikle yapamaz. Hatta bunu eğer eski Belediye Başkanınız Aziz Bey'e sorarsan, o da sana bunu öğretir. Çünkü o da göndermiştir, ricada bulunmuştur. Ben de kendilerine bunu onamışımdır ve ondan sonra da borçlanmışlardır. Ama inanın bilmiyor. Hiçbir şeyi takip etmiyor. Bundan sonra da eğer sen bu yanlışla gidecek olursan, burada soru işaretleri artmaya başlar."

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz