Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (5)

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki aylarda hukuk devleti ilkesini güçlendirme, öngörülebilir, kolay erişilebilen, hızlı ve etkin işleyen yargı sistemi konusunda yeni adımlar atacağız." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki aylarda hukuk devleti ilkesini güçlendirme, öngörülebilir, kolay erişilebilen, hızlı ve etkin işleyen yargı sistemi konusunda yeni adımlar atacağız." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, önce yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın ardından da yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın göreve başlamalarıyla, piyasa göstergelerinde yaşanan olumlu seyrin, doğru yolda olduklarına işaret ettiğini söyledi.

Cuma günü 8,54 seviyesinde kapanan dolar kurunun, 8,09 seviyelerine kadar gerilediğine dikkati çeken Erdoğan, Türkiye'nin risk primi göstergesinin, 528 baz puandan 450 baz puana indiğini dile getirdi.

Türkiye'nin 5 yıl vadeli tahvil faizinin yüzde 18,84'ten gerileyerek, yüzde 12,80 seviyesinde işlem görmeye başladığını anlatan Erdoğan, "Uluslararası yatırımcıların ülkemiz varlıklarına 2,7 milyar dolarlık talebi gerçekleşti." dedi.

Erdoğan, geçen cuma gününe göre borsadaki değer yükselişinin yüzde 5'i geride bıraktığını belirterek, "İnşallah atacağımız her yeni adımla bu olumlu tablo daha iyiye gidecektir. Elbette tüm bunları serbest piyasa ekonomisi kurallarından taviz vermeden, şeffaflığı ve öngörülebilirliği artırmak suretiyle yerli ve uluslararası yatırımcıları harekete geçirerek yapacağız." diye konuştu.

"Hukuk devleti" vurgusu

Yatırımları yeşerten ve bereketlendiren iklimi tesis etmenin, ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, refahı ve istikrarı sağlamanın en önemli yollarından birinin hukuk devleti ilkesi olduğunu bildiklerini söyleyen Erdoğan, "Hükümete geldiğimizden beri demokrasi ve kalkınma merkezli bir anlayışla ülkemizi güçlendirme gayretimizin gerisinde bu hakikat yatıyor." dedi.

Türkiye'nin demokratik hukuk devleti kimliğini güçlendirmek için son bir yıldır bir dizi yeni reformu hayata geçirdiklerini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yaptığımız her reform, ülkemizdeki çeşitli kesimlerle birlikte yerli ve uluslararası yatırımcılara da hitap ediyor. Önümüzdeki aylarda hukuk devleti ilkesini güçlendirme, öngörülebilir, kolay erişilebilen, hızlı ve etkin işleyen yargı sistemi konusunda yeni adımlar atacağız. Ayrıca yatırım ortamının iyileştirilmesi, mali piyasaların derinliğinin artırılması, kamu gelir ve harcamalarının kalitesinin yükseltilmesi, kayıt dışılığın önlenmesi, iyi yönetişim gibi alanlarda da yapısal reformların hazırlıkları içindeyiz."

Türkiye'nin, uluslararası düzeyde aranan yatırım hukuku standartlarının tümüne sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Buna rağmen yaşanan sıkıntılar varsa onlara da bigane kalmıyoruz. Hukuk sistemimizin tarafları ile ekonominin kamu ve özel sektördeki tüm temsilcilerinin istişareleriyle ortaya çıkacak ihtiyaçları, yasama olarak sizler, yürütme olarak biz süratle hayata geçirerek, ülkemizi yeni döneme hazırlayacağız. Mevzuat düzenlemeleri yanında uygulamadaki eksikleri ve aksaklıkları yakından takibe alarak, yatırım iklimini olumlu yönde geliştireceğiz. Kazanılmış hakları ve haklı beklentileri güvence altına alacak düzenlemeleri artırarak, ülkemizi demokrasi ve kalkınma eksenli büyütme hedefimize doğru yürümeyi sürdüreceğiz. Bu duygularla bir kez daha ekonomide girdiğimiz yeni dönemin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu