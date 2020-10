Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (4)

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Barolarla ilgili atılan adım ne ise aynı şekilde Tabipler Birliğiyle ilgili de diğerleriyle ilgili de süratle bu dönemde bu adımları atıp, buralarda da her fikrin her düşüncenin içinde yer aldığı Tabipler Birliğini oluşturmamız lazım." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bir asır önce yaşanan trajedide, bu topraklarda alçakça şehit edilen kendi vatandaşlarını görmezden gelip, onları katledenleri yüceltmenin, bir meslek kuruluşunun görevi olamayacağını vurguladı.

Hocalı katliamının da bunlardan birisi olduğuna işaret eden Erdoğan, "Milletin değerlerine savaş açmak, görev alanıyla ilgisi olmayan konularda bildiriler yayınlamak, bir meslek kuruluşunun görevi olamaz. Hükümetin her yaptığına karşı çıkarak siyasetin en çirkef halini sergilemek, bir meslek kuruluşunun görevi olamaz." diye konuştu.

Anayasa'nın ilgili maddesinin, her meslek kuruluşunun kuruluş kanunları ve dünyadaki uygulamaların ortada olduğunu belirten Erdoğan, "Bunların hangisinde meslek kuruluşlarının terör örgütlerini destekleyebileceği, ülkenin milli politikaları aleyhinde kampanyalar yürütebileceği, kendi halkının değerlerine hakaret eden bildiriler yayınlayabileceği yazıyor? Dünyanın neresinde bu şekilde hareket eden meslek kuruluşları var?" diye sordu.

Erdoğan, Türkiye'nin artık bu ayıptan kurtulmasının vaktinin geldiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi bu Tabipler Birliğiyle ilgili de barolarla ilgili atılan adım ne ise aynı şekilde Tabipler Birliğiyle, diğerleriyle ilgili de süratle bu dönemde bu adımları atıp, buralarda da her fikrin, her düşüncenin içinde yer aldığı Tabipler Birliğini oluşturmamız lazım. Mimarlar var; 25-28 tane bu şekilde kuruluş var. Bunların hepsi için bu çalışmaların yapılması lazım. Cumhur İttifakı olarak süratle bu adımı atmamız lazım. Diğer siyasi partiler buna katılır katılmaz ayrı bir konu. Onlarla da grubumuz görüşmelerini yapar ama bu adımı atmamız lazım. Vakit kaybına tahammülümüz yok. Önce meslek kuruluşlarıyla ilgili genel bir düzenleme, bunun yeterli olmadığı durumlarda da tek tek her meslek kuruluşuyla ilgili değişiklik için Meclisimiz derhal harekete geçmelidir. Grubumuzdan, MHP Grubuyla da istişare halinde, gereken hazırlıkları süratle yapmasını istiyorum. Mümkünse diğer partilerin de desteğini alarak, değilse de Cumhur İttifakı'nın imkanıyla bunları en kısa sürede hayata geçirmeliyiz. Bütçenin hemen ardından Meclisimizin ilk işlerinden biri bu konu olmalıdır. Türk ve Türkiye ismini hak etmeyen meslek kuruluşlarından, bu imtiyazlarını derhal almalıyız. Türk Tabipleri Birliğinin başındaki 'Türk' ifadesi, zaten bunlara yakışmıyor. Ondan zaten nefret ediyorlar. Onun için bir an önce bizim onların elinden bunu almamız lazım."

-"Yeni modeller geliştirmek"

Erdoğan, meslek kuruluşlarının yönetimlerini, söz konusu meslek mensuplarının tamamının görüşlerini, düşüncelerini, hassasiyetlerini yansıtan, temsil kabiliyeti yüksek, demokratik bir yapıya kavuşturmanın şart olduğunu belirterek, "Milletimizin sağlığını emanet ettiğimiz hekimlerimizi, bir avuç örgütlü ideolojik fanatiğin insafına bırakamayız. Milletimizin hayatının her alanında var olan meslek mensuplarımızın hiçbirini böyle bir çarpıklığa terk edemeyiz. Kimsenin patırtısına, gürültüsüne, hezeyanına aldırmadan, ülkemiz ve milletimiz için en doğrusu neyse onu kararlılıkla hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu halleriyle meslek teşekküllerinin, kendilerine tanınan kamu kurumu niteliği ve imtiyazlarıyla uyumsuz bir konumda bulunduklarını söyledi.

Belki de bu yaşananların, meslek kuruluşlarının örgütlenme modelinin köklü sorgulanmasına vesile olarak, hayırlı gelişmelerin önünü açacağını ifade eden Erdoğan, gelişmiş ülkelerde kamu kurumu niteliği olmayan sivil toplum örgütlenmelerinin bu derece yaygınlaştığı ve güçlendiği bir dönemde, belki Türkiye'nin de artık yeni modeller geliştirmesi gerektiğini kaydetti.

"Ermenistan'ın kıpırdayamaz hale getirilmesi lazımdı"

Azerbaycan'ın, Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını kurtarmak amacıyla yürüttüğü şanlı mücadeleyi bir kez daha selamladığını dile getiren Erdoğan, vatan müdafaası yapan Azerbaycanlılara Allah'tan güç, kuvvet ve zafer temenni etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ermenistan'ın, hem saldıran taraf hem ateşkesi bozan taraf olmasına rağmen, ısrarla Azerbaycan'a baskı uygulayan ülkelerin amacı; çatışmaları durdurmak değildir. Şayet öyle olsaydı, şimdiye kadar Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerine ağır silahlarla, balistik füzelerle saldıran Ermenistan'ın kıpırdayamaz hale getirilmesi lazımdı." dedi.

İşgal altındaki Azerbaycan topraklarında uygulanan zulümleri, katliamları ve hukuksuzlukları 30 yıldır görmezden gelenlerin, bugün adalet ve hakkaniyet çizgisine gelmelerini beklemenin beyhude olduğunu belirten Erdoğan, yaşanılan tecrübelerin, hak almanın ancak söke söke yürütülen bir mücadele sonunda olabildiğini gösterdiğini vurguladı.

Erdoğan, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin de böyle bir kararlılıkla hareket ettiklerini biliyorum. Türkiye olarak, hem imkanlarımızla hem tüm kalbimizle sonuna kadar Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

"Kapalı Maraş bölgesinin açılması, Kıbrıs için tarihi bir dönüm noktasıdır"

Kıbrıs'taki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini belirten Erdoğan, 1974 Barış Harekatı'ndan beri kapalı olan Maraş bölgesindeki iki ana cadde ile sahilin, geçen günlerde Kıbrıs halkının kullanımına açıldığını hatırlattı.

Kapalı Maraş bölgesinin açılmasının, Kıbrıs için tarihi bir dönüm noktası olduğunu fakat bundan rahatsız olanların bulunduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kim rahatsız oluyor ona bakacağız. Batı rahatsız oluyor. Kim rahatsız oluyor? Yunanistan rahatsız oluyor. Kim rahatsız oluyor? Güney Kıbrıs Rum, onlar rahatsız oluyor. Ama bir de bakıyorsun içeride de rahatsız olanlar var. Bunlar bizi gerçekten üzüyor. Kapalı Maraş bölgesi Kuzey Kıbrıs Türkü'nündür, bunun bir defa böyle bilinmesi lazım. Bunun üzerinde spekülasyonlar yapmaya gerek yok. Bugüne kadar hep kapanın elinde kaldı. Güney öyle olmadı mı? Güney Kıbrıs'ın AB'ye girişi öyle olmadı mı? Bize Bürgenstock'ta 'referandum yapılsın, referandumdan sonra da gereği ne ise bunun adımını atalım' dediler. Referandum yapıldı, yüzde 65 Kuzey Kıbrıs 'Evet' dedi. Güney, 'Hayır' dedi. Güney 'Hayır' dediği halde AB'ye aldılar. İdari ve mali noktada çok güçlü bir parasal destek vermeleri gerekiyordu Kuzey Kıbrıs'a, bu desteği vermediler. Hala vermediler, vermiyorlar. Bütün bu olanlar ortadayken şimdi Kapalı Maraş ile ilgili de, 'Burası bizimdir' havasına giriyorlar. Ben de Kuzey Kıbrıs'taki soydaşlarımıza Türk kardeşlerime sesleniyorum: Bu topraklar sizin. Bu topraklara sahip çıkmanız lazım. Bu topraklara sahip çıkan siyasi iradeye de sahip çıkmanız lazım. Eğer bunu tam anlamıyla ortaya koyacak olursak inanıyorum ki Kıbrıs'ta gelecek çok daha farklı olacaktır. Bu güzel gelişmenin Kıbrıs Türklerine hayırlı olmasını diliyorum."

"KKTC vatandaşlarının en doğru kararı vereceklerine inanıyorum"

Anamur'dan Kuzey Kıbrıs'a su taşıyan boru hattındaki arızayı, uzun ve zahmetli bir çalışmanın ardından onararak, adaya yeniden su vermeye başladıklarını anımsatan Erdoğan, bu boru hattının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin içme suyu, sulama suyu ve kullanma suyu ihtiyacının tamamını karşılayabilecek kapasitede olduğunu kaydetti.

Erdoğan, adeta bir bereket kaynağı olarak Anadolu ile Kıbrıs'ı birbirine bağlayan boru hattının yeniden faaliyete geçmesinin de Kuzey Kıbrıs'a hayırlı olmasını diledi.

Bu arada bir adım daha atıldığını, İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda yapılan 1006 odalı hastanenin bir benzerini çok kısa sürede Kuzey Kıbrıs'ta da yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, "Hastane yapımı şu anda bitmek üzere, bu hastanenin bitişiyle de alternatif bir hastaneyi Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimize kazandırmış olacağız. O da yine iki aylık bir süre içerisinde bitti, bitiyor. Böylece oradaki soydaşlarımızın alternatif bir hastaneleri daha olacak. Bu da onlar için hayırlı olsun. İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de Kıbrıslı kardeşlerimiz için en hayırlı olacak şekilde neticelenmesini temenni ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının, kendileri ve ada için en doğru kararı vereceklerine inanıyorum." diyerek, sözlerini tamamladı.

