Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)

26.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:00

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletin CHP'li başkanlara, hizmet umuduyla teslim ettiği belediyeleri teröristlere peşkeş çekerseniz, bunun bedelini hem siyaseten hem hukuken hem de milletin nefretini üzerinize çekerek ödersiniz." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Suriye'de Esed rejiminin Kürtlere pasaport dahi vermediğini hatırlatarak, "Ben de kendisine tavsiyede bulunuyordum, 'Bunlar senin vatandaşın. Niye vermiyorsun?' Ama vermedi. Bay Kemal kalkıyor, bize bu noktada ahkam kesiyor. Sen siyaseti bilmiyorsun, siyasetin cahilisin. Nerede ne oluyor haberin yok. Bunları tanımıyorsun. Bunlar cibilliyet fukarası. Bunlar hiçbir zaman kalkıp da kendi vatandaşına dahi insanca müdahale edebilecek durumda değiller. Bunu yapmadılar." diye konuştu.

Bunu Kürt vatadandaşlara anlattığını aktaran Erdoğan, "Onlar da Suriye'nin kuzeyinde, kuzey doğusundaki Kürt vatandaşlarımla ilgili bu durumları bilmiyorlar mı? Biliyorlar. Ama bildikleri halde hala bunlardaki Erdoğan düşmanlığı ne yazık ki tavan yapmış vaziyette. Terör örgütlerine maalesef destek vermeye devam ediyorlar. " ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Beşşar Esed ile görüşülmesini tavsiye ettiğini hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Sen görüşüyorsun zaten, yeter. Adamlarını gönderiyorsun, onlar görüşüyorlar zaten, yeter. Ama bizim adımıza değil kendi adına. Apo'nun ortaklarıyla da zaten ortaklığı var. Yürüyüşleri beraber yaptılar. Ankara'dan İstanbul'a beraber yürüdüler. Bununla kalmadılar, Avrupa Parlamentosunda yine beraber dirsek dirseğe oturdular, oradan da yine ülkemize saldırdılar. Bunlarda bu ülkenin menfaatlerini, çıkarlarını savunmak diye bir şey yok. Kalkıp da AK Parti'yi Avrupa Parlamentosunda Türkiye düşmanlarına şikayet etmek kadar alçalmak olabilir mi? Millilik, yerlilik derken savunduğumuz ama gayri millilik, gayri yerlilik derken işte temsilcisi bunlar."

"CHP'nin 15-20 yıllık geçmişini dahi bilmez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da Türkiye'nin ne yapmaya çalıştığını anlamamış bir kişinin söylediklerinin deryada damla hükmünde dahi olmadığını belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun "Libya'da ne işimiz var?" dediğini anımsatan Erdoğan, "Hani CHP'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'di? Demek ki Gazi Mustafa Kemal'in hayatından da haberin yok. Gazi Mustafa Kemal'in oralarda ne işi vardı, Trablusgarp'ta ne işi vardı, niye oralara gitti? Bizim bir tarihimiz var. Biz tarihimizi inkar eden değil, tarihimize sahip çıkan, tarihimizle geleceğe yürüyen bir siyasi partiyiz." dedi.

Libya'da Türk aşiretleri olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Ama sorun, bilmez. İnanın bu adam, CHP'nin 15-20 yıllık geçmişini dahi bilmez. Uluslararası ilişkilerde dostluğun ve düşmanlığın ancak ülkemizin ve milletimizin çıkarlarıyla ilgili bir kavram olduğunu fark edememiş bir kişinin bu konularda söyledikleri hezeyandan ibarettir. Tank üretmeyi teneke kutu üretmek, uçak üretmeyi kağıttan model yapmak, savunma ve muharebe sistemleri geliştirmeyi beş taş oynamak sanan birisine elbette ne desek boştur." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu anlayışın bayraktarlığını CHP'nin başındaki zat yapıyor"

Bu zihniyetin Türkiye'ye yabancı olmadığını ve bunları tanıdıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle dedi:

"Türk milleti Çanakkale'de yedi düvele karşı mücadele ederken emperyalistlerin borazanlığını yapanlar vardı. Galiçya'dan Libya'ya kadar en geniş manada vatan müdafaası yürüttüğümüz bir dönemde de birileri manda savunuculuğu yapıyordu. İstiklal Harbi'mizde Yunan'a ve onun arkasındaki güçlere alkış tutanlar olduğunu biliyoruz. Cumhuriyetimiz kurulduktan sonra da CHP çatısı altında varlığını sürdüren bu hastalıklı zihniyet, fırsat buldukça kafasını çıkartıp aynı sapkınlığı sergilemekten geri durmamıştır. Şimdi bu anlayışın bayraktarlığını CHP'nin başındaki zat yapıyor. Yalanlarını ve iftiralarını, mahkemelerde defalarca mahkum olmasına rağmen sürekli tekrar etmekten geri durmuyor. Bu millet dün de istiklali ve istikbali için emperyalistleri de onların ülkemiz içindeki payandalarını da ezip geçmişti. İnşallah bugün de aynısını yapacaktır. Gavurun kılıcını çalarak bu milletin canını acıtabilirsiniz, yüreğini yaralayabilirsiniz ama asla mücadele azmini kıramazsınız. İşte bunun için CHP'yi milletimize başındaki zatı da işinin erbabı olan hekimlerimize havale ediyorum."

"Saman konusu zihin dünyasının çapıyla ilgili"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin saman ithal ettiği eleştirilerine değinen Erdoğan, "Bu zatın dönüp dolaşıp saman konusunu açması zihin dünyasının çapıyla ilgili yeteri kadar fikir vermeye yeterlidir. Daha bu ülkenin saman meselesini anlayamamış bir kişiden bölgesel ve küresel düzeydeki politikalarını kavramasını beklemenin haksızlık olduğunu da kabul ediyorum. Her ne kadar kendisinin anlamayacağını biliyorsak da saman konusunu bu zatın zihin çapına uygun şekilde tekrar izah edelim de hiç değilse mesele onu dinleyenlerin aklında yanlış kalmasın." diye konuştu.

Türkiye'nin 2019 yılında yaklaşık 24 milyon ton saman ürettiğini bildiren Erdoğan, bunun 85 bin tonunu ihraç ederek 14 milyon dolar gelir elde ettiklerini söyledi.

Geçen yıl yapılan saman ve benzeri ürün ithalatının bedelinin ise 1953 ton karşılığı olarak 428 bin dolar olduğunu açıklayan Erdoğan, "İşte olay bu kadar basit. Hem de Bay Kemal'in bile anlayabileceği kadar basit." dedi.

Yılda 20 milyon ton buğday üretildiğini ve 18,5 milyon ton buğday tüketildiğini aktaran Erdoğan, buna rağmen buğday ithal edilmesinin nedenini şöyle açıkladı:

"Çünkü Türkiye, dünyanın en önemli gıda üretici ve ihracatçılarından biridir. Tarım ürünleri ihracatımız 2002 yılında 3,8 milyar dolar iken 2019 yılında 18 milyar dolara yükselmiştir. Yani yaklaşık 5 katına çıktı. Söylenenin aksine Türkiye, tarım ürünlerinde ithalatçı bir ülke değil, net ihracatçı bir ülkedir. 2019 yılında dış ticaret fazlamız 5,3 milyar dolara ulaştı. Bizim üretimimiz, gıda sanayinin talebini karşılamaya yetmediği için yurt dışından ithal edilen buğday, makarna, bisküvi, un gibi katma değerli ürünlerin üretiminde ve ihracatında kullanıyor. Dünya un ihracatında birinci, makarna ihracatında ise ikinci sıradayız Bay Kemal.

Patates ve soğan gibi ürünlerin ihracatına da iç talepte herhangi bir sıkıntıya yol açmamak için kontrollü bir şekilde izin veriliyor. Geçen yıl 226 bin ton soğan, 145 bin ton patates ihraç ettik. Bu bilgileri milletimize olan saygımız sebebiyle kamuoyumuzla paylaşıyoruz. Yoksa CHP'nin başındaki zatın dünyasının saman konusunu bile anlamaya yetmediğini görüyoruz."

"Böyle bir ittifakın, demokrasilerde yeri yoktur"

Erdoğan, CHP yönetiminin bir amacının da kurduğu kirli ittifakları gizlemek olduğunu ifade ederek, "Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, mızrak çuvala sığmıyor. Herkesin zaten bildiği gerçeklerin birileri tarafından ikrar edilmesinin önüne geçemiyorlar." diye konuştu.

Siyasette ittifakların meşru olduğunu belirten Erdoğan, "Meşru olmayan bu işi gizli saklı yapmak, özellikle de ucu terör örgütlerine çıkacak şekilde yürütmektir. Ellerinde milletin kanı olanlarla yapılan ittifakın adı siyaset değil, ihanettir. Böyle bir ittifakın, dünyanın neresine giderseniz gidin demokrasilerde yeri yoktur." ifadesini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın CHP'ye ittifak ilişkilerini alenileştirme çağrısı yaptığını hatırlatan Erdoğan, "Bu ne demektir? 'Bugüne kadar gizli yaptık, şimdi artık açıktan açığa yapalım.' Bu partinin bir diğer eş başkanı da daha önce İstanbul'dan Ankara'ya kadar CHP'nin kazandığı belediyelerin hepsinde de katkıları olduğunu ve haklarını istediğini söylemişti. Bugün pek çok CHP belediyesinin yönetim kademelerinde bölücü terör örgütünün güdümündeki parti tarafından tayin edilmiş kişilerin görev yaptığı biliniyor." diye konuştu.

Bu durumdan rahatsız olan kimi CHP'lilerin partilerinden istifa ettiğine dikkati çeken Erdoğan, "Gerçi mutlaka çıkıp bu gerçeği de inkar edeceklerdir ama bu ittifakla kazanılan CHP'li belediyelerin olduğu yerlerdeki halkın tamamı yaşanan çarpık ilişkiyi gayet iyi biliyor." dedi.

CHP'nin başını çektiği ittifak bloğunda, bu kirli ilişkiyi meşrulaştırmak için kullanılan diğer partideki sıkıntıların da giderek arttığını dile getiren Erdoğan, "Terör örgütüyle böyle gizli saklı yol yürürsen, gün gelir senden bunun bedelini isterler. Bu bedel kimi zaman siyasi ihanet kimi zaman kendini inkar kimi zaman da ekonomik rant olur. Milletin CHP'li başkanlara, hizmet umuduyla teslim ettiği belediyeleri teröristlere peşkeş çekerseniz, bunun bedelini hem siyaseten hem hukuken hem de milletin nefretini üzerinize çekerek ödersiniz." ifadesine yer verdi.

(Sürecek)

Kaynak: AA