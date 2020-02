Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)

19.02.2020 13:52 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:52

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yargının FETÖ'nün tasallutundan kurtarılabilmesi için verilen mücadeleyi değersiz hale getirmeye ve hatta tam tersi göstermeye çalışan herkes hükmen FETÖ'cüdür." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile ilişkisinin, bu örgütün deşifre olduğu 17-25 Aralık süreciyle hızlandığını, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da zirveye çıktığını vurguladı.

Eline milletin kanı bulaşan bir örgütün savunuculuğuna soyunmanın siyasetle, siyasi hesapla, şark kurnazlığıyla, çıkarcılıkla dahi ilgili olamayacağına işaret eden Erdoğan, "Bunun adı örgütün kendisine verdiği kamikaze görevini yerine getirmektir. Kariyerini feda etmeyi göze alarak örgütün çıkarlarını korumaya çalışan bu zatın, her şeyi gibi siyasi duruşunun da yalan olması tabiidir. Çünkü nice sosyalist, nice ulusalcı, nice milliyetçi, nice liberal, nice Kemalist diye, hatta nice 'şu veya bu İslami ekol'den diye bilinen ismin aslında su katılmamış FETÖ'cü çıktığını gördük. Kemal Kılıçdaroğlu için de aynı endişenin içindeyim." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ tehdidi konusunda kurumları harekete geçirdikten sonra dahi bu yapının gerçek organizasyon yapısını çıkarmakta zorlandıklarını, bu şemayı hala tam olarak çıkaramadıklarını düşündüğünü ifade etti.

FETÖ'yü organize eden aklın ilk yıllardan itibaren kurduğu sistem nedeniyle en kritik isim üzerinden dahi en fazla birkaç kademe geriye gidilebildiğinin altını çizen Erdoğan, "Bunun ucu Türkiye'de değil, dışarıda. Sonra silsile zaten kopuyor. Böylesine karmaşık bir yapının kendi kendine doğup gelişmediği açıktır. Bizi en çok da ülkemizin her köşesine ve dünyanın dört bir yanına sosyal bir örümcek ağı gibi yayılan bu örgütün CHP içinde böylesine güçlü olması şaşırttı. Devlet, FETÖ'yü her yerde elbette izlemiştir ama CHP Genel Merkezi'ne yeteri kadar bakılmadığı anlaşılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Tüm Meclisin, tüm milletvekillerinin namusudur"

Son dönemde tedavüle sunulan en sinsi oyunlardan birinin, FETÖ'nün istismar ettiği, kendi amaçları için kullandığı birtakım düzenlemeler bahane edilerek doğrudan milli iradenin, milletvekillerinin ve Meclisin hedef alınması olduğuna dikkati çeken Erdoğan, bunun büyük bir tehlike olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu ve CHP ekibiyle kimi eski askerlerin koçbaşılığını yaptığı bu oyun, geçmişte darbecilerin ve cuntacıların milli iradeyi ipotek altına alma yöntemlerinin bir başka versiyonudur. TBMM'den çıkan her kanun, her karar, beğensen de beğenmesen de katılsan da katılmasan da tüm Meclisin, tüm milletvekillerinin namusudur; buna saygı duyacaksın. Kılıçdaroğlu ve avanesi milli iradeye saldırarak kendi namuslarını ayaklar altına almaktadır."

Yargının, FETÖ'nün tasallutundan kurtarılabilmesi için verilen mücadeleyi değersiz hale getirmeye ve hatta tam tersi göstermeye çalışan herkesin hükmen FETÖ'cü olduğunu belirten Erdoğan, "Çünkü şayet 17-25 Aralık darbe girişiminin ardından yargıda verilen mücadele olmasaydı, 15 Temmuz dahil diğer saldırıları hukuk devleti sınırları içinde göğüsleyemezdik. FETÖ'cülerin kendi çıkarları ve hedefleri için her kılığa hatta CHP'li kılığına dahi girdiklerini düşündüğümüzde, siyasette ve bürokraside bu örgüt mensuplarının teşhisi ve tasfiyesinin zorluğu gayet iyi anlaşılacaktır. Şayet 10 yıldan beri CHP'ye rağmen yürüttüğümüz mücadele olmasaydı, bugün FETÖ ülkemizi tümüyle işgal edecek güce çoktan ulaşmıştı." şeklinde konuştu.

"Pakistan'dakileri de aldık"

"Biz FETÖ ile mücadeleyi başlattıktan sonra bırakın adım atmayı, her geçen gün çıtayı daha da yükselttik." diyen Erdoğan, FETÖ'nün 40 yıllık birikimini riske atarak başlattığı 15 Temmuz darbe girişiminin sebebinin kendilerinin kararlılığı olduğuna işaret etti.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tespit ettiğimiz her yerde ve her durumda örgütün tepesine bine bine muvazenelerini bozduk. Mücadelenin nispeten yavaş yürümesinin sebebi, her işimizi hukuka uygun yapmamızdan kaynaklanıyor. Bunların bir kısmı Amerika'da, bir kısmı Almanya'da, Belçika'da, Fransa'da, Afrika'nın değişik ülkelerinde. Her yere serpilmişler. Kendi ifadesiyle 'Dünyanın 160 ülkesinde varız.' diyor. FETÖ kendisi söylüyor. Böyle bir çalışma, böyle bir adım, böyle bir serpilme olayı. Biz 160 ülke bunları kovalıyoruz ve 160 ülkeden ulaştığımız bütün liderlere 'Bunları bize verin.' diyoruz. Birçoğunu da aldık, alıyoruz. En son Pakistan'dakileri de aldık, orayı da elhamdülillah temizledik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi yapılmasaydı, hukuki altyapısını oluşturdukları tedbirlerle bir süre sonra FETÖ'nün tasfiyesini zaten hızlandırmış olacaklarını ifade ederek olağanüstü hal uygulamasının, sadece hukuki zemini oluşturulan bu çalışmaların daha pratik şekilde yürütülmesini sağladığına dikkati çekti. Erdoğan, şöyle konuştu:

"Hala '15 Temmuz neydi, ne değildi.' tartışması yapan, hala 15 Temmuz'u anlayamamış gibi davranan zihniyet, bizzat bu işin parçasıdır. Bylock listelerinin, HTS kayıtlarının, darbe gecesi görüntüleri ve görüşmelerinin yargının elinde olduğunu bildikleri halde sırf kafa karıştırmak için bunları dile getirenler de bizzat işin parçasıdır. Halbuki hukukta bu işlerin nasıl olacağını en iyi onlar bilir. Bu gerçekleri görmek için göz, duymak için kulak, ikrar edebilmek için dil, hakkı teslim etmek için de temiz bir kalp gerekir. Rabb'im bu nimetlerini de maalesef herkese bahşetmiyor. Biz kimin ne dediğine bakmadan bu kervanı yürütecek, FETÖ ile mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz. FETÖ'nün eline tutuşturduğu malzemelerle bizim karşımıza çıkanların ömürleri, çakmak taşının çıngısının ışığı kadar olur. Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle bu dava, bu mücadele ilelebet sürecektir. "

"Gezi olayları alçak bir saldırıdır"

Erdoğan, "Taksim'deki Gezi Parkı'nda güya ağaç ve çevre hassasiyeti bahanesiyle başlayan olayların, kısa sürede büyüyerek devlete ve millete karşı sivil bir kalkışma halini aldığını" söyledi.

Gezi olaylarına ilişkin video görüntülerinin izlenmesinin ardından sözlerine devam eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu, bir hafıza tazelemesi. Gezi olayları aslında tıpkı askeri darbeler, tıpkı muhtıralar, tıpkı terör örgütlerinin saldırıları, tıpkı FETÖ'nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri gibi devleti ve milleti hedef alan alçak bir saldırıdır. Bay Kemal, zannediyorum dünkü konuşmasıydı, 'aydınlık gençler' diye vasıflandırıyor. Bunlar başta şahsı olmak üzere aldatılmış gençler. Bu aldatılmış gençlere orada 'çevreci' sıfatı verilmek suretiyle, bu ülkede milyonlarca ağaç ve fidan diken bir iktidara 'ağaç sökme' yaftası yapıştıranlara ben sadece lanet okurum.'

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından itibaren İstanbul'u, yetişmiş ağaçlarla bezediklerini, refüjlerden yol kenarlarına varıncaya kadar bu ağaçlarla yeşillendirdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"12 tane ağaç bir yerden kaldırılıp bir başka yere taşınacak ve PKK terör örgütünün oyuncağı durumunda olan bir kişi, orada gelip yapacağı bir artistik şovla, maalesef gençlerin de oraya toplanması suretiyle bir süreç başlatılacak. Çağrıyı Bay Kemal yapıyor, orada avanesini topluyorlar. Yaklaşık 3 ay boyunca, İstanbul başta olmak üzere kimi büyükşehirlerimizin meydanlarının, sokaklarının işgal edildiği; yakılıp yıkıldığı bu hadisenin en küçük bir masum tarafı yoktur. Sadece Gezi olaylarının şu özet bilançosu dahi, sergilenen Vandallığın boyutlarını göstermeye kafidir."

(Sürecek)

Kaynak: AA