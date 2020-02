Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (4)

19.02.2020 13:52 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:52

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hukukun her kararına elbette saygımız vardır ama bizim ve milletimizin gözünde, Gezi'nin ve bu kalkışmanın önünde yer alanların hükmü asla değişmeyecektir." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Kimin ne olduğunu bilmeniz açısından bu çok önemli, bunlar, masum bir ayaklanma hadisesi değildir. Bunlar, ciddi manada perde arkasında Soros türü, bazı ülkeleri ayaklandırmak suretiyle oraları karıştıran tipler vardır. Onun da Türkiye ayağı, malum içerdeydi. Bir manevrayla dün onu beraat ettirmeye kalktılar. Onlarla beraber başkaları da bu işin içerisinde." diye konuştu.

Gezi olayları boyunca 46 kamu binası, 231 polis aracı ve 44 ambulansın kullanılamaz hale geldiğini, 326 işyeri, 201 aracın tahrip edildiğini, 80 belediye otobüsü ve 85 otobüs durağının yakıldığını, 697 güvenlik görevlisinin yaralandığını ve 1 polisin şehit olduğunu hatırlatan Erdoğan, Gezi olaylarının Türkiye'ye doğrudan maliyetinin 1,4 milyar dolar, dolaylı maliyetinin ise yüzlerce milyar doları bulduğunu bildirdi.

Erdoğan, faizlerin ilk defa Gezi olayları ile tırmanmaya başladığını, yüzde 4,6'dan yüzde 13 küsura ulaştığını, işsizliğin çift haneye çıkmasının da enflasyonun zıplamasının da aynı dönemde gerçekleştiğini anımsattı.

"Sevsinler senin aydınlık gençlerini"

Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde yaşananlara dikkati çeken Erdoğan şöyle devam etti:

"Ne yazık ki işgale yeltenmek suretiyle çatılara tırmanmaya kalkmışlar. Dozerlerle bütün Dolmabahçe'deki ofisimizin önü Bezmialem Valide Sultan Cami'nden Beşiktaş'a doğru oralarda kanallar açılmıştır. Tıpkı güneydoğudaki kanal açan teröristler gibi bunlar da aynısını İstanbul'un göbeğinde Bezmialem Valide Sultan Cami'nden Beşiktaş istikametinde, orada yapmışlardır. Ne var orada? Orada Başbakanlık ofisimiz, Dolmabahçe Sarayı ve onun bitişiğinde de bizim ofisimiz. Biz de orada çalışıyoruz. Bunlar yapıldı. Kim bunlar; 'aydınlık gençler.' Sevsinler senin aydınlık gençlerini. Bunlar, tamamıyla sayenizde aldatılmış gençler. Siz değil misiniz, bu ülkede yıllarca terörist olarak tescil edilmiş olanların posterlerini Atatürk Kültür Merkezi'nin duvarlarına asanlar? Hani Atatürkçüydünüz? Adı Atatürk Kültür Merkezi olan AKM'nin Taksim'e bakan cephesinde bu posterleri görmedik mi? Bu teröristlerin posterlerini oraya kimler astı? Taksim Meydanı'ndaki anıta bu posterleri kimler astı? Bay Kemal, işte senin takımın bunları yaptı. Eğer sizin aydınlanmış gençleriniz bunlarsa, yandık. Bizim aldatılmış gençlere ihtiyacımız yok. Bizim bu vatan için feda-i can edecek gençlere ihtiyacımız var."

Gezi olaylarının sona erdirilmesi için öne sürülen talepler arasında Türkiye'nin, İstanbul Havalimanı dahil tüm büyük projelerinin durdurulmasının da olduğuna işaret eden Erdoğan, yabancı medyanın, örneği görülmemiş şekilde bu olayları aylarca canlı yayınladığını söyledi.

"İşin gerisinde kimlerin olduğu anlaşılmaktadır"

Tamamı yalan olan nice haberin, Gezi olaylarını destekleyen medya organlarında dolaşıma sokulduğunun altını çizen Erdoğan, "Bu süreçte Taksim Meydanı'nda boy gösterenlere baktığımızda işin gerisinde kimlerin olduğu, hiçbir şüpheye mahal vermeyecek şekilde anlaşılmaktadır. Her kim Gezi olaylarını masum bir çevre hareketi olarak tanımlıyorsa ya gafildir ya da taammüden bu ülkenin ve milletin düşmanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Toplumu bölmeyi amaçlayan Gezi oIaylarını, millet ile omuz omuza vererek bitirdiklerini anlatan Erdoğan, "Gezi'de başaramadıklarını 17-25 Aralık emniyet-yargı darbe girişimiyle denediler. Milletimizle birlikte biz, bu tuzağı da bozduk. Bu defa çukur eylemleriyle doğrudan ülkemizin topraklarını bölmeye çalıştılar. Bu tezgahı da güvenlik güçlerimizin kahramanca mücadelesiyle, teröristleri açtıkları çukura gömerek akamete uğrattık. 15 Temmuz askeri darbe girişimi aynı saldırı silsilesinin aslında devamıydı. Hamdolsun bu ihaneti de milletimizle birlikte boşa çıkardık." diye konuştu.

Suriye'de verilen mücadeleyi de bu sürecin bir parçası olarak gördüklerini belirten Erdoğan, "Gezi'den Suriye'ye kadar uzanan bu saldırı zincirinin hedefi, doğrudan Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütünlüğü, Türk milletinin birliği, beraberliği, kardeşliğiydi." ifadesini kullandı.

Erdoğan, hukukun kararlarına saygılı olduklarını dile getirerek, "Bizim ve milletimizin gözünde, Gezi'nin ve bu kalkışmanın önünde yer alanların hükmü asla değişmeyecektir. Milletimiz müsterih olsun. Ülkemizin her davası gibi bu meseleyi de sonuna kadar kararlılıkla takip edecek, adaletin tecellisi için son nefesimize kadar mücadeleyi sürdüreceğiz." dedi.

"Suriye'de destansı bir mücadele yürütüyoruz"

Son dönemde Türkiye'yi asıl gündeminden kopartarak, zamanını ve enerjisini boş tartışmalarla harcatmaya yönelik kasıtlı bir kampanyanın olduğuna işaret eden Erdoğan, bu kampanyanın da öncülüğünü CHP'nin yaptığını söyledi.

Erdoğan, gündemlerinde bölgedeki gelişmelerden ekonomiye kadar nice hayati meseleler olduğunu ifade ederek, "Sadece sınır güvenliğimiz değil, aynı zamanda 83 milyon vatandaşımızın her birinin evinde huzurla uyuyabilmesi bakımından kritik öneme sahip Suriye'de destansı bir mücadele yürütüyoruz. Harekat bölgelerimize yönelik tacizlere en sert şekilde cevap veriyoruz. Şayet bu bölgelerde muhatap ülkeler, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını karşılayamazsa, kendi başımızın çaresine bakmak zorunda kalacağımızı, her fırsatta açıkça kendilerine söyledik, söylüyoruz. İdlib'de rejimin saldırganlığını sona erdirip, Soçi Muhtırası sınırlarına çekilmesi için son günlere giriyoruz. Artık son ikazlarımızı yapıyoruz." diye konuştu.

"İdlib Harekatı, bir an meselesidir"

Gerek Türkiye'de gerek Rusya'da gerekse sahada yapılan görüşmelerde arzu ettikleri neticeye ulaşamadıklarını bildiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Her ne kadar görüşmeler devam edecek olsa da masada bizim istediğimiz yerin çok uzağında olunduğu bir gerçektir. Türkiye, İdlib konusunda kendi harekat planlarını uygulamak üzere her türlü hazırlığını yapmıştır. Her operasyonda olduğu gibi bu konuda da 'Bir gece ansızın gelebiliriz' diyoruz. İdlib Harekatı, bir an meselesidir. Ülkemizin bu konudaki kararlılığını hala anlamamış olan rejime ve onu cesaretlendirenlere İdlib'i bırakmayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bu konuyu görüştüklerini anlatarak, onunla da bu tespitleri paylaştığını aktardı.

Erdoğan, "Bu bölgedeki gelişmelerin, ülkemizin üzerine getireceği yükü göz göre göre omuzlamaya asla niyetimiz yoktur. Ne pahasına olursa olsun İdlib'i hem Türkiye hem de bölge halkı açısından güvenli bir yer haline dönüştürmekte kararlıyız." diye konuştu.

"AB'nin Libya ile ilgili olarak herhangi bir karar alma yetkisi yoktur"

Libya meşru hükümeti olan Trablus yönetiminin yanında yer almayı sürdürdüklerini belirten Erdoğan, "Ülkemizin Libya'ya ayak basmasıyla birlikte darbeci Hafter'in ilerleyişi zaten durmuştu. Şayet uluslararası toplumun da dahil olduğu görüşmelerden adil bir anlaşma çıkmazsa ki şu anda Trablus'un meşru yönetimi masadan çekilmiştir, ki olumlu bir karardır. Haklı, isabetli bir karardır. Çünkü tezgah farklı dolaşıyor. Farklı yöne doğru gidiyor." dedi.

Meşru Trablus yönetimini ülkenin tamamında hakimiyet kurması için destekleyeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Akdeniz'de Libya ile yaptığımız anlaşmanın ardından ülkemiz lehine değişen dengeleri giderek güçlendiriyoruz. AB'nin, Libya ile ilgili olarak herhangi bir karar alma yetkisi yoktur. AB durumdan vazife çıkarmanın gayreti içindedir. Oradan da kendine bir vazife çıkarıyor. Neye göre? Bu yetkiyi nereden alıyorsun? Böyle bir yetkin yok. Ne kara ne deniz. Türkiye'nin konumu farklı. Bu konuda sergilediğimiz kararlı duruş sayesinde Akdeniz'de ilan ettiğimiz statü, Yunanistan başta olmak üzere konuya müdahil ülkeler tarafından yavaş yavaş kabullenilmeye başlamıştır."

