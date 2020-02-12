Erdoğan, AK Parti TBMM Grubunda konuştu: (6)

12.02.2020 14:02 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:02

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılını "Patara Yılı" ilan ettiklerini bildirdi.

Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi.

Erdoğan, AK Parti olarak Türkiye'ye yaptıkları en büyük hizmetlerden birinin de içeride ve dışarıda ne yaşanırsa yaşansın, hedeflerinden kopmama iradesini temel bir ilke olarak yerleştirmeleri olduğunu belirtti. Erdoğan, yaşadıkları onca tarihi hadiseye rağmen, ülkede tüm çarkların işlemesini bu kabiliyete borçlu olduklarını söyledi.

Türkiye'nin, son açıklamaya göre artık 83 milyonu geçen nüfusunun her birinin, bu gerçek ışığında yönünün daima geleceğe dönük olarak hayatını sürdürdüğünü vurgulayan Erdoğan, "Hatırlarsanız 2019 yılına başladığımızda, birileri yine milletimizin umudunu kırmak için kendilerine biçilmiş rollerini oynuyorlardı. Onların senaryosuna göre, 2018'deki kur-faiz-enflasyon darbe girişiminin ardından Türkiye 2019'da tümüyle batacak, bitecek, yerle yeksan olacaktı. Bunlara göre dolar 10 lira olacak, enflasyon yüzde 30'u aşacak, bankalarımız tökezleyecek, hazinemiz iflas edecekti. Bunların hiçbiri oldu mu? Aldığımız kararlar, uygulamaya koyduğumuz tedbirler, iş dünyamızın dirayetli duruşu ve en önemlisi milletimizin desteğiyle, hamdolsun bir kez daha bu felaket senaryolarını yırtıp attık." diye konuştu.

Türkiye'yi hızla bir toparlama sürecine sokarak, 3. çeyrekte ekonomiyi yeniden artı büyümeye geçirdiklerini dile getiren Erdoğan, öncü göstergelerin, 4. çeyrek rakamı da açıklandığında 2019'un tamamını da artı büyümeyle kapatacaklarına işaret ettiğini belirtti.

Erdoğan, 2019'da tarihte eşine nadir yaklaşacak şekilde faizlerin 4 ayrı indirimle yılı yüzde 12 ile kapattığını anımsatarak, bu yılın ilk ayında faiz rakamının yüzde 11,25'e gerilediğini, piyasa faizlerinin yüzde 8-10 aralığında olduğunu, Gezi olayları döneminin gerisindeki seviyeye kadar düştüğünü anlattı.

Risk göstergesinin 235'e gerilediğini, borsanın tarihin en yüksek seviyesi olan 120 binleri bulduğunu, ocak ayında yıllık bazda Tüketici Fiyatları Endeksi'nin yüzde 12,2, Üretici Fiyatları Endeksi'nin yüzde yüzde 8,8 olarak gerçekleştiğini dile getiren Erdoğan, "İnşallah enflasyonda yıl sonu hedefimiz olan yüzde 8,5'un bile altına ineceğiz." dedi.

-"51,7 milyon turist, 34,5 milyar dolar turizm geliri"

Erdoğan, Merkez Bankası döviz rezervinin Ağustos 2018'in rakamının üzerine çıkarak 105 milyar dolar seviyesinde seyrettiğine dikkati çekerek, Başbakanlığı döneminde 135 milyar doları bulduklarını, bunu tekrar yakalayacaklarını belirtti.

Turizmde yılı 51,7 milyon turist ve 34,5 milyar dolar turizm geliriyle kapattıklarının altını çizen Erdoğan, bunu, "Turizmde patlama" olarak nitelendirdi. Erdoğan, geçen yıl ihracatın yüzde 2'nin üzerinde artarak 180,7 milyar dolara yükseldiğini, dış ticaret açığının yüzde 45 düşerken, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 76'dan yüzde 86'ya çıktığını ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin çok uzun süre cari dengede fazla verir hale gelmeye başladığını vurgulayarak, kasım itibarıyla 2,7 milyar dolar cari fazla elde ettiklerini belirtti. Erdoğan, geçen hafta açıklanan ocak ayı dış ticaret rakamlarının ise bu ivmenin devam ettiğini gösterdiğini söyledi.

-"Otomobil satışlarında yüzde 100'ün üzerinde artış"

Ocakta ihracatın aylık bazda yüzde 6,1 artarak 14,8 milyar dolara, yıllık olarak 181,6 milyar dolara ulaştığını bildiren Erdoğan, bunun şimdiye kadarki en yüksek ocak ayı ihracat rakamına tekabül ettiğini vurguladı.

Erdoğan, ocak ayında otomobil satışlarında yüzde 100'ün üzerinde bir artış yaşandığına dikkati çekerek, "Görüldüğü gibi faizler indiği halde ne döviz kuru patladı ne enflasyon zıpladı ne piyasalar karıştı ne başka bir sıkıntı yaşandı. Tam tersi açıklanan her gösterge daha iyiye doğru bir gidişe işaret ediyor. Bu tablo ülkemizde eskiden beri sürekli faizleri indirirseniz batarsınız, bitersiniz diyen zihniyete verilmiş en güzel cevaptır. Ekonomimizin gerçeklerine uygun olarak bu süreci kontrollü bir şekilde sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Patara Yılı

Grup toplantısında Erdoğan, turizm sektörü açısından önem taşıyan bir müjdeyi paylaşmak istediğini belirterek, 2020 yılını Patara yılı ilan ettiklerini açıkladı.

Patara antik kentinin, Fethiye-Kalkan arasında bulunduğuna işaret eden Erdoğan,

"Anadolu'nun saklı anıtları gün yüzüne çıkıyor. 2020 Patara Yılı" yazan bir videoyu da grup toplantısında izletti.

Erdoğan, Likya'nın ana liman şehri olan Patara'nın, tarihlerinin de önemli sembollerinden biri olduğunu söyledi. Osmanlı Devleti'nin, kuzey Afrika ile olan telgraf bağlantısını, Patara Telsiz Telgraf istasyonu aracılığıyla sağladığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 850 kilometrelik uzunluğuyla Avrupa'nın en büyük hattının ucunda yer alan Patara istasyonu, İtalyanlar tarafından bombalana kadar ülkemize çok önemli hizmetler vermiştir. Bu telsiz telgraf istasyonunu aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıyoruz. Roma'nın bir parçası olan Likya birliğinin yönetim modeli, ABD'nin kuruluşuna örnek olacak kadar önemlidir. Likya birliğinin meclis binası, tarihi önemine binaen TBMM Başkanlığımız tarafından restore ettirilmiştir. Antik dönemden günümüze kadar ulaşan tek deniz feneri de yine Patara'dadır. Bu deniz fenerini de en kısa sürede ayağa kaldırmayı planlıyoruz. Şehir kapısından su yollarına kadar, daha pek çok nadide özelliğiyle Patara'yı ülkemizin tarihi zenginliğini dünyada temsil edebilecek bir yer olarak gördük. 2020 Patara yılının ülkemize ve turizm sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. Bu kampanya ile geçtiğimiz yıl 200 bine yakın turisti ağırlayan Patara'yı çok daha ileri bir yere taşımayı hedefliyoruz."

(Bitti)

Kaynak: AA