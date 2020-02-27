Erdoğan, AK Parti Siyaset Akademisi açılış dersinde konuştu: (3)

27.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:20

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasetin, "ülke için eser üretmek, millete hizmet etmek" demek, olduğunu bildirdi.

Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Siyaset Akademisi açılışı dersinde konuştu.

Siyasette sembol isimler olduğuna dikkati çeken Erdoğan, Adnan Menderes, Turgut Özal, Necmettin Erbakan ve Alparslan Türkeş gibi siyasi şahsiyetleri, hem davaları uğruna verdikleri mücadele ile hem de geride bıraktıkları eserlerle hayırla yad ettiklerini söyledi.

Bugün Erbakan'ın vefatının 9'uncu yılı olduğunu anımsatan Erdoğan, beraber uzun yıllar siyasette mücadelelerinin bulunduğunu hatırlattı.

İlk gençlik yıllarından itibaren yanında bulunma şerefine nail olduğu Erbakan'dan çok şeyler öğrendiğini belirten Erdoğan, "Merhum Hocamız; tüm ömrünü öğrenmeye, öğretmeye, hizmete, bu ülkenin ufkunu açmaya adamış bir büyük ilim, devlet ve siyaset adamıydı. İnandığı değerler uğrunda yılmadan mücadele eden bir dava adamı olan Hocamız, tüm ömrünü bu ülke için, bu millet için hepsinden önemlisi tüm ümmet için çalışmaya vakfetmişti. Kendisi şayet imkan verilirse bu ülkenin kendi uçağını, kendi otomobilini, kendi silahını yapabileceğine, kendi sanayisini kurabileceğine yürekten inanan bir idealistti." diye konuştu.

Erbakan'ın tam bir "insan sarrafı" oldunu dile getiren Erdoğan, Anadolu'nun inançlı, başarılı, fedakar, geleceği parlak evlatlarına fırsat tanımak için gayret gösterdiğini de anlattı.

Erdoğan, kurucusu olduğu partide ve bürokraside halen merhum Erbakan'ın bu şekilde önünü açtığı pek çok kişi olduğunu vurgulayarak, "Ahlakı, dürüstlüğü, manevi kalkınmayı, istikamet sahibi olmayı, siyaset felsefesinin köşe taşı olarak gören Erbakan Hocamız, geride saygıyla, güzellikle, dua ile yad edilen müstesna bir miras bırakmıştır. Vefatının 9'uncu yılında kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, Rabbim onu cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın, diye dua ediyorum." şeklinde konuştu.

"Siyaset demek ülke için eser üretmek, millete hizmet etmek demektir." ifadelerini kullanan Erdoğan, AK Parti'nin kurulduğu 2001'in ağustos ayından bugüne kadar siyasetteki varoluş gayesinin de bu olduğunu dile getirdi.

Türk siyasetinin en genç partilerinden biri olmasına rağmen AK Parti'nin icraatlarının, Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların 3, 5,10 kat fazlası olduğunu aktardı.

Erdoğan, hükümetleri döneminde yaptıklarını, özetin özeti mahiyetinde kısaca hatırlatmak istediğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İşe başlarken milletimize Türkiye'yi, eğitim sağlık, adalet ve güvenlik temelleri üzerinde yükselteceğimizin sözünü vermiştik, yola böyle çıktık. Eğitimde, 3 kademeli 12 yıllık zorunlu eğitimi getirerek, kat sayı adaletsizliğini gidererek, ders kitaplarını ücretsiz vererek, seçmeli dersler koyarak yeni bir dönemi başlattık. Altyapıyı güçlendirmek için derslik sayısını 316 bin ilave ile 590 bine, öğretmen sayısını 652 bin ilave ile 946 bine çıkardık. Yüksek öğrenimde az önce de ifade ettim, üniversite sayısını 76'dan 207'ye ve hiçbir ilimiz şu anda üniversitesiz değil, hepsinde var. Akademik personel sayısını 70 binden 170 bine, yurtların yatak kapasitesini 182 binden 677 bine, öğrenci sayısını, Almanya'da bile yok... 1,6 milyondan, 8 milyona yükselterek, isteyen her gencimize üniversite eğitimi alma imkanı getirdik."

Büyük spor tesisi sayısını 1572'den 3 bin 708'e çıkardıklarını belirten Erdoğan, mahalle tipi sahaların sayısını 578'den 3 bin 764'e, atletizm pistlerinin sayısını 12'den 56'ya, yüzme havuzlarının sayısını 46'dan 145'e, spor salonu sayısını ise 372'den 905'e çıkarttıklarına değindi.

"Gençleri kötü alışkanlıklardan kurtaralım"

Spor altyapısında da devrim yaptıklarını dile getiren Erdoğan, "Niye? Gençleri kötü alışkanlıklardan kurtaralım, onları buralara çekelim. Yok sigara, alışkanlığı idi, içki alışkanlığıydı, tinerdi, uçucu şu, bu bütün bunlardan kurtaralım, gençlerimiz sporla uğraşsın, sporla iştigal etsin ve böylece dinamik, ahlakıyla hakikaten mükemmel bir nesil yetiştirelim." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sportif yetenek taramasını da başlattıklarını, daha ortaokul çağında çocukların kabiliyetlerini keşfedip, onları doğru alanlara yönlendirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sağlıkta hastane ve tedavi kurumu sayısını 5 bin 500'e, hastane yatağı sayısını 240 bine, birinci basamak sağlık kuruluşlarının sayısını 14 bin 873'e yükselterek, altyapıyı güçlendirdik. Hatırlayın, 18 yıl önce bu hastanelerin hali neydi? Bay Kemal, SSK'nın Genel Müdürü iken hastanelerin hali neydi? Hiç Savaş Ay'ın programını seyretmedeniz mi? Seyrettiyseniz, Bay Kemal'in nasıl bir genel müdür olduğunu gayet iyi görmüşsünüzdür, Allah bunların eline düşürmesin."

Erdoğan, bunları, "çöp, çukur, çamur" olarak tanımladığını, geçmişte hastanelerde "hijyen" diye bir şeyin bulunmadığını bildirdi. Şimdiki gibi tek hastanın yattığı, yanında refakatçisinin kaldığı hastane odalarının olmadığını söyleyen Erdoğan," Koğuş sistemi. Sağlam gir, hasta çıkarsın. Afedersiniz tuvaletler rezillik, her taraf kan, revan içinde, böyle bir yapı var. Başta kim var, Bay Kemal." dedi.

"Ankaramızda iki tane dev Şehir Hastanesi"

Salondakilere, "Yoksa siz o dönemleri hatırlamıyor musunuz?" diye soran Erdoğan, bir röntgen için 7-8 ay sonraya gün verildiğini anımsattı.

Bilkent Şehir Hastanesini yaptıklarına işaret eden Erdoğan, "Şimdi İnşallah diğeri de yapılıyor ve Ankaramızda iki tane dev şehir hastanesi. Bu demektir ki daha çok çalışacağız, daha çok gayret edeceğiz ve bunları bilmeyen vatandaşlarımıza da bunları anlatacağız." şeklinde konuştu.

Erdoğan, sağlık kurumlarını en modern cihazlarla, ambulanslarla donattıkları, hekim sayısını 161 bine, sağlık çalışanı sayısını da 1 milyon 64 bine yükselttikleri bilgisini verdi.

(Sürecek)

Kaynak: AA