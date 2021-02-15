Erdoğan, AK Parti Rize 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (4)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gara'da yaşanan bu katliamdan sonra artık hiçbir ülke, kuruluş, yapı ve kişi, Türkiye'nin Irak ve Suriye harekatlarını sorgulayamaz." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gara'da yaşanan bu katliamdan sonra artık hiçbir ülke, kuruluş, yapı ve kişi, Türkiye'nin Irak ve Suriye harekatlarını sorgulayamaz." dedi.

Erdoğan, Yenişehir Spor Salonu'nda partisinin Rize 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, terör meselesini suhuletle son erdirecek her adımın atıldığını belirtti.

"Samimiyetle uzattığımız el her defasında terör örgütü tarafından hunharca ısırıldı." ifadesini kullanan Erdoğan, milletin kimin nerede durduğunu gördüğü için bu süreçte hep yanlarında olduğunu ve destek verdiğini söyledi.

Milletin gösterdiği istikamette büyük ve güçlü Türkiye inşası için daha çok çalışarak yola devam ettiklerini belirten Erdoğan, "Ne bölge insanıyla ne Türkiye ile ne de evrensel insani ve ahlaki değerlerle uzaktan, yakından ilgisi kalmadığı kesinleşen terör örgütünün başını tamamen ezmek boynumuzun borcu haline gelmiştir." diye konuştu.

"Yeni stratejiler geliştiriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Parasını veren herkesin tepe tepe kullandığı bir kiralık katiller sürüsüne dönüşen bu terör örgütünün son mensubunu da etkisiz hale getirene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. İnşallah o günler yakındır, terör örgütü PKK'yı sınırlarımız içinde bitme noktasına getirdik. Irak sınırımız boyunca teröristleri kıskaca alıyoruz. Suriye sınırımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu paramparça, darmadağın ettik. Teröristler için ne Kandil ne Sincar ne de Suriye'de bulundukları hiçbir yer artık güvenli değildir, o dağlara kar yağdı. Mehmet'imiz elbisesiyle, silahıyla ve kadınıyla erkeğiyle tamamen o kar kıyafetiyle o dağlarda, hesap soruyor. Bir gece ansızın, her yerde teröristlerin tepesine binebilecek güce, imkana ve kararlılığa sahibiz. Teröristler, güvendikleri dağlara birer birer kar yağdığını bilmelidir. Türkiye hem bölge devletleriyle hem bölgede etkinlik gösteren güçlerle giderek derinleşen ve genişleyen anlayış birlikleri geliştiriyor. Yakında terör örgütünün tutunacak hiçbir dalı kalamayacak. Irak'taki bölgesel ve merkezi yönetimle terör örgütünü tamamen bitirme noktasında mutabıkız. Suriye'deki Arap, Kürt, Türkmen ve Türk kardeşlerimizin terör örgütünün boyunduruğundan kurtaracak yeni stratejiler geliştiriyoruz."

"Geç kalmadan kendinizi bu kirli yapıdan kurtarın"

Terör örgütü PKK'nın içindeki kandırılmış gençlere seslenen Erdoğan, "Terör örgütü PKK'nın içindeki kandırılmış tüm gençlere sesleniyorum, gelin bu kiralık katiller ordusundan bir an önce kurtulun. Anneleriniz, babalarınız, kardeşleriniz sizleri Diyarbakır'daki o çadırda bekliyor, gelin. Türkiye Cumhuriyeti devleti samimi pişmanlık göstererek kendisine gelen her vatandaşına şefkatle muamele etmektedir. Sizden önce gelenlere sorarsanız bu gerçeği öğreneceksiniz. Unutmayın vakit daralıyor, geç kalmadan kendinizi bu kirli yapıdan kurtarın." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, dünya kamuoyuna da şöyle seslendi:

"Gara'da yaşanan bu katliamdan sonra artık hiçbir ülke, kuruluş, yapı ve kişi, Türkiye'nin Irak ve Suriye harekatlarını sorgulayamaz, eleştiremez, karşı duruş sergileyemez. Çünkü bu katliamı yapanlar güçlerini ve cesaretlerini bu güne kadar kör bir Türkiye düşmanlığı ile terör örgütüne destek verenlerden almaktadır. Bölücü terör örgütü sınırlarımız dibinde masum insanlarımızı katlederek canımızı yakarken binlerce kilometre öteden burayla ilgili kesilen ahkamların artık nezdimizde karşılığı kalmamıştır. Bundan sonra herkesin önünde iki yol var; ya Türkiye ile birlikte hareket edip teröre karşı amasız, fakatsız, lakinsiz tavır alacaklar ya da bu eli kanlı terör örgütünün her cinayetinin ortağı olarak önce vicdanlarda ardından uluslararası platformlarda hesap verecekler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin son 18 yılda elde ettiği kazanımlara göz dikenlerin amacı, gücünü birliğimizden ve beraberliğimizden alan siyasi ve ekonomik hedeflerimizi gerçekleştirmemizin önünü kesmektir. Bunun için sadece son 7-8 yılda sayısız tuzak kurdular, sayısız senaryo geliştirdiler, sayısız oyun oynadılar. Hamdolsun bunların hepsini de milletimizle birlikte boşa çıkarmayı başardık. Şimdi önümüzde 2023 hedeflerimiz var. Pek çok kritik hususta 2023'ü bir milat haline getirmiş durumdayız. Amacımız ülkemizi bu tarihe, yeni ve sivil bir Anayasa'ya kavuşmuş olarak ulaştırmaktır. Hem kazanımlarımızın korunması hem hedeflerimize yürümeye devam etmemiz bakımından 2023 seçimleri tarihi bir öneme sahiptir. Bunun için sizlerden önümüzdeki 2,5 yıllık dönemi çok iyi değerlendirmenizi istiyorum. Biz gücünü Allah'ın yardımından ve milletimizin desteğinden alan bir hareketiz. Milletimizle gönül bağımızı ne kadar güçlendirirsek ülke olarak da geleceğimize o kadar güvenle bakabileceğimiz bir döneme gireceğiz."

Gara şehidinin annesiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Aksaray, Eskişehir ve Konya il kongrelerine de canlı bağlantıyla katıldı.

İl başkanları, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarını tanıtan Erdoğan, Eskişehir bağlantısı esnasında Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2016'da PKK tarafından kaçırılan ve Gara'da şehit edilen 13 kişiden biri olan Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'nin annesi Ayşe Güler ile telefonla görüştü.

Anne Güler'in, "Oğlumun kanı yerde kalmasın" demesi üzerine, Erdoğan, "Onların kanı yerde kalmıyor ve kalmayacak. Aynı kararlılıkla devam ediyoruz ve devam da edeceğiz. Onların kanının damlası bizim namusumuzdur, her şeyimizdir. Rabb'im sabrınızı arttırsın." dedi.

Erdoğan telefon görüşmesinin ardından şehit Kahveci'nin uzman çavuş olarak görev yaptığı sırada 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını hatırlatarak, "Bu süre içinde esir olarak bu alçakların elinde kaldı. Operasyonda netice alamadık, o da şehitler zincirine ilave oldu." ifadesini kullandı.

Notlar

Rize 7. Olağan İl Kongresi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Fatma Betül Sayan Kaya, Çiğdem Karaaslan, Erkan Kandemir, Mahir Ünal ve Nurettin Canikli ile eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman da katıldı.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu