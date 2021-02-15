Erdoğan, AK Parti Rize 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugünkü Türkiye artık, kalkınma altyapısı ve demokratik standartları itibarıyla bize bu ithamı yönelten ülkelerin dahi ilerisine geçti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugünkü Türkiye artık, kalkınma altyapısı ve demokratik standartları itibarıyla bize bu ithamı yönelten ülkelerin dahi ilerisine geçti. Yaşanan her küresel ve bölgesel kriz, köklü çınarlarla kağıttan kaplanlar arasındaki farkı bir kez daha göstermektedir." dedi.

Yenişehir Spor Salonu'nda partisinin Rize 7. Olağan İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray-Eskişehir-Konya 7. olağan il kongreleri ile de canlı bağlantı kurdu.

Salondaki partililere,"Tıklım tıklım bu kapalı spor salonunu dolduran hemşehrilerimden bir şey istiyorum." diye seslenen Erdoğan, "2023'te bir başka seçim yaşayacağız Rize'de. Sadece Rize'de değil Türkiye'nin neresinde hemşehrilerimiz varsa hepsini inşallah ayağa kaldıracağız, hepsine bulundukları yerde daha çok çalışmalarını, daha çok gayret göstermelerini isteyeceğiz ve her yerden bir başka heyecan doğuracağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, salondaki vatandaşların "Dik dur eğilme, bu millet seninle" sloganlarına, "Hiç endişeniz olmasın, evelallah biz dimdik ayaktayız. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz." karşılığını verdi.

Her fırsatta ve her zeminde terör gerçeğini anlatmayı ve herkesi izana davet etmeyi sürdüreceklerini belirten Erdoğan, "Verdiğimiz şehitlerin bizi kutlu mücadelemizden vazgeçireceği sanılmasın. Ne demiş şair, 'Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor/ Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor.' Bir diğerinde de 'Vurulup ömrünün ilkbaharında kanından çiçekler açar yanında/ Cümle şehitlerin omuzlarında bir sabah gelecek kardan aydınlık." diye konuştu.

Erdoğan, salondakilerin "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarına karşılık, "Gençler, Rabb'imiz ne buyuruyor? 'Allah yolunda öldürülenlere, ölüler demeyiniz. Onlar diridirler, ancak siz bilemezsiniz.' İşte mesele bu. Şimdi onlar Allah yolunda öldürüldüler, şehit oldular. Biz şimdi kendimize bakalım kendimize, biz ne olacağız? Şehitlerimiz bizim geleceğimizi aydınlatan kılavuzlarımızdır, onlar bizim kılavuzumuz, onlar bizim gururumuz, onlar bizim şerefimiz ve biz de onların izinden iz süreceğiz. Bir kez daha cümle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

"780 bin kilometrekarelik vatan topraklarında ayrım yok"

"Geçmişte teröre ve terör örgütüne sempati ile bakmalarını, ülkemizin kalkınmada ve demokraside geri kalmışlığından kaynaklanan sıkıntılara bağlayanlar var." diyen Erdoğan, "Bugünkü Türkiye artık, kalkınma altyapısı ve demokratik standartları itibarıyla bize bu ithamı yönelten ülkelerin dahi ilerisine geçti. Yaşanan her küresel ve bölgesel kriz, köklü çınarlarla kağıttan kaplanlar arasındaki farkı bir kez daha göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen 18 yılda yapılan yatırımlar sayesinde Türkiye'nin en batısında hangi imkanlar varsa en doğusunda da aynı imkanlar olduğunun altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün İstanbul'da ne varsa Erzurum'da, Van'da da onu görürsünüz. Bu nedir? 780 bin kilometrekarelik vatan topraklarında ayrım yok. 18 yıl önce nasıl bir Rize vardı, bugün nasıl bir Rize var, soruyorum size. Şimdi diyorum ki 2023'te inşallah Rize'nin yerel mimarisi ile şöyle tüm konutlarımızı yenilesek ne güzel olur değil mi? Şimdi buradan bir müjde daha verelim. Rize-Artvin Havalimanı Aralık 2021'de, Ulaştırma Bakanım diyor ki Rize Artvin Havalimanı'nı bitiriyoruz. Havalimanımız bittiği zaman buradan havalimanı kaç dakika? 15-20 dakika. Aynı şekilde Artvin. Şimdi oranın da inşallah gözetleme kulesi aynen merkezdeki gibi bir çay bardağı olacak. Terminal binası da gerçekten muhteşem."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 81 vilayetinin hepsinde de tüm vatandaşların eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, ulaşımdan enerjiye, spordan sosyal desteklere kadar her konuda belli standardın üzerinde hizmet aldığını ifade etti.

Aynı şekilde geçmişte tüm kesimlerden vatandaşların hayatını olumsuz yönde etkileyen ve zulüm derecesine varan yasakların, baskıların ve sınırlamaların da ortadan kalktığını vurgulayan Erdoğan, "Darbelerin, vesayetin, siyasi ve sosyal krizin Türkiye'sinden, milli irade eliyle yönetim sistemini değiştiren, yeni sivil anayasasını konuşup tartışabilen bir Türkiye'ye geldik." dedi.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe