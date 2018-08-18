Erdoğan, AK Parti Mkyk'yı Topladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Olağan Büyük Kurultay’da seçilen Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerini topladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Olağan Büyük Kurultay'da seçilen Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerini topladı.
6 Olağan Büyük Kurultay'da seçilen ve 50 kişiden oluşan MKYK üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel merkezinde toplandı. MKYK toplantısında partinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlenecek. Toplantı sonrasında parti sözcüsü tarafından yeni MYK üyelerinin açıklanması bekleniyor. - ANKARA