Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları MKYK toplantısına katıldı

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genel Merkez Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık etti.