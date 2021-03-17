Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları MKYK toplantısına katıldı
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Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları MKYK toplantısına katıldı

17.03.2021 15:09 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:22
Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları MKYK toplantısına katıldı

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genel Merkez Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık etti.

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genel Merkez Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Kadın Kolları MKYK toplantısına katıldı. 8 Mart'ta düzenlenen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 6'ncı Olağan Kongresi'nin ardından yeni yönetimle ilk kez toplanan MKYK'da, Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanlığına seçilen Ayşe Keşir ve Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de bulundu. Toplantı basına kapalı gerçekleşti.


Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları MKYK toplantısına katıldı
Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları MKYK toplantısına katıldı
Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları MKYK toplantısına katıldı
Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları MKYK toplantısına katıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ

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