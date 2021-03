Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu: (5)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, her seçimin önemli olduğunu ancak gelinen noktada 2023 seçimlerinin Türkiye için "tam bir kader seçimi"ne dönüştüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, her seçimin önemli olduğunu ancak gelinen noktada 2023 seçimlerinin Türkiye için "tam bir kader seçimi"ne dönüştüğünü belirtti.

Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey ana muhalefet partisinin başındaki adamcağız; sen ne zamandan beri şu anda devletin aşıları parayla sattığını söylüyorsun? Bu ne utanmazlıktır, ne vurdumduymazlıktır." dedi.

Dünyanın aşı aradığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dünya şu anda aşı arıyor aşı, bulamıyor. Biz aldığımız aşıları süratle belli kategorilerde hemen sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Önce ne dedi? 'Ben vatandaş Kemal'im, sıram ne zaman gelirse, o zaman aşımı yaptıracağım.' Niye gittin yaptırdın? Yahu zaten her şeyde böylesin. Şimdi yeni bir şey daha söylemiş, biz hiçbir eve kahveye, çaya gitmezmişiz. Sen bizden alıştın bu işlere, dur bakalım. Biz vatandaşımızla doğduk, vatandaşımızla büyüdük, vatandaşımızla bu yolda yürüyoruz Bay Kemal. Biz demokraside ve ekonomide reformla ilerleyelim diyoruz, onların gönlünde hala ne var biliyor musunuz? Tek parti özlemi var. Geç o işi, geç. Ne tek partisi? Geçti o işler. Biz demokrasi diyoruz, bunlar tek parti özlemi diyor. Türkiye böyle bir muhalefet anlayışını hak etmiyor. İşte bunun için diyoruz ki 2023 yerli ve milli bir anlayışla ülkesine ve milletine hizmet ederek iktidara gelebileceği gerçeğini idrak etmiş bir muhalefetin doğuşunun da müjdecisi olacaktır. Onun için bu kongre, kadın kollarımız olarak çok çok önemli. 2023'ün inşallah en önemli 3 ayağından bir tanesi ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları."

Salondaki partili kadınlara "Sandıkları patlatmaya var mıyız?", "Hazır mıyız?" diye soran Erdoğan, "Rabbim yar ve yardımcınız olsun. İnşallah bu mücadeleyi de zafere yine kadınlarla birlikte ulaştıracağız." dedi.

Erdoğan, AK Parti'nin Türkiye'nin sadece dününün ve bugününün değil aynı zamanda yarınının partisi olduğunu belirterek, "Ülkemizde milletimize, geleceği konusunda vizyon ortaya koyabilen, proje sunabilen, yatırım planlaması yapabilecek tek parti AK Parti'dir. Ana muhalefetin hiç yatırımlarını duyuyor musunuz? Var mı bir şey? Yerel yönetimlerinden bir şeyler duyuyor musunuz? Onların yerel yönetimlerinin olduğu yerlerde ne var? Çöp, çukur, çamur, öyle mi? Bunlar var." ifadelerini kullandı.

"2023 haziranına kadar kesintisiz çalışacağız"

İzmir, İstanbul, Ankara büyükşehir belediyelerini eleştiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunların derdi halkıyla, şehriyle, emanetle kesinlikle dertlenmek değil. 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduğumuz, 2017 yılındaki halk oylamasıyla fiilen hayata geçirdiğimiz Cumhur İttifakı olarak ülkemizi büyütmeye, güçlendirmeye, kalkındırmaya devam edeceğiz. Elbette her seçim önemlidir ama geldiğimiz noktada 2023 seçimleri Türkiye için tam bir kader seçimine dönüşmüştür. Cumhur İttifakı olarak el ele, omuz omuza vereceğiz ve 81 vilayetimizde Cumhur İttifakı olarak inşallah ülkemizin bütününde bir taçlandırma harekatı sürdüreceğiz. Her günümüzü seçim arifesi kabul ederek 2023 Haziranı'na kadar kesintisiz çalışacağız. Kadınlarımızın el attığı, sahiplendiği, önüne kattığı her iş gibi bu süreci de zafere sizler taşıyacaksınız. Bu yürek, bizde bu inanç ve cesaret oldukça yorulmayacağız ve durmayacağız. AK Parti Kadın Kolları, yürüteceği çalışmalarla sadece ülkemiz değil tüm dünya siyaset literatürüne adını altın harflerle yazdıracaktır."

Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları kadrolarına yeni bir anlayış getirdiklerini dile getirerek, "O da şu, 50+25 asil ve yedek yani 75 kişilik kadroda artık çalışmayan, yani yedek dediğimiz zaman öyle yedekleme yok, 75 kişinin çalışacağı bir kadro. Görev taksimatını da buna göre yapacağız." diye konuştu.

AK Parti'nin Türkiye'nin dört bir yanından ses getireceğini vurgulayan Erdoğan, "Hep beraber el ele, dayanışma halinde ve mümkün olduğunca listeye parlamentodan üye koymamaya gayret ettik. Şundan dolayı, istedik ki parlamento daha çok parlamentoya yoğunlaşsın. Sembolik birkaç arkadaşımızı aldık. Kadın Kolları'nda da Gençlik Kolları'nda da tüm Türkiye'yi dolaşacak bir ekip oluşturalım istedik." bilgisini verdi.

Erdoğan, 15 Mart'ta Genel Merkez Gençlik Kolları Olağan Kongresi'ni, 24 Mart'ta ise Genel Merkez 7'nci Büyük Olağan Kongresi'ni yapacaklarını anımsatarak, "Böylece partimizi 2023 seçimlerine taşıyacak tüm kadroları belirlemiş olacağız." dedi.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile katıldığı kongreye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hayati Yazıcı, Erkan Kandemir, Hamza Dağ, Efkan Ala, Nurettin Canikli, Mahir Ünal, Jülide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta, Vedat Demiröz, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti TBMM Grup Başkanvekilleri Cahit Özkan, Muhammet Emin Akbaşoğlu ile milletvekilleri de katıldı.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu