Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığında
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul il ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul il ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.
Öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na gelen Erdoğan, burada genel çalışmalarını sürdürdü.
Parti binasındaki teşkilat toplantısına katılan Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve ilçe başkanlarının yanı sıra ilçe belediye başkanlarıyla sohbet etti.
Erdoğan, buradaki çalışmasının ardından Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcularla iftarda bir araya gelecek.
Kaynak: AA
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