Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında konuştu: (3)

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Müsilaj meselesine kalıcı çözüm getirme hususundaki yol haritamızı içeren Stratejik Planı'mızı da üç ay içerisinde tamamlıyoruz.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada,"Bizim gündemimizde ülkemize ve milletimize yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerden, kazandırdığımız ve kazandıracağımız eserlerden, yedi düvele karşı verdiğimiz ve vereceğimiz mücadelelerden başka bir konu yoktur, olmamıştır, olmayacaktır. Milletimizle birlikte sizler de takip ediyorsunuz." diye konuştu.

Her ay onlarca yol, tünel, köprü, baraj, sulama tesisi, millet bahçesi, toplu konut projesi açılışı yaptıklarını anlatan Erdoğan, "Bunların kulağı var ama duymuyor, gözü var ama görmüyor, kalbi var ama duymuyor, çünkü mühürlü. Varsın olsun duymasın, varsın olsun görmesin, varsın olsun mühürlensin. Benim milletim duyuyor ya, bize bu yeter." ifadelerini kullandı.

Depremlerde ne kadar kısa zamanda toplu konutların yapıldığının ortada olduğunu belirten Erdoğan, "Şu anda bu inşaatların nasıl hızla devam ettiğini görüyorlar. Bir tanesi de İzmir'in milletvekili. Git de bir gör, bak bakalım inşaatlar nasıl devam ediyor ama doğru dürüst oralara uğradığı bile yok. Bir diğeri Millet İttifakından, sen de bir git bak bakalım, orada ne var, gerçekten bir şeyler yapılıyor mu? Bu hükümet orada ne gibi yatırımlar yapıyor? Bak bakalım belki insafa gelirsin. " şeklinde konuştu.

Erdoğan, küresel düzeyde ortaya çıkan fırsatları değerlendirmek için sürekli yeni arayışlar peşinde olan yatırımcılara her türlü desteği verdiklerini söyledi.

Sağlıkta hem altyapı hem yetişmiş insan kaynağı hem hizmet kalitesi hem kapsayıcılık bakımından, geçmişte örnek gösterilen ülkeleri fersah fersah geride bıraktıklarını dile getiren Erdoğan, "Bunların hepsini, solladık, geçtik, gidiyoruz. Sadece şu salgın döneminde yaptıklarımız bile yakın tarihimize altın harflerle yazılacak önemdedir. Vatandaşlarımızın sağlığını titizlikle korurken ülkemizin üretim, istihdam, ihracat ve büyüme diye ifade ettiğimiz, tabii başta yatırım, ekonomik görünümüne de halel getirmemeye özel önem verdik." ifadelerini kullandı.

"Bu alanda, yeni ve daha büyük atılımların hazırlıkları içindeyiz"

Erdoğan, savunma sanayindeki başarıların tüm dünyanın gündeminde olduğunu vurgulayarak geliştirilen ve üretilen hava, kara, deniz araçlarına ilginin giderek arttığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu alanda yeni ve daha büyük atılımların hazırlıkları içinde olduklarını bildirdi.

Sanayicilerin diğer alanlarda da çok önemli atılımlara imza attıklarını belirten Erdoğan, yerli otomobile sahip olma konusundaki çalışmaların, planladıkları şekilde sürdüğünü kaydetti.

Türkiye'nin dört bir yanındaki tüm organize sanayi bölgelerinde ve diğer alanlarda harıl harıl yeni fabrikalar inşa edildiğine, kapasitelerin genişletildiğine dikkati çeken Erdoğan, "Turizmde, salgın sebebiyle yaşanan sıkıntılara karşı attığımız adımları diline dolayacak kadar çapsız bir anlayışla mücadele ediyoruz. Eğitimde, okul öncesinden üniversiteye kadar her seviyede çok güçlü bir altyapı kurduk, inşallah bunların semeresini önümüzdeki dönemde hep birlikte görmeye başlayacağız." dedi.

"Türkiye'nin asıl ihtiyacı işte budur"

Sporda da çocuklar ve gençleri büyük başarılara hazırlayacak sağlam bir altyapı oluşturduklarını kaydeden Erdoğan, Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda 6 altın, 7 gümüş ve 8 bronz madalya kazanan sporcuları kutladı.

"Kendilerini en yakın zamanda Külliye'de de ağırlamayı arzu ettiğimi Gençlik ve Spor Bakanıma hatırlatmayı borç biliyorum." ifadesini kullanan Erdoğan, sporda son dönemde ardı ardına alınan başarı haberlerinin özellikle uluslararası alanda artarak devam etmesini diledi.

İtalya-Türkiye maçını çok çok önemsediklerinin altını çizen Erdoğan, "İnşallah Roma'dan milli takımımız başarıyla dönmesi halinde biz de Azerbaycan'da ikinci maçı İlham Aliyev kardeşimle birlikte izleyeceğiz." bilgisini paylaştı.

Erdoğan, AK Gençlik e-Spor Turnuvası'nın finalinde gençlerle birlikte olduğunu, oyunlarla tam 26 gün boyunca e-spor heyecanını gençlerin evlerine taşıdıklarını belirtti.

Turnuvalara farklı illerden 2 bin 165 oyuncu ve takımın katıldığını aktaran Erdoğan, gençleri ve gençlik teşkilatını tebrik etti.

Gençlik yıllarında spor denilince akla ilk, futbol, güreş, basketbol, voleybol, boks, karate gibi dalların geldiğini anlatan Erdoğan, bugün artık spor ve sporcu kavramlarının klasik anlamları yanında çok farklı boyutlar da kazandığını söyledi.

Erdoğan, dijital oyun sektörünün içine sporu, fuarları, uluslararası turnuvaları da alarak günden güne genişlediğini, 2012'de 70 milyar dolar büyüklüğe sahip olan dünya dijital oyun sektörünün, salgının da etkisiyle 2020'de 159 milyar dolara ulaştığına dikkati çekti.

E-spor gibi alanların, bilhassa 30 yaş altı gençler arasında giderek yaygınlaştığına işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hükümet ve parti olarak biz de gençlerimizin ilgisini yakından takip ediyor, e-sporun kurumsallaşması için gereken adımları atıyoruz. Son 19 yılda diğer pek çok alanla birlikte internet altyapımıza da ciddi yatırımlar yaptık. Burada en önemlisi fiber hat meselemiz. Fiber hat uzunluğumuzu 81 bin kilometreden 460 bin kilometreye çıkardık. Dijital hizmetlerde ülkemize çağ atlayacak 5-G teknolojisini de en kısa sürede Türkiye'ye kazandırmakta kararlıyız. Adil Bey bu fiber hatları daha da uzatacağız. Bak bizden sonra gelenler bizi geçti. Biz, şimdi buna yoğun bir şekilde yüklenip, bu uzunluğu süratle daha da geliştirmemiz, artırmamız lazım. Bakınız, sadece birkaç başlıkla ifade etmeye çalıştığımız halde, hizmetlerimizi anlatmakla bitiremiyoruz. Türkiye'nin asıl ihtiyacı işte budur. Milletimiz bizden, vaktimizi ve enerjimizi, karanlık mahfillerin sinsi oyunlarıyla heba etmemizi değil, işte bu şekilde eser ve hizmet siyasetiyle ülkeyi kalkındırmamızı, geliştirmemizi bekliyor."

"İstanbul'u bu tür insafsızlıklara terk etmedik, etmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevrenin ve tabiatın korunmasının, kendileri için kökleri ezelden ebede uzanan bir dava olduğunun altını çizerek, "Parti kürsülerinden yalan ve iftiradan ibaret iddiaları, aksi yöndeki belgeler bilgiler defalarca önlerine konduğu halde, ısrarla tekrarlayarak çevrecilik olmaz. Ülkenin ve milletin hayrına her projeyi çevre bahanesiyle engellemeye çalışarak da çevrecilik yapılmaz. Çevrecilik, üstlendikleri görevin gereğini yerine getirmeyenlerin, daha önce başlanan işleri durdurmaları hiç değildir. Türkiye'yi, 81 vilayetinin tamamında olduğu gibi İstanbul'u ve benzer sıkıntıların yaşandığı diğer şehirlerimizi bu tür insafsızlıklara terk etmedik, etmeyeceğiz." yorumunu yaptı.

CHP tarafından engellenen projeleri bir video ile anlatan Erdoğan şunları kaydetti:

"Az önce sayın Kılıçdaroğlu'nu, yandaşlarını dinlediniz. Ne diyorlar, 'Bir eserleri var mı?' Diyoruz ya, gözleri var görmez, kulakları var duymaz, kalpleri var anlamaz çünkü onların kalpleri var mühürlüdür. Bu kadar açık her şey ortada. Git, Yavuz Sultan Selim'den, Osmangazi'den, Marmaray'dan bir geçiver. Hiç mi Avrasya'dan geçmedin, Avrasya'dan geçiver. Gelelim bu tarafa, Ankara, İstanbul, bu otobanlar, bunları kim yaptı ya? Bunları biz yaptık. Bu otobanları hiç kullanmadın mı? Muhakkak kullanmıştır. Ankara'daki havalimanını kim yaptı? Bu havalimanını da biz yaptık. Bundan önce böyle bir havalimanı Ankara'da var mıydı? Yoktu. Çanakkale Havaalanı, bu dönemde bizim eserimiz. Bunlar saymakla bitmez. Nissibi Köprüsü ama onlar doğuya filan gitmezler zaten bunlar salon sosyetesi oldukları için oralara kadar uzanamazlar. İzmir milletvekilisin, şu İstanbul-İzmir yolunu, otobanını biz yapmadık mı? Hala 'Bir eser var mı?' diyorsun. 3 saat 15 dakikaya burayı biz düşürmedik mi? Bütün bu eserler ortadayken hala söyledikleri 'Bir eser var mı?'

Senin hastane hayatını biliriz. SGK başındayken orayı nasıl çökerttiğini biliriz. Bütün bunlarla beraber biz şu anda bu hastaneleri yaparken, bize bu hastanelerin niçin yapıldığını soruyorlar. İnsanımızın sağlığı için. 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.' Bu hastaneler bunun için yapıldı. Dikkat et bu hastaneler şehir hastanesi. Senin SGK'nin başında olduğun dönemde serum yoktu. Affedersiniz, tuvaletler kan revan içindeydi. Bunların hepsini rahmetli Savaş Ay bir programında gayet güzel bir şekilde gündeme getirmiş seni de yerin dibine sokmuştu. O da var bizde, belgeli. Bunların neyini anlatayım ya? Batıdan al doğuya kadar, kuzeyden güneye kadar her yerde hamdolsun şu 18 sene bunun ispatıdır. Bu devam edecek. İstersen de istemesen de, isteseniz de istemeseniz de devam edecek. Bunlar, zillet ittifakının işi değil. Bu ancak Cumhur İttifakı'nın işidir. Cumhur İttifakı olarak biz, cumhurun emrindeyiz. Biz, cumhur için her türlü adımı atmaya varız ve devam edeceğiz."

"Bilim insanlarımızla Külliyede bir araya gelecek ve kendilerinden bilgi alacağız"

Son dönemde Marmara'da başlayan ve giderek genişleyen müsilaj sorununa da bu anlayışla baktıklarını kaydeden Erdoğan, "Nasıl Haliç'i tertemiz yaptıysak, Haliç'te denize girilir hale getirdiysek, orada balık tutar hale getirdiysek inşallah bu müsilaj belasından da kısa zamanda Marmara'mızı, İstanbul'umuzu temizleyeceğiz. Meseleyi ilk andan itibaren titizlikle takip ettik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız uzman ekipleriyle hemen harekete geçti. Üniversitelerimizle birlikte şu anda hareket halindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, suyun altından ve üstünden alınan numunelerin TÜBİTAK'ta incelenmeye başlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Denizdeki gelişmeler mercek altına alınırken, karada da tüm atık su ve katı atık tesislerinde denetimler yoğunlaştırıldı. Sayısı 700'ü aşan bilim insanı, kurum temsilcisi, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve belediye yetkilisinin iştirakıyla, son yılların en geniş katılımlı çalıştayı düzenlendi. Önceki gün, Marmara Belediyeler Birliği'nin ev sahipliğinde Kocaeli'nde, Marmara çevresindeki 7 ilin vali ve belediye başkanlarıyla birlikte konu enine boyuna ele alındı. Haliç'i, Marmara'yı ve Boğazları koruma konusunda bugüne kadar yaptığımız çalışmaların tecrübesiyle hazırladığımız Marmara Denizi Koruma Eylem Planımızı milletimizle paylaştık. Deniz temizliğine ilişkin genelge de Marmara'daki illerimize gönderildi. Dün, 15 bölgede karadan ve denizden temizlik çalışmaları başladı."

Yükseköğretim Kurulunda yarın üniversitelerin ilgili akademik birimlerinin bu konudaki çalışmalarını değerlendirmek üzere bir toplantı gerçekleştirileceğini açıklayan Erdoğan, "Kıyılarımızı bu tehditten korumak için yürütülecek çalışmaların bilimin desteği ve katkısıyla yürütülmesinin önemli olduğuna inanıyoruz. Toplantı sonrası bu bilim insanlarımızla Külliye'de bir araya gelecek ve kendilerinden bilgi alacağız. Marmara Denizi'nin tamamını Koruma Alanı ilan ederek, atıksu arıtma sistemlerimizi en ileri teknolojiye taşıyarak ve gereken diğer tüm adımları atarak, Marmara'yı temizleyeceğiz. Müsilaj meselesine kalıcı çözüm getirme hususundaki yol haritamızı içeren Stratejik Planı'mızı da üç ay içerisinde tamamlıyoruz." bilgisini paylaştı.

