Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu: (5)

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde yine bir emekli general çıktı; 'Bunlar demokratik seçimlerle iktidarı terk etmez' diyerek güya milleti galeyana getirmeye çalıştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde yine bir emekli general çıktı; 'Bunlar demokratik seçimlerle iktidarı terk etmez' diyerek güya milleti galeyana getirmeye çalıştı. Milletten umudu kesenlerin de millete rağmen iktidar peşinde koşanların da heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "CHP ve şürekası hakikatleri çarpıtmakla bu kadar uğraşırken kendi mensuplarının tam göbeğinde yer aldığı kepazeliklere ise dönüp bakmıyor bile." ifadesini kullandı.

CHP ile ilgili son dönemde onlarca tecavüz, taciz, hırsızlık ve yolsuzluk iddiasının dile getirildiğini belirten Erdoğan, "Bunların hangisiyle ilgili CHP'nin kayda değer bir işlem yaptığını veya nice yalanı dillerine dolayan medya mecralarının aynı hususların üzerine gittiğini gördünüz? Gerçi siyasette hangi partilerle ittifak içinde olduğunu bile söyleyemeyecek kadar şeffaflıktan, samimiyetten, hasbilikten uzak bir partiden söz ediyoruz. Bugüne kadar teröre karşı olduklarını bu Bay Kemal'den duydunuz mu? Terörle mücadeleye yönelik bir yaklaşımı kendisinden duydunuz mu? Böyle bir partiden herhangi bir hususta onurlu duruş beklemek, gökteki güneşi elle yakalamayı ummakla aynıdır." diye konuştu.

CHP'li yöneticilerin ve belediye başkanlarının Çanakkale Asos'ta, Kaz Dağları'nın hemen eteğinde kaçak bir işletmenin açılış törenine katıldığını hatırlatan Erdoğan, "Niçin katılırlar, biliyorsunuz. Detayına girmeme gerek yok. Kaz Dağlarıyla ilgili her konuda ortalığı birbirine katan medya mensuplarından, sanatçılardan, sözde sivil toplum kuruluşlarından bu konuda en küçük bir ses çıktı mı? Çıkmaz. Çünkü bunların derdi çevre, tabiat, ağaç değil. Hatta daha ileri giderek söylüyorum; bunların hiçbirinin derdi ülkenin ve milletin kazançları, kayıpları, istikbali de değildir. Bunların tek derdi AK Parti'ye ve hükümete zarar vermek, CHP'yi de parlatmaktan ibarettir." dedi.

Tek muhataplarının millet olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Vakit, siyasette savunmaya geçme, taarruza kalkma vaktidir." ifadesini kullandı.

Medya ve sosyal medyayı ihmal etmeyeceklerini söyleyen Erdoğan, asıl zamanlarını, enerjilerini, dikkatlerini sahaya, doğrudan vatandaşla temasa vereceklerini belirtti.

"Hayat, sosyal medyadan ibaret olsaydı, sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın yörüngesi bir anda değişirdi." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu mecraların kimlerin elinde olduğu, gerektiğinde hangi yönlendirmelerle siyasete, ekonomiye, toplumsal hayata müdahale ettikleri ortadadır. Bize düşen; kendimizi medya mecralarının sahte gündemlerine kaptırmadan, ülkemizin ve milletimizin gerçeklerine yöneltmektir."

Erdoğan, bu anlayışla, bugüne kadar yaptıkları eser ve hizmetleri millete anlatacaklarını dile getirerek gelecek dönemde yapacaklarını, ülke ve millet için kurdukları hayalleri de milletle paylaşacaklarını kaydetti.

Her ay Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldiğine işaret eden Erdoğan, dün de doktora öğrencileriyle toplanıp onların sorularını cevapladığını anlattı.

"Bu milletin evlatları John'lara, George'lara yeter de artar bile"

AK Parti'li milletvekillerinden, Meclis'in yaz tatiline girmesiyle illerinde herkesle yakın temas kurmasını, yalanları çökertmesini, hakikat bayrağını yükseltmesini, vizyonlarını halka aktarmasını isteyen Erdoğan, "Sahaya çıktığınızda, AK Parti'nin milletimiz nezdindeki kredisini, desteğini, muhabbetini çok daha iyi göreceğinizden şüpheniz olmasın." dedi.

Yeniden illeri ziyaret etmeye, milletle kucaklaşmaya, teşkilatlarla bir araya gelmeye başladıklarını belirten Erdoğan, geçen hafta Zonguldak ve Hatay'ı ziyaret ettiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü Sakarya'da olacağını belirterek "Arifiye'deki Palet Fabrikası'nı önce ziyaret edecek, orada Cuma'yı kıldıktan sonra diğer programlarımızı da icra edeceğiz. Birçok yalanı, iftirayı, Arifiye'deki Palet Fabrikası'nın Katar'a satılıp satılmadığını tekrar gerek orada çalışanlarımıza gerekse milletimize oradan anlatma fırsatını bulacağız." diye konuştu.

Bu ziyaretleri yoğun bir şekilde sürdüreceklerini vurgulayan Erdoğan, "Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği bizim yanımızda olduğu sürece, CHP ve şürekası ne yaparsa yapsın sandığa gömülmeye mahkumdur." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde yine bir emekli general çıktı; 'Bunlar demokratik seçimlerle iktidarı terk etmez' diyerek, güya milleti galeyana getirmeye çalıştı. Milletten umudu kesenlerin de millete rağmen iktidar peşinde koşanların da heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz. Çünkü biz, milletin bağrından doğmuş olan AK Parti'yiz. Çünkü biz, milletle birlikte yol yürüyen Cumhur İttifakı'yız. Çünkü biz, bu ülkeye cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların 5 katını, 10 katını, 19 yılda kazandırarak, destan yazmış bir hükümetiz. Cumhur İttifakı olarak çıktığımız bu yolda niye rahatsız oluyorsunuz? Terör örgütleriyle beraber olmadığımız için mi? Niye rahatsız oluyorsunuz? Kandil'den talimat bize gelmediği için mi? Niye rahatsız oluyorsunuz? Avrupa Birliği'nden parasal yardım, destek almadığımız için mi? Niye rahatsız oluyorsunuz? Amerika'da bir Dalton var, o Dalton'la dost olmadığımız için mi? Biz, bu milletin evlatlarıyla dostuz, beraberiz. Bu milletin evladıyla bu yola aynen devam edeceğiz. Evelallah, bu milletin evlatları, John'lara, George'lara yeter de artar bile. Biz, bu konuda kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Ülkemizi 2023 hedeflerine de biz ulaştıracak, büyük ve güçlü Türkiye'yi biz kuracak, gençlerimize 2053 vizyonlarını da biz hediye edeceğiz."

"Normalleşme dönemine adım atıyoruz "

Türkiye'nin salgın mücadelesinde yeni bir döneme girdiğini belirten Erdoğan, son kabine toplantısının ardından 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek salgın tedbirleriyle ilgili kararların çerçevesini milletle paylaştıklarını, İçişleri Bakanlığının da uygulama genelgesini yayınladığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgının, sağlığımızla birlikte sosyal ve ekonomik hayatımız üzerindeki olumsuz etkilerini de önemli ölçüde ortadan kaldıracak bir normalleşme dönemine adım atıyoruz." dedi.

Dünyadaki gelişmelerin, salgının öngörülemeyen neticelere yol açarak sürdüğüne işaret ettiğini kaydeden Erdoğan, "Bize düşen, sağlık hizmetlerinden gıda tedarikine, üretimden kamu güvenliğine kadar her hususta tüm senaryolara hazırlıklı olmaktır. Türkiye'nin bu bakımdan dünyada örnek gösterilen bir ülke olduğunu, akıl ve vicdan sahibi herkes kabul ediyor. Yarın başlayacak yeni dönemin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Vatandaşlarımdan yeni dönemde de tedbiri elden bırakmadan hayatlarını sürdürmelerini istirham ediyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin salgın sonrası döneme çok güçlü bir küresel aktör olarak girmesi için gerekli adımları attıklarını söyleyen Erdoğan, 12 Mart'ta "İstiklalden istikbale" diyerek Türkiye'nin ekonomi reformları alanındaki yeni yol haritasını paylaştıklarını hatırlattı.

Bakanlıklar, ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının programın hayata geçirilmesi aşamasında da sıkı bir iş birliği içerisinde çalıştıklarını anlatan Erdoğan, "Belirlediğimiz 154 eylemin yüzde 78'i bu sene tamamlanacak. Haziran ayı sonuna kadar süre koyduğumuz 35 eylem başlığından 31'i tamamlanmış durumda. Geriye kalan 4 eylemden 2'sinin teknik çalışmalarına nihai halini verdik. Kanunla hayata geçirilecek iki eylem içinse Yüce Meclis'imizin takdirini bekliyoruz. Yılın ilk yarısı için öngördüğümüz eylemleri başarıyla tamamladığımızı söyleyebilirim. Bundan sonra da aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, haziran ayı boyunca uluslararası müsabakalarda Türkiye'ye madalya kazandıran sporculara teşekkür etti. Futbolda umutla başlanan Euro 2020'den erken ayrılmanın herkesi üzdüğünü dile getiren Erdoğan, "İnşallah bundan sonraki turnuvalarda futboldan da güzel haberler bekliyoruz." dedi.

Erdoğan, Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan tüm sporculara başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında, CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katılan Osmaniye Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner ile 10 belediye meclis üyesine rozetini taktı.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz