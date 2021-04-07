Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Meclis çalışmalarından, hükümet icraatlarına ve belediye faaliyetlerine kadar her yerde tespit ettiğimiz eksikleri, aksaklıkları ve hatta hataları derhal telafi yoluna gidiyoruz, gitmeye devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Meclis çalışmalarından, hükümet icraatlarına ve belediye faaliyetlerine kadar her yerde tespit ettiğimiz eksikleri, aksaklıkları ve hatta hataları derhal telafi yoluna gidiyoruz, gitmeye devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, geçen ay gerçekleştirilen 7. Olağan Büyük Kongre sonrası ilk il başkanları toplantısını düzenlediklerini belirtti.

Her kongre ve her seçimin, yeni bir başlangıç olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Şimdi bir adım daha ötesine gitmiş bulunuyoruz, geçtiğimiz 19 yılda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetleri de yeni bir başlangıç kabul ederek, 2023 hedeflerimize yöneldik. Büyük kongremize besmele ve Fatiha ile başlayarak niyetimizin hayır olduğu inancıyla akıbetimizin de hayırla neticeleneceğine olan teslimiyetimizi tekrarladık." diye konuştu.

Erdoğan, "Türkiye için güven ve istikrar" diyerek inandıkları yolda hangi istikamette yürüyeceklerinin taahhüdünü millete verdiklerini belirterek, kendileri ile tüm kardeşlerinin, dostlarının ve insanlığın hayrı ve huzuru için yeniden yola revan olduklarını söyledi.

Konya'da düşen askeri gösteri uçağına ilişkin Erdoğan, "Bizim, Türk Yıldızları olarak tanıdığımız ve bildiğimiz uçaklarımızdan bir tanesi eğitim uçuşu esnasında maalesef düşüyor ve pilot yüzbaşımız da şehit oluyor. Allah'tan kendilerine rahmet diliyoruz ve birlikte gelin şahsında tüm şehitlerimizin ruhuna birer Fatiha okuyalım. Gerek ailesine gerekse tüm silahlı kuvvetlerimize ve milletimize başımız sağ olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, dünyanın koronavirüs salgınıyla açığa çıkan zulüm, çarpıklık, adaletsizlik ve haksızlık batağında daha fazla ilerleyemeyeceğinin her geçen gün daha iyi anlaşıldığına dikkati çekti.

Tarihin bu önemli kavşağında medeniyet nöbetini devralmak için her alanda çok daha fazla çalışacaklarını, gayret göstereceklerini ve mücadele edeceklerinin ahdini milletle paylaştıklarını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Tüm kalbimizle ülkemizin ve milletimizin önünde yepyeni bir dönemin açıldığına inanıyoruz. Bu yeni süreç, inşallah büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek 21. yüzyılın lider ülkesi hedefimize ulaşacağımız bir dönem olacaktır. Hamdolsun artık Türkiye için bu vizyon iç geçirecek özellikle de iç geçirmek suretiyle ifade ettiğimiz bir rüya olmanın ötesinde somut bir hedefe dönüşmüştür. Coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımız boyunca defalarca gerçekleştirdiğimiz medeniyet şahlanışlarından birinin tam eşiğindeyiz.

Türk milleti bu noktaya gelememesi için Cumhuriyet tarihimiz boyunca tek parti zulmü ile vesayetle darbe ile terörle engellenmeye çalışıldı. Demokrasimizi güçlendirerek, kalkınmamızı tamamlayarak, altyapımızı kurarak, insan gücümüzü geliştirerek ve vizyonumuzu genişleterek önümüze çıkartılan engelleri birer birer açarak buraya kadar geldik. Herkes kendi hesabını yaparken, kader hükmünü verdi ve kendimizi yeni bir küresel değişimin tam merkezine yerleştirmeyi başardık. Ülkemize kazandırdığımız eserleri ve hizmetleri her fırsatta hatırlatmamızın özetle de olsa sayıp dökmemizin 2023 hedeflerimize ve 2053 vizyonumuza atıfta bulunmamızın sebebi işte budur."

"Gereğini yerine getiriyoruz"

Erdoğan, "Bunları söylerken madalyonun diğer yüzünü de görmezden gelmiyoruz. Sıkıntılarımız yok mu, elbette var. Bunun için kendi içimizde yapmamız gereken değişimler olduğunu biliyoruz.Teşkilatlarımızdan başlayarak, her seviyede bu değişimi adım adım hayata geçiriyoruz, geçirmeye de devam edeceğiz. Hiç şüphesiz bu süreçte yanlış insanlarla yanlış işlerle ve yanlış yöntemlerle de karşılaştığımız oluyor. Bunları tespit eder etmez asla üstünü örtmüyor, asla yanlışı savunmuyor ve hemen gereğini yerine getiriyoruz getirmeyi de sürdüreceğiz." diye konuştu.

"Hataları derhal telafi yoluna gidiyoruz"

"Meclis çalışmalarından, hükümet icraatlarına ve belediye faaliyetlerine kadar her yerde tespit ettiğimiz eksikleri, aksaklıkları ve hatta hataları derhal telafi yoluna gidiyoruz, gitmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletle inatlaşılmayacağını, ancak millete ram olunacağını, teslim olunacağını ve hizmetkar olunacağını siyasetinin merkezine yerleştirmiş bir parti olarak, zaten başka türlü de hareket edemeyiz. Bunun yanında karşımızda başka sıkıntılar da var. Mesela uluslararası alanda Türkiye'nin geldiği konumu hala kabullenemeyenler var. Sınırlarımız boyunca terör koridoru oluşturma projesinden hala vazgeçmeyenler var. Tek misyonu ülkemize düşmanlık olan zalim rejimleri ayakta tutmakta ısrar edenler var. İçeride siyasetini kendi ülkesinin ve milletinin felaketi üzerine kuran muhterisler var. Proje genel başkanlar, proje partiler, proje şahsiyetler ve proje kampanyalar üzerinden bizi yıpratarak Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışanlar var. Artık tarihe karışmış olmasını arzu ettiğimiz darbe ve vesayet heveslerini buldukları her fırsatta ortaya dökenler var. Bunlara karşı da tavizsiz bir şekilde mücadeleyi sürdürüyoruz. Ülkemizin içerideki ve dışarıdaki kazanımlarından asla vazgeçmeden çok daha iyisi, çok daha fazlası ve çok daha hayırlısı için var gücümüzle çalışıyoruz."

Erdoğan, Türkiye'nin geldiği her seviyenin yeni ihtiyaçları ve yeni araçları gerektirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bir yandan mevcut çalışmalarımızı sürdürüyor ve diğer yandan da kesintisiz reformlarla değişim nehrinde ilerliyoruz. Yeni anayasa teklifimizi bu ihtiyaç ortaya çıkarmıştır. Büyüyen ve gelişen Türkiye'nin yükünü taşıyamayan darbe dönemi anayasasını bir kenara bırakarak, ilk defa siyasetin ve milletin bizatihi kendi eseri olan bir anayasa için kolları sıvadık. Girişimci ve insani dış politikamızın önümüze açtığı yeni alanları en verimli şekilde değerlendirmek için sahada ve masada sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Terörle mücadelede 40 yıl sonra nihayet ülkemizin içini tamamen temizleme aşamasına geldik. Ekonomide yatırım, istihdam, üretim ve ihracat temelinde ülkemizi büyütme kararlılığı ile ilerlerken hiçbir temeli olmayan finans hareketlerine karşı da tedbirlerimizi alıyoruz. Sanayi ve ihracat tarafında salgın döneminin ülkemizin önünde açtığı fırsatları değerlendirmek için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Hamdolsun, bugün üretim tarafında çarklar dönüyor, tırlarımız, uçaklarımız ve gemilerimiz harıl harıl yurt içinden yurt dışına mal taşıyor."

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay