Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (3)
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Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (3)

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran alçakların peşini bırakmayacaklarını belirterek, "Yalanın, iftiranın, kişilik haklarına saldırının, itibar suikastlerinin alıp başını...

Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (3)
01.07.2020 14:17 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:26

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran alçakların peşini bırakmayacaklarını belirterek, "Yalanın, iftiranın, kişilik haklarına saldırının, itibar suikastlerinin alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır. Bu millete, bu ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Onun için de bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip, parlamentomuzdan bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz." dedi.

Erdoğan, video konferans yöntemiyle düzenlenen 138. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda katılımcılara hitap etti.

Bazı konular üzerinde konuşmanın bile insanın kalbini acıttığını belirten Erdoğan, aile olarak birkaç gündür bu tür can acıtıcı bir meseleyle karşı karşıya olduklarını dile getirdi.

Önceki gece sekizinci torunu Hamza Salih'in dünyaya geldiğini anımsatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Rabbim cümle evlatlarımızla birlikte Hamza Salih'e de hayırlı, sağlıklı ve uzun bir ömür nasip etsin. Berat Bey, evladının doğumunun sevincini bir sosyal medya mesajı ile kamuoyuyla paylaştı. Bu mesajın altına 10 binlerce kişi tebriklerini ve iyi dileklerini ifade eden yorumlar yazdı. Ancak sayıca az da olsa, bırakınız ahlakı, namusu, haysiyeti, insanlıktan dahi nasibini almamış kalbi kararmış bazı alçaklar, içlerindeki kötülüğü sergileyen hakaretlerle bu güzel iklimi kirletmeye çalıştı. Yargı ve emniyet teşkilatlarımız hemen harekete geçip bu haysiyetsizlerin kimliklerini tespit etmeye ve işlem yapmaya başladı. Dünyaya gözlerini henüz açmış bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız. Hukuk önünde bu esfel-i safilinlerin her birinden işledikleri suçun hesabını elbette soracağız."

"Biz ahlakı yüce, medeniyet değerleri yüce bir milletin torunlarıyız"

Benzer saldırıları farklı vesilelerle daha önce de yaşadıklarını anımsatan Erdoğan, son yıllarda bu tür ahlaksızlıkların artmasında hem mecraların kontrolsüzlüğünün hem de organize saldırıların kolaylaşmasının rolü olduğuna dikkati çekti.

"Niçin YouTube, niçin Twitter, niçin Netflix, niçin şu, bu gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzun ne demek olduğunu anlıyor musunuz? İşte bu ahlaksızlıkları ortadan kaldırabilmek için." ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sevgili vatandaşlarım, bunlar ahlak sahibi değil. Akif diyor ya, 'Ahlakın izmihlali ne müthiş izmihlal, ne millet kurtulur zira, ne milliyet, ne istiklal'. Evet, biz ahlakı yüce, medeniyet değerleri yüce bir milletin torunlarıyız, evlatlarıyız. Bu millete layık olmayan bu gelişmeleri yaşamak istemiyoruz, görmek istemiyoruz. Burada üzerinde durmamız gereken asıl konu, medya ve özellikle sosyal medya mecralarının nasıl olup da böyle bir kokuşmuşluğun aracı haline dönüştükleridir. Yalanın, iftiranın, kişilik haklarına saldırının, itibar suikastlerinin alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır. Bu millete, bu ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Onun için de bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip, parlamentomuzdan bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz."

"İnternet mecralarını kullananlar suç işleme konusunda layüsel değildir"

Erdoğan, sosyal medya mecralarını kontrol eden küresel firmaların Batılı ülkelerdeki temsilcilikleriyle içerikle ilgili her türlü hukuki ve mali sorumluluğu üstlendiğinin ama Türkiye'nin de aralarında olduğu bazı ülkelerde bu sorumluluktan ısrarla kaçındığının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Unutulmamalıdır ki bizim ailemizin başına gelenleri ülkemizin tüm bireyleri yaşayabilir. Hiç kimsenin izzetinefsini koruma hakkı elinden alınamaz. Bir kişinin yüzüne karşı ifa edildiğinde suç olan her şey, medya ve sosyal medya mecralarında yapıldığında da aynı sonuçla karşılaşmalıdır. İnternet mecralarını kullananlar suç işleme konusunda layüsel değildir. Cinsel istismar, müstehcenlik, kumar, dolandırıcılık, suça teşvik, terör propagandası, hakaret başta olmak üzere kanunların suç saydığı her konuda hak arama ve önleme yolları açık olmalıdır. Milletimize karşı sorumluluklarımız bu doğrultuda gereken mekanizmaları kurmayı ve işletmeyi gerektiriyor. Amerikalısı Avrupalısı, Çinlisi bu imkana sahipken, 83 milyon Türk vatandaşının sosyal medya terörü karşısında eli kolu bağlı kalmasını kabul edemeyiz. Bu konuda kapsamlı bir hukuki düzenleme üzerinde çalışıyoruz. İnternet ve sosyal medya mecralarının ülkemizde bir an önce hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız."

"İdari ve adli kurumlarını hiçe sayanları biz de hiçe sayarız"

Hukuki düzenleme tamamlandığında erişim engeli ile adli ve mali yaptırımlar dahil her türlü yöntemin devreye sokulacağını belirten Erdoğan, "Türkiye bir muz cumhuriyeti değildir. Bu ülkenin idari ve adli kurumlarını hiçe sayanları biz de hiçe sayarız." dedi.

"Hukuk devleti ilkesi, demokrasinin vazgeçilmez şartıdır. Asıl bu konuda gerekeni yapmazsak demokrasiye ve hukuka aykırı davranmış oluruz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Buradan Adalet Bakanlığımıza, Meclis grubumuza ve ilgili tüm kurumlarımıza konuyla ilgili düzenlemenin süratle hazırlanması ve yürürlüğe sokulması çağrısında bulunuyorum. Yasama dönemi bitmeden bu meseleyi halletmiş olacağımızı ümit ediyorum. Artık bu tür konularda 'kim, ne der' yerine 'ülkemizin neye ihtiyacı var' sorusuna cevap arayacağız. Türkiye'ye karşı çifte standart uygulayanları da kendi ilkesizlikleri ve onursuzluklarıyla baş başa bırakacağız."

8 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla yaptığı konuşmanın ardından, AK Parti'ye geçen 8 belediye başkanına rozetleri AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş tarafından takıldı.

Gaziantep Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru CHP'den, Yalova Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar Saadet Partisi'nden, Elazığ Erimli Belediye Başkanı Cihan Yılmaz Demokrat Parti'den, Elazığ Bükardı Belediye Başkanı Hüseyin Açmaz, Muş Yeşilova Belediye Başkanı İlhan Çiftçi ve Muş Kırköy Belediye Başkanı Nihat Dizman İYİ Parti'den, Muş Serinova Belediye Başkanı Engin Atılgan ve Muş Kızılağaç Belediye başkanı Burhan Öğüt de Saadet Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

31 Mart 2019'daki seçimden sonra AK Parti'ye geçen 23 belediye başkanı ile AK Parti'nin belediye sayısı 786'ya çıktı.

(Bitti)

Kaynak: AA

Manşet

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