Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına videokonferansla katıldı: (2) Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem bu salgın dönemindeki muhtemel ihtiyaçları karşılamak hem de sağlık sistemine kalıcı katkı sağlamak amacıyla yaptıkları hastanelere çamur atıldığını belirterek, "Suriye'deki, Libya'daki harekatlarımıza...

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem bu salgın dönemindeki muhtemel ihtiyaçları karşılamak hem de sağlık sistemine kalıcı katkı sağlamak amacıyla yaptıkları hastanelere çamur atıldığını belirterek, "Suriye'deki, Libya'daki harekatlarımıza yöneltilen eleştirilerin gerisinde, Türkiye'nin yükselişinden duyulan rahatsızlık olduğunu da biliyoruz. Hiç kusura bakmasınlar, ülkemizin ve milletimizin aydınlık geleceği için bunları rahatsız etmeyi daha çok sürdüreceğiz." dedi.

Erdoğan'ın başkanlığında AK Parti il başkanları, il kadın kolları başkanları, il gençlik kolları başkanları, büyükşehir belediye başkanları, il belediye başkanları ve il genel meclis başkanlarının videokonferansla katılımıyla 137. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı yapıldı.

Türkiye genelinde 90 nokta ve 378 kişi ile yapılan en geniş katılımlı videokonferans olma özelliği taşıyan toplantıya Tarabya'daki Huber Köşkü'nden bağlanan Erdoğan, konuşmasında İstiklal Marşı'nın "Ruhumun senden İlahi şudur ancak emeli/ Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli/ Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli/ Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli" dizelerini okudu.

Bunun böyle devam edeceğini dile getiren Erdoğan, "Böyle geldi, bundan sonra da inşallah aynı şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, herkesin gıptayla takip ettiği sağlık altyapısını geliştirdiklerini, birilerinin yine çıkıp hazımsızlığını ifşa ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Hem bu salgın dönemindeki muhtemel ihtiyaçları karşılamak hem de sağlık sistemimize kalıcı katkı sağlamak amacıyla yaptığımız hastanelere çamur atıyorlar. Suriye'deki, Libya'daki harekatlarımıza yöneltilen eleştirilerin gerisinde, Türkiye'nin yükselişinden duyulan rahatsızlık olduğunu da biliyoruz. Hiç kusura bakmasınlar, ülkemizin ve milletimizin aydınlık geleceği için bunları rahatsız etmeyi daha çok sürdüreceğiz. Yıllardır ağızlarından köpükler saçarak, kalemlerinden kan damlatarak bize saldıranların hepsinin de foyaları birer birer ortaya dökülüyor. Meğer bunların hepsi de bize yönelttikleri ithamların çok daha beterini kendileri bilfiil istiyorlarmış. Bu ülkenin, bu halkın ortak değerlerini yaptıkları hırsızlıkları örtmek için bir kalkan gibi kullanarak, istismar ettiklerini artık herkes görüyor. Tabii bunların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Hukukun konusu olan işleri yargı, idarenin konusu olan işleri ilgili kurumlar takip edecek. Hükümet olarak biz programımızı, planlarımızı, projelerimizi hayata geçirmek için çalışacağız. Sizler de iktidar partisi adına tüm bu süreçlerin hakkıyla yürütülüp, yürütülmediğini gözetecek, eksiklikleri tespit edip bize bildireceksiniz."

"18 yılda Türkiye'ye çağ atlattık"

Erdoğan, bu anlayışla 18 yılda Türkiye'ye çağ atlattıklarını ifade ederek, hep birlikte ülkeyi 2023 hedeflerine ulaştırdıklarını da göreceklerini ifade eden Erdoğan, "CHP'nin başındaki zatın hezeyanlarına cevap vermek zorunda kalma hususundaki ızdırabımı çok iyi biliyorsunuz. Şu mübarek günde de aynı ızdıraba maruz kalma pahasına, geçtiğimiz günlerde dile getirdiği 'buhran' ithamına değinmek istiyorum. Türkiye için buhran yabancı bir kavram değildir. Bu ülke geçmişte CHP dönemlerinde, halkına verecek yeterli ekmek bulamadığı için, ekmeği karneyle dağıtma buhranını yaşamıştır. Yaşatan kimdir? CHP." diye konuştu.

Ülkenin geçmişte, savunma sanayisinin temel kurumlarının kapılarının bilinçli bir şekilde kapatılması buhranını yaşadığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yaşatan kimdir? CHP. Bu ülke geçmişte demokrasiyi açık oy, gizli tasnif olarak gören faşist kafanın yol açtığı nice baskı ve zulüm buhranı yaşamıştır. Yaşatan kim? CHP. Bu ülke geçmişte yağdan gaza, pirinçten benzine kadar tüm temel gıda maddelerin yokluğundan kaynaklanan kuyruklar buhranı yaşamıştır. Yaşatan kim? CHP. Bu ülke geçmişte hastane kapılarında yığılan insanlarının muayene olacak doktor, tetkik yaptıracak cihaz, şifa için alacak ilaç bulamama buhranı yaşamıştır. Yaşatan kim? Başta Bay Kemal ve CHP. Bu ülke geçmişte evlatlarını gönderecek yeterli yüksek öğrenim kurumu bulamama, oraya kadar gelebilen kız çocuklarının da başörtüsünden dolayı içeri alınmama buhranı yaşamıştır. Yaşatan kim? CHP. Bu ülke geçmişte darbe, cunta, ara dönem özlemcilerin yol açtığı pek çok buhran yaşamıştır. Peki hepsinin arkasında olan kim? CHP. Bu örnekleri saatlerce saymak mümkündür."

"Küresel bir kriz sadece ülkeye mahsus gibi gösterilmeye çalışıldı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçmişte böylesine buhran örnekleriyle dolu bir partinin bugün yüzü hiç kızarmadan hükümetimizi eleştirmeye kalkmasını herkes gibi biz de acı bir gülümsemeyle karşıladık." dedi.

Küresel bir krizi sadece Türkiye'ye mahsus gibi göstermeye çalışarak, gerçeği karartma teşebbüsünde bulunmalarının da ayrı bir idrak sapması olduğunu aktaran Erdoğan, şunları söyledi:

"Halbuki salgın döneminde dünya çapında 5 milyar insan evde kalırken 2,7 milyar insan da çalışmaya ara vermiştir. Salgın başladığında ülkemizde belli bir kesimin ve özellikle CHP kanadının garip bir heyecana kapıldığını herkes gibi sizler de fark etmişsinizdir. Bunların hesabına göre salgın ülkemizi kasıp kavuracak, tüm fabrikalar kapanacak, toprak işlenmeyecek, istihdam çökecek, ekonomi yerle yeksan olacak, millet isyan edecekti. Böylece hükümet yıkılacak, meydan da kendilerine kalacaktı. Ülkenin ve milletin felaketinden kendilerine iktidar çıkarma hevesi, krizi fırsata çevirme heyecanı bir kez daha tüm benliklerini kaplamıştı. Tabii yine hüsrana uğradılar. Rabb'imin yardımı ve milletimizin desteğiyle bu salgın krizini en az hasarla geride bırakıyoruz."

(Sürecek)

Kaynak: AA