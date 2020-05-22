Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına video konferansla katıldı: (1)
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Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına video konferansla katıldı: (1)

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin sadece kendi sınırları içinde yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenmesinin yeterli olmadığını ifade ederek, "Yakın çevremiz başta olmak üzere dünyanın tamamında salgın etkisiz hale gelecek ki hep birlikte rahat...

Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına video konferansla katıldı: (1)
22.05.2020 16:31 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:31

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin sadece kendi sınırları içinde yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenmesinin yeterli olmadığını ifade ederek, "Yakın çevremiz başta olmak üzere dünyanın tamamında salgın etkisiz hale gelecek ki hep birlikte rahat bir nefes alabilelim. O gün gelene kadar teyakkuz halinde olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Erdoğan'ın başkanlığında AK Parti il başkanları, il kadın kolları başkanları, il gençlik kolları başkanları, büyükşehir belediye başkanları, il belediye başkanları ve il genel meclis başkanlarının video konferansla katılımıyla 137. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı yapıldı.

Türkiye genelinde 90 nokta ve 378 kişi ile yapılan en geniş katılımlı video konferans olma özelliği taşıyan toplantıya Tarabya'daki Huber Köşkü'nden bağlanan Erdoğan, dünyanın tamamı gibi Türkiye'yi de etkileyen koronavirüs salgınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi.

Salgının gerilemesiyle birlikte normalleşme takviminin de işlemeye başladığını hatırlatan Erdoğan, veriler olumlu yönde seyrettikçe bu adımlara yenilerini eklemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Erdoğan, henüz faaliyete geçmemiş iş yerleri ve sosyal alanlarla ilgili kararın da gelişmelere göre bayram sonrası verileceğini belirterek, "Türkiye bu süreçte sağlık konusunda dünyanın en iyi ülkelerinden biri olarak takdir toplamıştır. Genel sağlık sigortamızın kapsayıcılığı sayesinde hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik. Hastanelerimizin, sağlık personelimizin, ilaç ve araç gereç ihtiyacımızın yeterliliğiyle de en küçük bir eksikliğe, aksaklığa meydan vermedik." diye konuştu.

Dünyanın pek çok yerinde yaşanan üzüntü verici görüntülerin hiç birinin Türkiye'de yaşanmadığını dile getiren Erdoğan, bakanlıklar ve tüm kurumların salgın sürecinin yönetilmesinde büyük gayret gösterdiğini, tarihi başarılara imza attığını aktardı.

Erdoğan, ülkede ve tüm dünyada alınan tedbirlerin yol açtığı ekonomik, sosyal ve insani sıkıntıların giderilmesi konusunda da başarılı bir süreç yönetimi gösterildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ekonominin çarklarının işlemesini ve istihdamı sürdürmek için pek çok destek paketi geliştirdik. Bugün geldiğimiz noktada her bakımdan, diğerlerini bir kenara bırakıyorum, gelişmiş ülkelerin dahi ilerisinde bir yerde olduğumuzu görüyoruz. Her fırsatta tekrar ettiğim gibi ülkemizde ve dünyada bir müddet daha günlük hayat yeni kurallara göre işlemek durumundadır.

Maske kullanımı, fiziki mesafe, temizlik kurallarına riayet diye özetleyebileceğimiz yeni bir düzene geçiyoruz. Türkiye olarak sadece bizim kendi sınırlarımız içinde bu salgını yenmemiz yetmiyor. Yakın çevremiz başta olmak üzere dünyanın tamamında salgın etkisiz hale gelecek ki hep birlikte rahat bir nefes alabilelim. O gün gelene kadar teyakkuz halinde olmayı sürdüreceğiz. En küçük bir ihmal salgının yeniden hortlamasına yol açabilir. Böyle bir durumun ne derece ağır ekonomik ve sosyal sonuçlara neden olabileceğini son iki ayda yaşadıklarımız açıkça göstermiştir. Sizlerden illerinizde maske, mesafe, temizlik konusundaki uygulamanın tavizsiz yürütülmesini takip etmenizi istiyorum. Gördüğünüz eksiklikleri, aksaklıkları, ilgili kurumlar nezdinde gündeme getirerek derhal tedbir alınmasını sağlamalısınız."

"Verdiğimiz destekler sayesinde herkesin yıl sonuna kadar önünü görebilmesini sağladık"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar salgının önüne geçilmesi noktasında gösterilen hassasiyeti bundan sonra da sürdürmekte kararlı olduklarını belirterek, siyasi ve ekonomik bakımdan yeniden şekillenecek dünyada hedeflenen konuma gelerek, yapılan fedakarlıkların karşılığının alınacağına inandığını söyledi.

Yaşanılan her büyük sıkıntı gibi salgın sürecinin de bir imtihan olduğunun bilinciyle çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Erdoğan, bu imtihandan da yüz akıyla çıkmak için tüm imkanları seferber ederek var güçle gayret gösterildiğini anlattı.

Erdoğan, milletin her kesiminin ihtiyaçlarına yönelik ayrı çözümler üreterek yaşanılan dönemin menfi etkilerini mümkün olduğu ölçüde azaltmaya, dağıtmaya çalıştıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar 5,5 milyon dar gelirli vatandaşımıza verdiğimiz biner lira karşılıksız nakit desteği ile insanlarımıza sahipsiz olmadıklarını gösterdik. Sanayicimize, esnafımıza, çiftçimize, çalışanlarımıza verdiğimiz destekler sayesinde herkesin yıl sonuna kadar önünü görebilmesini sağladık. Gönlü ve kafası kör düşmanlıkla kararmamış olan herkes ne yaptığımızı ve ne amaçladığımızı gayet işi biliyor, görüyor, takdirini de her fırsatta ifade ediyor."

İzmir'den cami hoparlörlerinden müzik yayını yapılması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ana muhalefeti eleştirerek, şunları kaydetti:

"Buna karşılık ülkenin önüne takoz olmayı, milletin tarihine, kültürüne, değerlerine husumeti, devleti yıpratmayı temel siyaseti haline getiren CHP yine o bildiğimiz çirkin yüzünü sergilemekten geri durmuyor. Ülke ve millet olarak birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, dayanışmaya, morale en çok ihtiyacımız olduğu bir dönemde CHP'nin her aktörü başka bir cephede bozgunculuk, fitne, fesat peşinde koşuyor. İzmir'de camilerin hoparlörlerine sızan alçaklar saygısızca yayınlar yaparken o ildeki CHP yöneticileri zevkten dört köşe sosyal medyada bu rezilliği aktarıyor. 15 Temmuz gecesi de sela okunan camilere saldırıp imamları darbeden ezan, bayrak, vatan düşmanı müstevli zihniyet aklınca rövanş alıyor. Bunların hayallerinde cami minarelerinden ezan sesi yerine başka bir ses duymak vardır. Bunu biliyoruz. Şundan emin olsunlar ki bu milletin son ferdinin, son damla kanı da toprağı ıslatmadan o hayallerine kavuşamayacaklardır."

(Sürecek)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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