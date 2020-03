Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (3) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dürüstlük bizim işimiz arkadaşlar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dürüstlük bizim işimiz arkadaşlar. Çöp, çamur, çukur, bunlar CHP'nin işi. Bunları biliyoruz. İşte en son Yalova meselesi. Ne oldu? Hak yerini buldu mu? Buldu." dedi.

Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminin 2023'te, belediye başkanlığı seçiminin ise 2024'te yapılacağını, bunun, millete verdikleri sözleri yerine getirmek için seçim dönemi hariç 2-3 yıllık vakitlerinin olduğu anlamına geldiğini söyledi.

Zamanın su gibi akıp gittiğini, Türkiye'nin artık küresel ve bölgesel her gelişmenin merkezinde yer alan bir ülke olduğunu ifade eden Erdoğan, krizin birinin bitmeden diğerinin başladığı bir dünyada bu durumun gündemlerini yoğunlaştırdığını, mesailerini sıkıştırdığını belirtti.

Bu dönemde, en çok dikkat etmeleri gereken meselenin, hedeflerden kopmamak, odakları dağıtmamak olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir yandan sınırlarımızı korur, sınır ötesindeki harekatlarımızı yürütürken diğer yandan beldelerimize, ilçelerimize, özellikle illerimize ihtiyaçları olan hizmetleri götürmeyi ihmal etmeyeceğiz. Uluslararası alanda siyasi ve diplomatik mücadelemizi yürütürken, milletimizin ekonomik sıkıntılarının çözümüyle ilgili tedbirlerimizi kararlılıkla hayata geçireceğiz. Her bir bakanlığımız, kurumumuz, belediyemiz, kendi sorumluluk alanında milletimize verdiğimiz sözleri birer birer yerine getirecektir. Hiçbir meselenin ötekini gölgelemesine, hiçbir önceliğin diğerini geriye itmesine izin veremeyiz. Her alanda gereken adımları dikkatle ve programımıza uygun bir şekilde atmalıyız. Girdiğimiz her mücadelede desteğini bizden esirgemeyen milletimize şükranlarımızı en iyi bu şekilde ifade edebiliriz. Bir yandan medeniyetimizin ve tarihimizin bize yüklediği sorumlulukları yerine getireceğiz, bir yandan da her alanda milletimize verdiğimiz sözleri tutacağız. AK Parti'yi diğerlerinden farklı kılan işte bu iki misyonu birlikte yerine getirebilmiş ve bundan sonra da getirebilecek olmasıdır. Şartlar ne olursa olsun içeride ve dışarıda hangi tuzaklarla hangi fitne ve fesat girişimlerle karşılaşırsak karşılaşalım bu perspektifi asla kaybetmeyeceğiz."

Erdoğan, kendilerini millete hizmetten uzaklaştırmaya, ülke için harcayacakları enerji ve vakti kısır tartışmalarla heba ettirmeye çalışanlara heveslendikleri fırsatı vermeyeceklerini vurguladı.

Hiçbir iftira ve yalanı cevapsız bırakmayacaklarını ama asla karşılarındaki gibi siyaseti bundan ibaret bir iş haline dönüştürmeyeceklerini anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"İl başkanlarımızdan belediye başkanlarımıza kadar tüm dava arkadaşlarımdan siyasetimize ve icraatımıza bu anlayışla sahip çıkmalarını istiyorum. Dürüstlük bizim işimiz arkadaşlar. Çöp, çamur, çukur, bunlar CHP'nin işi. Bunları biliyoruz. İşte en son Yalova meselesi. Ne oldu? Hak yerini buldu mu? Buldu. Şimdi bütün mesele demek ki işimizi iyi takip edersek, iyi kovalarsak, meclis üyelerimizle beraber bu işin takipçisi olursak, takip ettiğimiz zamanda işte gördüğünüz gibi bu yolsuzlukların önde gidenleri de ortaya çıkıyor. Yalova'da olduğu gibi. Çıktı ve sonunda orada yapılan seçimde Cumhur İttifakı ile beraber bizim arkadaşımız, Yalova'nın belediye başkanı oldu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını ara vererek, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi kürsüye çağırdı.

Yalova'da yapılan çalışmaya ilişkin bilgi veren Özhaseki, şunları kaydetti:

"Yalova'da CHP, geçmişi artık fazla incelemeden söyleyecek olursak birtakım ayak oyunlarıyla seçimi almıştı. İlerleyen zaman içerisinde o kadar büyük yolsuzluk dosyaları çıktı ki bu artık kapatılmayacak bir hale geldi. Önce 1 milyon lira gibi gözüken bir yolsuzluk dosyası 14-15 milyon lirayı buldu. Şimdi yeni delillerle birlikte her yapılan işte CHP'li yönetimin orada ortaya koymuş olduğu tüm iş, yapılan işleri bile ihale ediyor gibi gözükerek kamunun parasını alıp kendi adamlarına, kendi ceplerine indirmek gibi bir olayla karşı karşıyayız. Meclis üyelerimizle birlikte yaptığımız toplantılarda, il başkanımız da buradalar, sağ olsunlar tek yürek, tek bilek olduk, kendi içimizde birliği sağladık. Arkadaşlarımızın tamamı bir arkadaşımız üzerinde ittifak ettiler. Ayrıca Cumhur İttifakı içinde bulunan MHP'nin iki üyesi vardı, onlar da bize koşulsuz olarak destek verdiler. İçimizden bir arkadaş orada yapılan oylamada 17 oya karşılık 13 muhalif oy var, seçtik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Yalova'nın yeni seçilen Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ile AK Parti Yalova il başkanı, milletvekilleri ve ana kademe yöneticilerini sahneye davet etti.

Erdoğan kürsüye gelen Tutuk için, "Soyadına bakıp da aldanmayın. Mustafa, tutuk değil, yani çok çalışkan. İkinci üniversiteyi de bitiriyor. Demek ki pek de tutuk değil. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hizmet görmeyen Yalova'ya inşallah AK Parti belediyeciliğini sokarak oraya en ideal hizmetleri hep beraber vereceğiz. Yalova gibi şirin bir ilimizi, ilçeleri ve beldeleriyle çok daha farklı bir yere taşıyacağız. Tebrik ediyoruz, hayırlı olsun." dedi.

