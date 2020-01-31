Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (1)

31.01.2020 12:56 | Son Güncelleme: 31.01.2020 12:56

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ depremiyle ilgili "Halen 7'si yoğun bakımda 48 kardeşimizin tedavisi sürüyor. Hayati tehlikesi olan depremzede bulunmuyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Katılımcıları selamlayan Erdoğan, toplantının ülke, millet ve parti için hayırlara vesile olmasını diledi.

Cezayir, Gambiya ve Senegal'i kapsayan Afrika seyahati gerçekleştirdiğini hatırlatan Erdoğan, Cezayir ile 5 asırlık tarihi ve beşeri bağlar bulunduğunu, Oruç Reis'in Hristiyan istilacılara karşı yürüttüğü destansı mücadelenin Cezayir'in bir İslam toprağı olarak kalmasında çok büyük payı olduğunu anlattı.

Oruç Reis'in 1518'de yine Cezayir'i savunurken şehit düştüğünü belirten Erdoğan, Cezayir'in Fransa'dan bağımsızlığını yaklaşık 5 milyon evladını şehit vererek kazanmış, büyük ve asil bir devlet olduğunu söyledi. Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un göreve gelmesinin ardından Cezayir'e devlet başkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirerek anlamlı bir mesaj verdiklerine inandığını belirtti.

Ziyaret esnasında Türkiye Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyini kurarak ilişkileri en üst düzeye taşımış olduklarını aktaran Erdoğan, DEİK öncülüğünde düzenlenen iş konseyinde firmaları bir araya getirerek yeni ortaklıkların tesisine vesile olduklarını bildirdi. Erdoğan, Tebbun ile görüşmelerinde ikili ticareti en kısa sürede 5 milyar dolara çıkarma kararı aldıklarını söyledi.

Cezayir'in ardından FETÖ ile mücadelede Türkiye'ye ilk ve en güçlü desteği sağlayan Batı Afrika ülkesi Gambiya'ya geçtiklerini anımsatan Erdoğan, Türkiye'den Gambiya'ya resmi ziyaret gerçekleştiren ilk cumhurbaşkanı olmasının bu ziyarete tarihi bir nitelik kazandırdığını vurguladı.

Ardından Senegal'e geçtiklerini belirten Erdoğan, son yıllarda firmaların Senegal'de gerçekleştirdiği alt yapı projeleri sayısı ve hacminde ciddi artışlar yaşandığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın destekleriyle Türk müteahhitlerinin Senegal'de bugüne kadar 775 milyon dolar değerinde tam 29 proje üstlendiğini anlatan Erdoğan, örneğin Batı Afrika'nın en modern havalimanlarından olan Dakar Uluslararası Havalimanı'nın Türk firmaları tarafından Afrika'da gerçekleştirilen ilk yap-işlet-devret projesi olduğunu bildirdi.

Erdoğan, çabaları neticesinde iki ülke arasındaki ticaret hacminin, 2007'de 66 milyon dolarken 2018'de 401 milyon dolara çıktığını, bu ziyarette ise hedef olarak 1 milyar doları belirlediklerini söyledi.

Son Afrika turuyla Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı döneminde kıtanın 28 farklı ülkesini ziyaret etmiş olduğunu dile getiren Erdoğan, bunların kahir ekseriyetinin Gambiya gibi Türkiye'den devlet ve hükümet başkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaretler olduğunu kaydetti.. Erdoğan, "Gayretlerimiz sonucunda Afrika ülkeleri ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi yüzde 381 artışla 26 milyar dolara ulaştı. Göreve geldiğimizde 12 olan büyükelçilik sayımız 42'ye çıktı. Afrika ülkelerinin Türkiye'de sadece 10 büyükelçiliği varken bu sayı da bugün 36'ya ulaştı." ifadelerini kullandı.

2008 ve 2014 yılında düzenlenen Türkiye-Afrika ortaklık zirvelerinin ilişkilere farklı bir boyut kazandırdığını belirten Erdoğan, THY'nin İstanbul'dan 38 Afrika ülkesindeki 58 noktaya uçuş düzenlediğini, Türkiye burslarıyla 4 bin 500 civarında Afrikalı öğrenciye yüksek öğrenim imkanı sağladıklarını söyledi.

Maarif Vakfının 24 ülkede 144 okulu ile 15 bin 750 öğrenciye eğitim öğretim hizmeti sunduğunu anlatan Erdoğan, TİKA'nın 28 program koordinasyon ofisi ile kıta genelinde Türk tipi kalkınma modelinin öncülüğünü yaptığını ifade etti.

Erdoğan, "Dostlarımızın ve kardeşlerimizin toprağı olarak gördüğümüz Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi inşallah daha da yoğunlaştıracağız. 21. yüzyılın aynı zamanda bir Afrika yüzyılı olacağı inancıyla iş birliğimizi artırarak sürdüreceğiz." diye konuştu.

"Hayati tehlikesi bulunan depremzede yok"

24 Ocak Cuma akşamı Elazığ ve Malatya'da yaşanan depreme değinen Erdoğan, hayatını kaybeden 41 vatandaşa Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Erdoğan, depremin ardından hastanelere başvuran 1607 vatandaşa geçmiş olsun dileklerini iletti.

Halen hastanelerde 7'si yoğun bakımda olmak üzere 48 kişinin tedavisinin sürdüğünü belirten Erdoğan, hayati tehlikesi bulunan depremzede olmadığını söyledi.

Erdoğan, bu büyük afette Elazığ ve Malatya yanında Diyarbakır, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Batman'da büyüklü küçüklü toplam 498 binanın yıkıldığını, 4 bin 912 binanın ağır hasarlı, 296 binanın orta hasarlı olduğunu, 5 bin 447 binanın hafif hasar aldığını bildirdi. Özellikle Elazığ merkez, Sivrice ve Maden ilçeleriyle Malatya'nın Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pütürge ve Yeşilyurt ilçelerinde ciddi yıkımlar ortaya çıktığını kaydeden Erdoğan, "Deprem haberinin alınmasıyla birlikte 3 bakan arkadaşımı anında hemen Elazığ'a gönderdik. Sağ olsunlar gerek İçişleri Bakanım gerek Sağlık Bakanım gerekse Çevre Şehircilik Bakanım anında oraya ulaşarak ve o günden bugüne orada bu çalışmalara hep birlikte müzaheret ettiler ve terk etmediler." dedi.

Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun MGK için Ankara'ya geldiğini ve yeniden Elazığ'a döndüğünü kaydeden Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da salgınla ilgili bizzat kendisinin yapması gereken müdahaleler nedeniyle Ankara'da olduğunu söyledi.

Şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanı, İçişleri Bakanı, il milletvekilleri, çevre illerden milletvekilileri ile yerel yönetimden sorumlu isimlerin de deprem bölgesinde bulunduğunu ve hep birlikte süreci takip ettiklerini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletimiz tüm kurumları ve görevlileriyle insanlarımızın yardımına koşmuştur. AFAD, Jandarma, Sağlık Bakanlığı, İtfaiye teşkilatları, Kızılay ve diğer kurumlarımızdan 7 bin 171 personel ve 661 araç, deprem bölgesinde görevlendirilmiştir. Şu ana kadar deprem bölgesine AFAD tarafından 25 bine yakın çadır, 31 bine yakın yatak ve 50 bin battaniye ulaştırılarak ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunulmuştur. Kızılay tarafından da deprem bölgesine 2 bin 500 çadır, 15 bine yakın yatak, 42 binin üzerinde battaniye, 220 bin paket gıda maddesi, her biri 5'er bin kişi kapasiteli 6 mobil ve sahra mutfağı gönderilmiştir."

Bakanlıkların her birinin kendi görev alanlarıyla ilgili olarak depremden etkilenen vatandaşlara destek olduklarını belirten Erdoğan, Genel Başkanvekili ve Genel Başkan yardımcılarının da deprem bölgesinde bulunarak bütün çalışmalara destek verdiklerini söyledi.

Erdoğan, kendisinin de hemen ertesi gün olay yerine giderek çalışmaları bizzat yerinde gördüğünü, Elazığ'da ve Malatya'da halkla iç içe olduğunu aktardı.

"Şunu çok açık, net söylemem lazım, Türkiye, tarihinin en hızlı ve etkili afete müdahale faaliyetini, elhamdülillah göğsümü gere gere söylüyorum, bu depremde yürütmüştür." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizim tarihimizde Erzincan depremi vardır, meşhurdur. Sakarya, Düzce, Bolu, Kocaeli, bu depremler var malum. O zaman ülkeyi yönetenler de bellidir. Bunun bedeli, faturası ne olmuştur, bunlar da bellidir. Şu anda çıkıp bu CHP'nin başkanı -bunun çünkü yakın siyasi tarihten zerre haberi yoktur, bilmez bu işleri, bu tarih cahilidir- acaba bir Düzce depreminde, bir Kocaeli, Sakarya depreminde, Bolu'da neler olmuş, bitmiş bilmez. Ben daha cezaevinden yeni çıkmıştım, bu deprem olunca ilk işim oralara gitmek oldu ve yaklaşık 9-10 gün deprem bölgelerinde halkla bir araya geldim. Çünkü biz dertliydik, bunlardan uzak kalamazdık. Gayret ettik, çalıştık, iktidar olduk, yarım kalmış olan o deprem bölgelerindeki çalışmaları biz tamamladık biz. İnanın bundan da haberleri yoktur. ve biz bunları yaparken, bunu insani, vicdani olarak ve üstlendiğimiz görev sebebiyle yaptık."

(Sürecek)

Kaynak: AA