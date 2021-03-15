Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti'nin bugünkü temsilcisi olduğu kadim davamızı yarınlara taşıyacak, büyütecek olan siz gençlerimizsiniz.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti'nin bugünkü temsilcisi olduğu kadim davamızı yarınlara taşıyacak, büyütecek olan siz gençlerimizsiniz. Sizler bir siyasi partinin gençlik kollarının mensupları olmanın yanında 2053 vizyonumuzu hayata geçirecek, yarının büyük ve güçlü Türkiye'sinin öncüleri, önderleri ve mirasçıları olacaksınız." dedi.

Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelerek oluşturduğumuz bu gurur tablosu hem AK Parti'nin hem de Türkiye'nin geleceği konusunda sizlere olan inancımızı, güvenimizi bir kat daha artırmıştır." ifadelerini kullandı.

Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş'e yaptığı hizmetler için teşekkürlerini ileten Erdoğan, Büyükgümüş ile farklı görevlerde birlikte çalışmayı sürdüreceklerini bildirdi.

AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yerine getiren Zelkif Kazdal, Hakan Tütüncü, Fatih Şahin, İsmail Karaosmanoğlu, Zafer Çubukçu, Abdurrahim Boynukalın ve Melih Ecertaş'a da şükranlarını sunan Erdoğan, Gençlik Kolları Başkanlığına aday gösterdikleri Eyyüp Kadir İnan'ı tebrik ederek başarılar diledi.

"Partimizi tarihi bir başarıya hep birlikte taşıyacağız"

Erdoğan, İnan'ın hem genel merkezde hem de İzmir Gençlik Kollarında başarılı çalışmalar yürüttüğünü ve gençliğine rağmen parti çalışmalarında ve teşkilatçılıkta tecrübesini ortaya koymuş biri olduğunu belirterek, "İnşallah 2023'e giden yolda hep birlikte yürüyecek, partimizi tarihi bir başarıya hep birlikte taşıyacağız. Bu vesileyle 81 vilayetimiz ve ilçelerimizde yapılan kongrelerde gençlik kollarımızda görev alan kardeşlerimin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bugüne kadar ülkemizin dört bir yanında gençlik kollarımızın çatısı altında partimize ve milletimize hizmet etmiş olan kardeşlerimin tamamına şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Salonda bulunan İzmirli gençlerin tezahüratları üzerine, "İzmir, 2023'e hazır mıyız?" diye soran Erdoğan, olumlu yanıt almasının ardından, "Maşallah, bu sözü verdiğinize göre inanıyorum ki İzmir 2023'te gümbür gümbür gelecektir." karşılığını verdi.

Erdoğan, salondaki gençlerin tezahüratlarını sürdürmesine karşılık, "Gençler, ben de aşığım sizlere. Sizde bu heyecan olur da bizde de bu aşk olmaz mı? Dolayısıyla ben de sizlere gerek Kocaeli gerek İstanbul'u ile gerek Hatay'ı ile gerek şu anda bu salonu tıklım tıklım dolduran gençlerimizle beraber inşallah sadece 2023 değil, 53 ve 71. yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan. Yürüyoruz ve millet de yürüyor arkamızdan." dedi.

Gençlik kollarında yetişen gençlerden pek çoğunun Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi, il, ilçe başkanı, milletvekili ve belediye başkanı gibi görevleri başarıyla yürüttüğünü dile getiren Erdoğan, "Aynı şekilde, bu kardeşlerimizden iş dünyasından bürokrasiye kadar her alanda çalışmayla bizleri gururlandıranlar var. Şu anda 35 yaş altında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 14 milletvekilimiz, belediyelerde 1472 meclis üyesi kardeşimiz vazife yapıyor." bilgilerini verdi.

"Bu tecrübe gençlerimizi geleceğe hazırlıyor"

Erdoğan, gençlik kollarında yetişen gençlerin, tüzük gereği belli bir yaşı geçince buradaki görevi bırakmak durumunda kaldıklarını hatırlatarak, "Esasen lise yıllarından başlayıp üniversite öğrenimleri boyunca süren hayatlarının ilk dönemlerinde de devam eden bu tecrübe gençlerimizi geleceğe hazırlıyor." dedi.

AK Parti Gençlik Kollarının, Türkiye'nin tüm siyasi partileri arasında üye kaydı noktasında bir numara olduğunu aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şu anda, bizim gençlik kollarımız kadar üye kaydına sahip olan bir başka parti yok. Topunu getirin bizim gençlerimiz kadar değiller. Eğer yaş konusu olmamış olsa sayı 1 milyonda kalmaz. Şu anda sayı yaştan dolayı 1 milyonda kalıyor. Hanımlar da 5,5 milyon. Hanımlarda da zaten hepsi arkadan nal topluyor. Evelallah toplamda da zaten 11,5 milyonu aşan üye kaydına sahibiz. Gençlik kollarımız, her yıl saflarına 750 bin yeni üye katıyor. Partimizle birlikte 81 ilimiz de bu görevini kararlılıkla yürütüyor. Önümüzdeki dönemde sizlerden de hem partimiz içinde hem diğer faaliyet alanlarında böyle iftihar verici haberler almayı bekliyoruz."

AK Parti olarak, Türkiye'ye çağ atlatan mücadeleyi yürütürken kadınları ve gençleri daima yanlarında bulduklarını ifade eden Erdoğan, "Ülkemize 18 yılda Cumhuriyet döneminin tamamında yapılan hizmetlerin 5 katını, 10 katını kazandıran AK Parti'nin hem gücü hem farkı buradan geliyor. AK Parti'nin bugünkü temsilcisi olduğu kadim davamızı yarınlara taşıyacak, büyütecek olan siz gençlerimizsiniz. Sizler bir siyasi partinin gençlik kollarının mensupları olmanın yanında 2053 vizyonumuzu hayata geçirecek, yarının büyük ve güçlü Türkiye'sinin öncüleri, önderleri ve mirasçıları olacaksınız. Malazgirt'ten bugüne bu toprakları vatan haline getirme mücadelemizin her safhasında sizler vardınız." diye konuştu. Erdoğan, şunları kaydetti?

"Sadece geçtiğimiz asrın başından bu yana verdiğimiz mücadelelere baktığımızda gördüğümüz şudur: Sizler Asım'ın neslisiniz. Yemen'de, Kudüs'te, Kut'ül Amare'de siz vardınız, siz. Balkanlar'da, Çanakkale'de, Galiçya'da siz vardınız, siz. Gaziantep'te, Şanlıurfa'da, Maraş'ta siz vardınız, siz. İstiklal Harbimizde, Sakarya'da, Dumlupınar'da, İzmir'de siz vardınız, siz. Kıbrıs'tan Irak'a ve Suriye'ye, Karabağ'dan Libya'ya kadar kardeşlerimizin imdadına yetiştiğimiz her yerde siz vardınız, siz. Nerede bir ay yıldızlı bayrak yükseldiyse bu bayrağı oraya taşıyan da yere düşürmeyen de Asım'ın nesli olan sizlerdiniz. Ülkemizi bölmek isteyen PKK'lı alçakların karşısına dikilen Yasin Börü'ler, Eren Bülbül'ler sizlerdiniz, sizler. 15 Temmuz gecesi meydanı hainlere bırakmayıp FETÖ'cüleri hüsrana uğratan Ömer Halisdemir'ler, Abdullah Olçok'lar, Erol Olçok'lar sizlerdiniz. Çünkü siz, Asım'ın nesliydiniz, çünkü siz, binlerce yıllık devlet geleneğimize sahip çıkan Alperenlerdiniz. Çünkü siz, bu toprakları bin yıldır vatan haline getirmek için gözlerini kırpmadan ölümün üzerine giden kahramanlardınız."

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan