Erdoğan AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığını Ziyaret Etti

Erdoğan AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığını Ziyaret Etti

Haber Gülseli KENARLI - Kamera Harun UYANIK-İlkay DİKİCİ İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki son durağı Esenyurt mitinginin ardından AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Erdoğan AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığını Ziyaret Etti

Haber Gülseli KENARLI - Kamera Harun UYANIK-İlkay DİKİCİ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki son durağı Esenyurt mitinginin ardından AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Erdoğan, seçim otobüsü ile geldiği ilçe başkanlığında yaklaşık 1 saat kaldıktan sonra ayrıldı. Erdoğan'a çıkışta partililer ve çevrede bulunanlar yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: DHA
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