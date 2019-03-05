Erdoğan AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığını Ziyaret Etti
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK-İlkay DİKİCİ / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki son durağı Esenyurt mitinginin ardından AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK-İlkay DİKİCİ/ İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki son durağı Esenyurt mitinginin ardından AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Erdoğan, seçim otobüsü ile geldiği ilçe başkanlığında yaklaşık 1 saat kaldıktan sonra ayrıldı. Erdoğan'a çıkışta partililer ve çevrede bulunanlar yoğun ilgi gösterdi.
Görüntü Dökümü:
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Kalabalıktan görüntüler
Erdoğan'ın gelişi
Erdoğan'ın çıkışı
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Kaynak: DHA