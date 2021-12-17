AK Parti'li belediyelerin çalışmaları, "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda değerlendirilecek

ANKARA (AA) - Ak Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, Ak Parti'li belediyelerin çalışmaları, belediyecilik vizyonu ve yeni yol haritasının değerlendirileceği bildirildi.

Ak Parti Yerel Yönetimler Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 22-24 Aralık'ta Kızılcahamam'da Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıya 804 belediye başkanı katılacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin, yerel yönetimler ile ilgili bir sunum gerçekleştireceği toplantıda, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra AK Parti'li belediyelerin çalışmaları, belediyecilik vizyonu ve yeni yol haritası değerlendirilecek.

Toplantıda, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş belediye başkanlarıyla bir araya gelerek tecrübe paylaşımında bulunacak.

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in moderatörlüğünde, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ'ın katılımıyla bir panel gerçekleştirilecek.

Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sunum yapacak.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri

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