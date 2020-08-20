Erdoğan, AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu: (1)
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Erdoğan, AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu: (1)

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "19 yıl boyunca defalarca sınandık, tehdit edildik, ihanete uğradık, içeriden ve dışarıdan sayısız saldırıya maruz kaldık ancak milletin emanetini sırtlanlara yedirmedik.

Erdoğan, AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu: (1)
20.08.2020 15:07 | Son Güncelleme: 20.08.2020 15:10

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "19 yıl boyunca defalarca sınandık, tehdit edildik, ihanete uğradık, içeriden ve dışarıdan sayısız saldırıya maruz kaldık ancak milletin emanetini sırtlanlara yedirmedik." dedi.

Erdoğan, Congresium'da düzenlenen AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşmasına kendisini dinleyenleri selamlayarak başladı.

Toplantılarının partileri ve Türkiye için hayırlara vesile olmasını Allah'tan dileyen Erdoğan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığına bu önemli toplantıyı düzenledikleri için teşekkür etti.

Kovid-19 hastalığı nedeniyle vefat eden Konya Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz'a Allah'tan rahmet, eşi ve çocuklarına sabır dileyen Erdoğan, Çumra halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Erdoğan, toplantıya gelirken trafik kazası geçiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'e de "geçmiş olsun" dileğinde bulundu ve Güler'in başarılı bir ameliyat geçirdiğini, bir haftalık istirahatten sonra mesaisine başlayacağını söyledi.

Geçen hafta AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümünü Ankara Mamak'ta düzenledikleri mütevazı bir programla kutladıklarını anımsatan Erdoğan, burada, 19 yıllık hizmetlerin özetinin özeti denilebilecek dökümünü ve Türkiye'nin geleceğine dair hedefleri kamuoyuyla paylaştıklarını vurguladı. Erdoğan, şöyle konuştu:

"AK Parti, ilk günkü samimiyetle 19 yaşın heyecanı, 19 yılın tecrübesiyle mücadelesini kararlılıkla devam ettiriyor. 19 yıl önce milletin umudu olarak yine milletin sinesinden çıkmış bu hareket Üstat Necip Fazıl'ın ifadesiyle 'pekleşe pekleşe' yoluna devam ediyor. 14 Ağustos 2001'den beri AK Parti'nin tüm kademelerinde bu davaya gönül vermiş, hizmet etmiş, katkı sağlamış, partimize oy vermiş tüm kardeşlerime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Ahirete irtihal etmiş dava arkadaşlarıma Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Büyük ve güçlü Türkiye sevdasıyla halen bu çatı altında görev yapan, ter döken, koşan, koşturan yol arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyor, kendilerine Mevla'dan muvaffakiyetler diliyorum. Bize, millete hizmet etme, bu aziz milletin hizmetkarı olma bahtiyarlığını bahşeden Allah'a sonsuz hamd-ü senalar ediyoruz."

"AK Parti, Türkiye'nin en büyük partisi"

Erdoğan, 19 yıl önce dualarla, halis niyetlerle diktikleri AK Parti fidanının bugün 83 milyonun tamamını kuşatan ulu bir çınara dönüştüğünü belirterek, AK Parti'nin 10,5 milyonu aşan üye sayısıyla Türkiye'nin en büyük siyasi partisi olduğunu ifade etti.

Girdikleri tüm seçimlerde açık ara milletin teveccühüne mahzar olmuş bir hareket olduklarını dile getiren Erdoğan, milletin tüm fertlerini, bütün renklerini bünyesinde barındıran güçlü bir kadro olduklarının altını çizdi.

Erdoğan, 19 yıl gibi kısa bir sürede Türkiye'yi başarıdan başarıya taşımış, siyaset tarihine altın harflerle nakşolmuş bir parti olduklarına dikkati çekerek, "Bizlere böyle bir imkanı, böyle bir onuru nasip ettiği için Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır." dedi.

"Başarılar, milletimizin eseridir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Ağustos 2020 itibariyle 19 yılı, hizmetlerle, eserlerle, Türkiye'ye, aziz millete, demokrasiye yaptıkları tarihi nitelikteki katkılarla, "alınlarının akıyla" geride bıraktıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Önce millet, önce memleket prensibiyle çalışarak siyasette, diplomaside, enerjide, savunmada uzun yıllar fetret dönemi yaşayan ülkemizi Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımları ile tanıştırdık. Her vesileyle söylüyorum, burada bir kere daha altını çizmek istiyorum, elde ettiğimiz bütün başarılar milletimizin eseridir. 19 yıllık başarı hikayesinin müellifi milletimizin bizatihi kendisidir. Başardığımız her şeyi önce Allah'ın yardımına, sonra davamıza olan sadakatimize ve elbette bu kutlu yolda yaptığımız fedakarlıklara borçluyuz. Hem ülkenin yöneticileri olarak bizler hem de en büyük güç ve moral kaynağımız olan milletimiz son 19 yılda gerçekten büyük bedeller ödedi. Vesayet odaklarının direnişinden darbe teşebbüslerine, terör saldırılarından ihanetlere kadar pek çok badireyle yüzleştik ama yılmadık, tehditler karşısında silmedik, şantajlara prim vermedik. İnanıyorsanız üstünsünüz müjdesine ram olarak hep daha çok çalıştık, daha çok gayret gösterdik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yola koltuk hırsıyla, makam, mansıp sevdasıyla değil, millete hizmet aşkıyla çıktılarını dile getirdi.

"Yolumuz, demokrasi yoludur"

"Bizim yolumuz Şeyh Edebali'lerin, Hacı Bektaş'ların, Yunus'ların, Fatih'lerin, Yavuz'ların yoludur. Bizim yolumuz 'Gel, ne olursan ol yine gel' buyuran Hazreti Mevlana'nın muhabbet yoludur." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizim yolumuz, 'Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda' diyen fedakarlık abidesi şehitlerimizin yoludur. Bizim yolumuz, 15 Temmuz gecesi çıplak elleriyle tankları durduran, göğsünü kurşunlara siper eden kahramanların yoludur. Bizim yolumuz, demokrasi yoludur, hukuk yoludur, tevazu, muhabbet, şefkat yoludur. 14 Ağustos 2001'de 'Bismillah' diyerek çıktığımız bu uzun, ince ve meşakkatli yolculukta pek çok imtihanla karşılaştık. 19 yıl boyunca defalarca sınandık, tehdit edildik, ihanete uğradık, içeriden ve dışarıdan sayısız saldırıya maruz kaldık ancak milletin emanetini sırtlanlara yedirmedik. Manşetlerle çarpışa çarpışa ülkemize, partimize kurulan tuzakları boza boza bugünlere ulaştık."

Recep Tayyip Erdoğan, Abdürrahim Karakoç'un "Kaç aşık bu yolda zaman eritti? Kaç yorgun hanında terin kuruttu? Bu taşlı yol kaç çarığı çürüttü? Kaç topuğun kanı aktı bu yola?" dizelerini seslendirdi.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Manşet

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