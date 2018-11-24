Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Salonda büyük bir coşkuyla karşılanan Erdoğan, partisinin 40 ildeki belediye başkan adayını açıklıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre AK Parti'nin adayları şöyle:

"Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılıç Amasya Belediye Başkan Adayı Cafer Özdemir Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar Artvin Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocatepe Bartın Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Aldatmaz Batman Belediye Başkan Adayı Murat Güneştekin Bayburt Belediye Başkan Adayı Fatih Yumak Bitlis Belediye Başkan Adayı Nasrullah Tanğlay Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atila Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü

Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Ercan Çimen Hakkari Belediye Başkan Adayı Cüneyt Epcim Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör Karabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal Kastamonu Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Mehmet Saygılı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Burak Süzülmüş Kilis Mehmet Abdi Bulut Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı Niğde Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler Rize Belediye Başkan Adayı Rahmi Metin Samsun Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir Sinop Belediye Başkan Adayı Ali Çöpçü Şanlıurfa Zeynel Abidin Beyazgül Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mestan Özcan Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak".

(Oğuzcan Yazar - İsmail Coşkun - Murat Ergin/İHA)