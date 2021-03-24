Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde oyunu kullandı
24.03.2021 16:00 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:07
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde oyunu verdi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde oyunu verdi.
Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede Genel Başkanlığa tek aday olarak gösterilen Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile geldiği salonda, oyunu 1 No'lu sandıkta kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu kullandıktan sonra salondaki partilileri selamladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey