Erdoğan: "AK Parti, 10,5 milyona yakın üye sayısıyla Türkiye'nin en fazla üyeye sahip partisidir"
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Erdoğan: "AK Parti, 10,5 milyona yakın üye sayısıyla Türkiye'nin en fazla üyeye sahip partisidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'ne katıldı.

15.02.2020 19:48 | Son Güncelleme: 15.02.2020 19:50
Erdoğan:

'ın konuşması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'ne katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti 10,5 milyona yakın üye sayısıyla Türkiye'nin en fazla üyeye sahip partisidir. Bu dünyada da böyledir, örneği yok."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Erdoğan: "AK Parti, 10,5 milyona yakın üye sayısıyla Türkiye'nin en fazla üyeye sahip partisidir"
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