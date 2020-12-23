Erdoğan: "AİHM, Türkiye nezdinde saygı görmek istiyorsa önce dönüp kendi çelişkilerini sorgulamalıdır"
23.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 23.12.2020 14:30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısına katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısına katıldı. (9 SON)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye nezdinde saygı görmek istiyorsa önce dönüp kendi çelişkilerini sorgulamalıdır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan : "İstisnasını bir kenara bıraksak bile, Selahaddin Demirtaş'la ilgili hüküm, aynı mahkemenin mesela İspanya'daki Batasuna Partisi kararındaki gerekçelerle açıkça çelişmektedir"
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı