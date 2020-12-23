Erdoğan: "AİHM, Türkiye nezdinde saygı görmek istiyorsa önce dönüp kendi çelişkilerini sorgulamalıdır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısına katıldı. (9 SON)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye nezdinde saygı görmek istiyorsa önce dönüp kendi çelişkilerini sorgulamalıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan : "İstisnasını bir kenara bıraksak bile, Selahaddin Demirtaş'la ilgili hüküm, aynı mahkemenin mesela İspanya'daki Batasuna Partisi kararındaki gerekçelerle açıkça çelişmektedir"

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı