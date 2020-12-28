Erdoğan: "(AİHM'in Demirtaş kararına muhalefetin tavrı) Kendileri bu işlerde yetki sahibi olsalar, bu terörist destekçisini hemen serbest...
28.12.2020 18:29 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:29
Erdoğan: "(AİHM'in Demirtaş kararına muhalefetin tavrı) Kendileri bu işlerde yetki sahibi olsalar, bu terörist destekçisini hemen serbest bırakacaklar"
Erdoğan: "(AİHM'in Demirtaş kararına muhalefetin tavrı) Kendileri bu işlerde yetki sahibi olsalar, bu terörist destekçisini hemen serbest bırakacaklar"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun