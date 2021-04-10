Erdoğan: "(AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu) Misyonun herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan görevini yerine getirmesini önemsiyoruz."

Erdoğan: "(AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu) Misyonun herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan görevini yerine getirmesini önemsiyoruz.