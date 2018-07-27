Erdoğan: Afrika yatırımlarımız 6 milyar doları aştı

Deniz Kılınç/ İstanbul, 27 Temmuz (DHA) ? Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde gerçekleştirilen BRICS Outreach Çalışma Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'in Afrika'daki yatırımlarının 6 milyar doları aştığını söyledi.

Toplantıda Erdoğan şöyle konuştu:

'Son yıllarda savaşların, terör eylemlerinin, ekonomik krizler ve doğal felaketlerin insanlar üzerinde ne denli büyük yaralar açtığına şahit olduk. Mevcut küresel sistem çıkarları garanti altına alınmış mutlu bir azınlık dışında hiç kimseyi tatmin etmiyor. Neredeyse her 10 yılda bir tekrarlanan ekonomik krizlerle bugünlere geldik. Bu yapının günümüz şartlarına göre yeniden ele alınmadan, değişmeden devam etmesi mümkün değildir. Yükselen ekonominin artan ağırlıklarının sisteme yansıtılması şarttır.

'BRICS'in güney-güney işbirliğinde üstlenmek istediği rolü dikkatle izliyoruz. Türkiye güney-güney işbirliğinin en önemli unsuru olan kalkınma yardımları alanında dünyada önde gelen ülkeler arasındadır. Geçtiğimiz yıl 8.2 milyar doarlık resmi kalkınma yardımıyla bu alanda ilk sıralarda yer aldık, insani yardımlarda ise açık ara birinci sırada bulunuyoruz.

'Türkiye tüm kategorilerde milli gelirine oranla en fazla yardım yapan ülkedir. Bugun 3.5 milyonu Suriye ve Irak'tan olmak üzere dört milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. Birçok gelişmiş batılı ülkelerin mültecileri dikenli tel örgülere mahkum ettiği bir ortamda Türkiye sığınmacılar için 32 milyar dolar para harcamıştır. Ayrıca ülkemiz, 2015 yılındaki G20 dönem başkanlığı sırasında da kalkınma konusunu G20 gündeminin merkezine yerleştirmiştir. 4 Haziran'da Birleşmiş Milletler en az gelişmiş ülkelere yönelik teknoloji bankasının açılışını yaptık.

'BRICS'in 10'uncu zirvesinin ana teması olarak Afrika'nın belirlenmiş olması son derece önemlidir. Ülkemizin Afrika'daki doğrudan yatırımlarının değeri 6 milyar doları aştı. Bu vesileyle ülkemizin 2011'den bu yana Somali'de yaptığı çalışmalar, Afrika kıtasına yaklaşımlarımızı göstermesi açısından önemli bir örnektir. Zirveye katılmaktan sizlerle bir araya gelmeken, yeni işbirliği fırsatlarını ele almaktan suydugum memnuniyeti özellikle belirtiyorum.?