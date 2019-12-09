09.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:20

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü.

"Barış, Ortaklık, Refah" temasıyla Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'na katılan Erdoğan, daha sonra Gani ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 45 dakika sürdü.

Kaynak: AA