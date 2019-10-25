Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Dostum'u kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Abdul Raşid Dostum'u kabul etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Abdul Raşid Dostum'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basına kapalı gerçekleşen kabulü, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, 1 saat 10 dakika sürdü.
Görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.