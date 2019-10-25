Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Dostum'u kabul etti

Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Dostum'u kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Abdul Raşid Dostum'u kabul etti.

25.10.2019 19:28
Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Dostum'u kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Abdul Raşid Dostum'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basına kapalı gerçekleşen kabulü, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, 1 saat 10 dakika sürdü.

Görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et