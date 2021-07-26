Erdoğan, afet bölgesi ilan edilecek yerlerde vergi, SGK prim ve esnaf kredi geri ödemelerinin erteleneceğini, eşya, iş yeri ve araç zararları için...
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Erdoğan, afet bölgesi ilan edilecek yerlerde vergi, SGK prim ve esnaf kredi geri ödemelerinin erteleneceğini, eşya, iş yeri ve araç zararları için...

Erdoğan, afet bölgesi ilan edilecek yerlerde vergi, SGK prim ve esnaf kredi geri ödemelerinin erteleneceğini, eşya, iş yeri ve araç zararları için...
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel

Erdoğan, afet bölgesi ilan edilecek yerlerde vergi, SGK prim ve esnaf kredi geri ödemelerinin erteleneceğini, eşya, iş yeri ve araç zararları için destek sağlanacağını bildirdi.

Erdoğan, afet bölgesi ilan edilecek yerlerde vergi, SGK prim ve esnaf kredi geri ödemelerinin erteleneceğini, eşya, iş yeri ve araç zararları için destek sağlanacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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Erdoğan, afet bölgesi ilan edilecek yerlerde vergi, SGK prim ve esnaf kredi geri ödemelerinin erteleneceğini, eşya, iş yeri ve araç zararları için... - Haberler
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