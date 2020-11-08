Erdoğan: "Adım adım işgal altındaki şehirlerini ve Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturan Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci, bizim de sevincimizdir."
08.11.2020 14:27 | Son Güncelleme: 08.11.2020 14:30
Erdoğan: "Adım adım işgal altındaki şehirlerini ve Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturan Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci, bizim de sevincimizdir.
Erdoğan: "Adım adım işgal altındaki şehirlerini ve Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturan Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci, bizim de sevincimizdir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan