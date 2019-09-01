Erdoğan: "Adalet altyapısını ve mevzuatını geliştirme yolunda attığımız adımlar, yargı...
Erdoğan: "Adalet altyapısını ve mevzuatını geliştirme yolunda attığımız adımlar, yargı mensuplarımızın hukuk devleti ilkesi doğrultusunda çalışmalarını daha kolay şekilde yürütmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.
01.09.2019 12:50
Erdoğan: "Adalet altyapısını ve mevzuatını geliştirme yolunda attığımız adımlar, yargı mensuplarımızın hukuk devleti ilkesi doğrultusunda çalışmalarını daha kolay şekilde yürütmelerini sağlamayı amaçlamaktadır."
Kaynak: AA