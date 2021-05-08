Erdoğan: "(Adalar'daki atların durumu) İstanbul'un atlarına dahi sahip çıkıp, hesabını veremeyenlerin diğer konularda neler yaptıklarını düşünmek...
Erdoğan: "(Adalar'daki atların durumu) İstanbul'un atlarına dahi sahip çıkıp, hesabını veremeyenlerin diğer konularda neler yaptıklarını düşünmek bile istemiyoruz.
Erdoğan: "(Adalar'daki atların durumu) İstanbul'un atlarına dahi sahip çıkıp, hesabını veremeyenlerin diğer konularda neler yaptıklarını düşünmek bile istemiyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu