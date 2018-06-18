Erdoğan Açıkladı: Türk Askeri Menbiç'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk askerinin Menbiç'e girdiğini açıkladı.

Samsun'da halka hitap eden Erdoğan, Türkiye ile ABD'nin ortak kararı doğrultusunda, Türk askerinin Menbiç'te devriye gezme faaliyetinin başladığını açıkladı.

Konuşmasına HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş ve CHP'nin adayı Muharrem İnce'yi de eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu parti başka aday mı bulamadı, bu kadar fakir fukara mıydı? İlla genel başkanlar oluyorsa senin genel başkanın niye aday olmadı" diye konuştu

(İHA)